Μουσικά Νέα 09.11.2026

Αντώνης Ρέμος: Η επιστροφή στο NOX και η εμφάνιση με τη Δέσποινα Βανδή και Νατάσα Θεοδωρίδου

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Ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκε στη σκηνή του NOX και τραγούδησε μαζί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Δέσποινα Βανδή, σε μια ξεχωριστή βραδιά
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Αντώνης Ρέμος έκανε απρόσμενη εμφάνιση στο NOX Athens.
  • Τραγούδησε μαζί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Δέσποινα Βανδή.
  • Η φιλία των τριών καλλιτεχνών μετρά περίπου τέσσερις δεκαετίες.
  • Υπάρχει πιθανότητα για μουσική συνεργασία τους τις Κυριακές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση επιφύλασσε η βραδιά της Κυριακής στο NOX Athens, με τον Αντώνη Ρέμο να κάνει μια απρόσμενη εμφάνιση στο πλευρό της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Δέσποινας Βανδή. Μετά από ένα sold out διήμερο, το νυχτερινό κέντρο υποδέχτηκε αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο, που θέλησαν να παρακολουθήσουν από κοντά το φετινό σχήμα.

https://www.instagram.com/desp1navandi/
https://www.instagram.com/desp1navandi/

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν η Έλλη Κοκκίνου και ο Πέτρος Ιακωβίδης, ωστόσο την πιο ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς χάρισε ο Αντώνης Ρέμος. Ο τραγουδιστής, ο οποίος έχει επιλέξει να απέχει φέτος από τη νυχτερινή Αθήνα, επέστρεψε για λίγο σε ένα γνώριμο σκηνικό και ανέβηκε στη σκηνή του NOX, προκαλώντας ενθουσιασμό.

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Ο Αντώνης Ρέμος δεν έμεινε απλώς στη θέση του θεατή, αφού πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε μαζί με τις δύο οικοδέσποινες της βραδιάς. Οι 3 καλλιτέχνες αντάλλαξαν αγκαλιές και χαμόγελα, σε μια αυθόρμητη συνάντηση που ανέδειξε τη φιλία και τη μακρόχρονη σχέση τους.

Όπως ανέφεραν και οι ίδιοι επί σκηνής, η κοινή τους διαδρομή ξεκινά πολλά χρόνια πίσω, με τη φιλία τους να μετρά περίπου τέσσερις δεκαετίες. Μάλιστα, μέσα στο κλίμα της βραδιάς, έπεσε στο τραπέζι και μια ιδέα που θα ενθουσίαζε τους θαυμαστές τους.

https://www.instagram.com/noxathens/
https://www.instagram.com/noxathens/

Οι τρεις τραγουδιστές άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντιούνται μουσικά τις Κυριακές, με τον Αντώνη Ρέμο να μοιράζεται τη σκηνή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Δέσποινα Βανδή. Μια πιθανή συνεργασία που, αν τελικά πραγματοποιηθεί, θα αποτελέσει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εκπλήξεις της φετινής νυχτερινής σεζόν.

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ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
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