Celeb News 10.11.2026

Πάνω από 30000 δολάρια τον μήνα για τη φροντίδα του Bruce Willis – Τα νέα δεδομένα για την υγεία του

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Μάθε για την καθημερινότητα του Bruce Willis και τα υψηλά έξοδα φροντίδας που αντιμετωπίζει λόγω της μετωποκροταφικής άνοιας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η υγεία του Bruce Willis έχει επιδεινωθεί λόγω μετωπικής κροταφικής άνοιας (FTD).
  • Ο ηθοποιός αντιλαμβάνεται αλλαγές, αλλά όχι την πλήρη έκταση της κατάστασής του.
  • Το μηνιαίο κόστος φροντίδας του Bruce Willis ξεπερνά τις 30.000 δολάρια.
  • Η οικογένεια παρέχει συνεχή υποστήριξη και φροντίδα στον Bruce Willis.
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Προβληματισμός επικρατεί γύρω από την κατάσταση της υγείας του Bruce Willis, καθώς η μάχη του με τη μετωπική κροταφική άνοια (FTD) έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητά του. 4 χρόνια μετά την αρχική διάγνωση της αφασίας, ο ηθοποιός χρήζει πλέον συνεχούς και εξειδικευμένης φροντίδας, με την οικογένειά του να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του.

Ο ηθοποιός Bruce Willis σε επίσημη εμφάνιση, ο οποίος πάσχει από μετωποκροταφική άνοια.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Daily Mail, άτομο από το στενό περιβάλλον του Bruce Willis περιέγραψε πώς βιώνει ο ίδιος την κατάσταση. Ο ηθοποιός, όπως αναφέρεται, μοιάζει να έχει απομονωθεί σε έναν δικό του κόσμο. Ενώ αντιλαμβάνεται ότι η ζωή του έχει αλλάξει δραματικά, δεν φαίνεται να συνειδητοποιεί πλήρως την έκταση της κατάστασής του. «Ξέρει ότι η ζωή του είναι διαφορετική, αλλά δεν πιστεύει ότι είναι τόσο διαφορετική», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

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Επιπλέον, γίνεται γνωστό ότι ο 71χρονος Bruce Willis δεν εκφράζει συχνά δυσαρέσκεια ή δεν μιλάει ανοιχτά για την υγεία του. Ωστόσο, φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι ορισμένες λειτουργίες του σώματός του δεν λειτουργούν πλέον όπως παλιά, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει ακριβώς τι έχει αλλάξει.

bruce_willis
https://www.instagram.com/demimoore

Ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία που έρχονται στο φως είναι το οικονομικό κόστος που συνεπάγεται η καθημερινή φροντίδα του Bruce Willis. Οι μηνιαίες δαπάνες για την υποστήριξή του ξεπερνούν τις 30.000 δολάρια. Δυστυχώς, η ασφαλιστική κάλυψη δεν επαρκεί για να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αναγκών. «Είναι καλό που είναι πλούσιος, γιατί η ασφάλιση δεν καλύπτει πολλά», σημείωσε η ίδια πηγή, τονίζοντας την ανάγκη για σημαντική οικονομική συμβολή από την πλευρά της οικογένειας.

Παρά τις δυσκολίες, ο Bruce Willis δεν είναι μόνος. Η σύζυγός του, Emma Heming Willis, καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για την κάλυψη των αναγκών του, ενώ η οικογένειά του παραμένει αφοσιωμένη στη φροντίδα του. Τα αγαπημένα του πρόσωπα τον επισκέπτονται τακτικά, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνει την υποστήριξη που χρειάζεται.

Η πορεία της διάγνωσης

Η περιπέτεια της υγείας του Bruce Willis έγινε γνωστή στο κοινό το 2022, όταν η οικογένειά του ανακοίνωσε τη διάγνωση της αφασίας, μιας διαταραχής που επηρεάζει την ικανότητα επικοινωνίας, ομιλίας και κατανόησης της γλώσσας. Έναν χρόνο αργότερα, το 2023, η διάγνωση αναθεωρήθηκε και επιβεβαιώθηκε ότι ο ηθοποιός πάσχει από μετωπική κροταφική άνοια (FTD). Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην οριστική απόσυρση του Bruce Willis από την υποκριτική, βάζοντας τέλος σε μια σπουδαία κινηματογραφική πορεία.

Η Emma Heming Willis έχει μιλήσει ανοιχτά για τις αλλαγές που έχει φέρει η ασθένεια στη ζωή τους. Όπως έχει αποκαλύψει, ο ηθοποιός διαμένει πλέον σε ξεχωριστή κατοικία, κοντά στο οικογενειακό σπίτι, όπου του παρέχεται 24ωρη επίβλεψη από εξειδικευμένη ομάδα φροντίδας. Η ίδια, μαζί με τις κόρες τους, Mabel και Evelyn, φροντίζει να βρίσκεται συχνά στο πλευρό του, διατηρώντας όσο το δυνατόν πιο στενή την οικογενειακή τους επαφή.

Ο ηθοποιός Bruce Willis σε επίσημη εμφάνιση, ο οποίος πάσχει από μετωποκροταφική άνοια.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η δύσκολη αυτή περίοδος αναδεικνύει τη σημασία της οικογενειακής στήριξης και της συνεχούς φροντίδας απέναντι σε νευροεκφυλιστικές παθήσεις, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει το βαρύ οικονομικό φορτίο που συχνά συνοδεύει την αντιμετώπισή τους.

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Bruce Willis άνοια καθημερινότητα ΥΓΕΙΑ φροντίδα
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