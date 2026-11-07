8 συναυλίες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα – Πότε ήρθαν για πρώτη φορά οι διάσημοι stars

Με μια ματιά Η Madonna έδωσε μια ιστορική συναυλία στο ΟΑΚΑ το 2008, με 75.000 θεατές.

Οι AC/DC πραγματοποίησαν ένα εντυπωσιακό hard rock σόου στο ΟΑΚΑ το 2009, με 60.000 θεατές.

Η Beyoncé παρουσίασε ένα υπερθέαμα στην Αθήνα το 2009, γεμίζοντας ασφυκτικά το γήπεδο.

Οι Coldplay έδωσαν δύο μεγάλες συναυλίες στο ΟΑΚΑ το 2024, μετά από δεκαετίες αναμονής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νομίζεις ότι οι μεγάλες διεθνείς συναυλίες στην Ελλάδα ήταν πάντα συνηθισμένο φαινόμενο, αξίζει να γυρίσεις λίγο πίσω τον χρόνο. Υπήρξαν καλλιτέχνες που χρειάστηκε να περιμένει το ελληνικό κοινό χρόνια μέχρι να τους δει ζωντανά, ενώ η πρώτη τους εμφάνιση στη χώρα μας εξελίχθηκε σε γεγονός που συζητήθηκε πολύ. Από τη Madonna και τους AC/DC μέχρι την Beyoncé και τους Coldplay, αυτές είναι 8 πρώτες συναυλίες στην Ελλάδα που δύσκολα ξεχνιούνται.

1. Madonna: Η συναυλία που έμοιαζε αδύνατο να γίνει πραγματικότητα

27 Σεπτεμβρίου 2008, Ολυμπιακό Στάδιο

Η Madonna ήρθε για πρώτη και μοναδική φορά στην Ελλάδα το 2008, στο πλαίσιο της «Sticky & Sweet Tour». Περίπου 75.000 θεατές βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν ένα από τα μεγαλύτερα pop θεάματα που είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι τότε στη χώρα. Με εντυπωσιακά σκηνικά, χορογραφίες, γιγαντοοθόνες και φυσικά τις μεγάλες επιτυχίες της, η Madonna χάρισε στην Αθήνα μια βραδιά που έμεινε στη συναυλιακή ιστορία.

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2. AC/DC: Ένα live που ακόμα πολλοί θα ήθελαν να είχαν ζήσει

28 Μαΐου 2009, Ολυμπιακό Στάδιο

Για τους λάτρεις του rock, η πρώτη εμφάνιση των AC/DC στην Ελλάδα ήταν πραγματικό όνειρο. Περίπου 60.000 άνθρωποι βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για τη «Black Ice World Tour» και είδαν τον Brian Johnson και την παρέα του να παρουσιάζουν ένα εντυπωσιακό hard rock σόου. Οι καμπάνες, το τρένο στη σκηνή και το τεράστιο ομοίωμα της Rosie έδωσαν στη βραδιά το χαρακτηριστικό θέαμα των AC/DC, ενώ τραγούδια όπως τα «Back in Black», «Thunderstruck» και «Highway to Hell» απογείωσαν το κοινό.

3. Beyoncé: Η πρώτη της Αθήνας είχε όλα τα στοιχεία ενός υπερθεάματος

8 Νοεμβρίου 2009, Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ ΟΑΚΑ

Η Beyoncé έκανε την πρώτη και μέχρι σήμερα μοναδική συναυλία της στην Αθήνα το 2009, στο πλαίσιο της «I Am… World Tour». Το γήπεδο γέμισε ασφυκτικά και η pop star παρουσίασε ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα με τραγούδια όπως τα «Crazy in Love», «Single Ladies», «Irreplaceable» και «Halo». Η πολυμελής μπάντα, οι χορευτές και η σκηνική παραγωγή έκαναν τη βραδιά να μοιάζει περισσότερο με παγκόσμιο show παρά με μια απλή συναυλία.

4. Lady Gaga: Η εκρηκτική πρώτη εμφάνιση στην Αθήνα

19 Σεπτεμβρίου 2014, Ολυμπιακό Στάδιο

Η Lady Gaga έφτασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2014 με την «ArtRave: The Artpop Ball». Παρά το γεγονός ότι η συναυλία δεν είχε την προσέλευση που θα περίμενε κανείς για ένα όνομα τέτοιου μεγέθους στο ΟΑΚΑ, η ίδια έδωσε τον καλύτερό της εαυτό. Με συνεχείς αλλαγές κοστουμιών, χορευτές και ένα ιδιαίτερα θεατρικό σόου, ερμήνευσε επιτυχίες όπως τα «Poker Face», «Bad Romance», «Telephone» και «Born This Way», ενώ η άμεση επικοινωνία της με το κοινό ήταν από τα σημεία που ξεχώρισαν.

5. Rosalía: Η βραδιά που άλλαξε τα δεδομένα

20 Ιουνίου 2023, Πλατεία Νερού

Η πρώτη εμφάνιση της Rosalía στην Ελλάδα ήρθε σε μια περίοδο που το «Motomami» είχε ήδη μετατρέψει την Ισπανίδα καλλιτέχνιδα σε παγκόσμιο φαινόμενο. Στην Πλατεία Νερού, η Rosalía παρουσίασε ένα σύγχρονο, κινηματογραφικό και άκρως δυναμικό σόου, συνδυάζοντας flamenco, pop και urban ήχους. Η σκηνική της παρουσία και η ενέργεια της βραδιάς ενθουσίασαν το ελληνικό κοινό και απέδειξαν ότι η σχέση της με την Ελλάδα μόλις είχε αρχίσει.

6. Coldplay: Η αναμονή τελείωσε με δύο ιστορικές βραδιές

8 και 9 Ιουνίου 2024, Ολυμπιακό Στάδιο

Χρειάστηκε να περάσουν περισσότερες από δύο δεκαετίες από τη δημιουργία τους μέχρι οι Coldplay να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους συναυλία στην Ελλάδα. Και όταν τελικά ήρθαν, δεν περιορίστηκαν σε μία βραδιά. Το συγκρότημα του Chris Martin έδωσε δύο μεγάλες συναυλίες στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της «Music of the Spheres World Tour». Φωτιζόμενα βραχιόλια, πυροτεχνήματα, εντυπωσιακά σκηνικά και τραγούδια όπως τα «Yellow», «Viva la Vida» και «A Sky Full of Stars» δημιούργησαν ένα θέαμα που δύσκολα θα ξεχάσει το ελληνικό κοινό.

7. Metallica

27 Ιουνίου 1993, Γήπεδο Πανιωνίου, Νέα Σμύρνη

Οι Metallica ήρθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 27 Ιουνίου 1993, στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη, στο πλαίσιο της «Nowhere Else to Roam» περιοδείας. Ήταν η πρώτη επαφή του συγκροτήματος με το ελληνικό κοινό και μια συναυλία που έμεινε βαθιά χαραγμένη στη μνήμη των fans. Η ίδια η επίσημη ιστοσελίδα των Metallica καταγράφει τη συγκεκριμένη ημερομηνία ως την πρώτη εμφάνισή τους στην Αθήνα.

8. U2

3 Σεπτεμβρίου 2010, Ολυμπιακό Στάδιο

Οι U2 χρειάστηκαν αρκετά χρόνια μέχρι να εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όμως όταν το έκαναν, το ΟΑΚΑ μετατράπηκε σε μια τεράστια σκηνή για το εντυπωσιακό «360° Tour». Η συναυλία της 3ης Σεπτεμβρίου 2010 αποτέλεσε την πρώτη εμφάνιση του ιρλανδικού συγκροτήματος στη χώρα μας και συγκαταλέγεται στις μεγάλες συναυλιακές στιγμές που άφησαν εποχή.

Από τη Madonna και τους AC/DC μέχρι τη Beyoncé, τη Lady Gaga, τη Rosalía και τους Coldplay, η πρώτη συναυλία ενός μεγάλου διεθνούς ονόματος στην Ελλάδα δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Είναι μια στιγμή που δείχνει πόσο έχει αλλάξει η συναυλιακή σκηνή της χώρας και πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζει πλέον η Αθήνα τις μεγάλες παγκόσμιες περιοδείες. Και το ενδιαφέρον είναι πως αρκετοί από αυτούς τους καλλιτέχνες χρειάστηκε να περιμένουμε χρόνια για να τους δούμε επιτέλους από κοντά.

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