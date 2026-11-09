Μουσική 09.11.2026

«Καντάδα»: Ο APON κατέκτησε την 1η θέση των ελληνικών airplay charts!

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Η «Καντάδα» του APON από το album «Ηχογένεια» κατέκτησε την κορυφή του Official IFPI Airplay Chart, ενώ έχει γίνει viral στο ελληνικό TikTok!
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «Καντάδα» του APON κατέκτησε την 1η θέση των ελληνικών airplay charts.
  • Η «Καντάδα» περιλαμβάνεται στο album «Ηχογένεια» του APON.
  • Το τραγούδι είναι ένα από τα πιο viral στο ελληνικό TikTok.
  • Το music video του τραγουδιού έχει σχεδόν 3 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο APON κατέκτησε την πρώτη θέση του Official IFPI Airplay Chart by Media Inspector, με τη νέα του επιτυχία «Καντάδα», στο ελληνικό ρεπερτόριο.

Η «Καντάδα» σε στίχους και μουσική του Apon, και σε παραγωγή του iamstrong, περιλαμβάνεται στο πιο πρόσφατο album του Apon, «Ηχογένεια», που κυκλοφορεί από την Panik Records μετά το διαμαντένιο «Ονειροπόλος» και ξεχώρισε αμέσως στις προτιμήσεις του κοινού. Μάλιστα, είναι ένα από τα πιο viral τραγούδια στο ελληνικό TikTok.

Με την καλλιτεχνική υπογραφή και τη σύγχρονη αισθητική που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο ξεχωριστούς, σαρωτικους και super viral καλλιτέχνες, ο APON επανασυστήνει την έννοια της «Καντάδας».

To music video, που σκηνοθέτησε ο Γιώργος Μπενιουδάκης, και μετράει σχεδόν 3 εκατομμύρια YouTube views, ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία και τη σύγχρονη κουλτούρα, δίνοντας στην «Καντάδα» κινηματογραφικό ύφος, αυθεντική ενέργεια και εικόνες που αποπνέουν ρομαντισμόαλλά και τηντόλμη να εκφράζεις αυτό που νιώθεις χωρίς φίλτρα.

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Apon
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