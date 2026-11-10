Celeb World 11.11.2026

Η Bella Hadid κάνει «hard launch» τον νέο της σύντροφο με τρυφερές φωτογραφίες

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Η Bella Hadid μοιράστηκε για πρώτη φορά τόσο τρυφερές στιγμές με τον Nate Lacey, επιβεβαιώνοντας με τον δικό της τρόπο τη νέα τους σχέση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Bella Hadid δημοσίευσε φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Nate Lacey, από αγώνα χόκεϊ.
  • Οι φωτογραφίες δείχνουν τρυφερές στιγμές του ζευγαριού, όπως αγκαλιές και φιλιά.
  • Η Bella Hadid εμφανίστηκε με πλατινέ ξανθά μαλλιά, αλλαγή από το συνηθισμένο της look.
  • Φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν αρχές 2026, με πρώτη δημόσια εμφάνιση τον Φεβρουάριο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Bella Hadid φαίνεται πως απολαμβάνει μια όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή και δεν διστάζει να μοιραστεί μικρές στιγμές από αυτήν με τους followers της. Το διάσημο μοντέλο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από την πρόσφατη έξοδό της με τον σύντροφό της, Nate Lacey, δίνοντας μια πιο προσωπική ματιά στη σχέση τους.

https://www.instagram.com/bellahadid/
https://www.instagram.com/bellahadid/

Το ζευγάρι βρέθηκε στις κερκίδες αγώνα χόκεϊ των Colorado Avalanche, με την Bella Hadid να απαθανατίζει μερικές από τις πιο τρυφερές στιγμές τους. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο Nate Lacey την κρατά αγκαλιά από τους ώμους, ενώ σε ένα άλλο της δίνει ένα παιχνιδιάρικο φιλί στο μάγουλο. Οι δυο τους ποζάρουν επίσης χαμογελαστοί, με τα χέρια τους περασμένα ο ένας γύρω από τον άλλο, χωρίς να κρύβουν την οικειότητά τους.

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Πέρα από τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον σύντροφό της, το ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η εμφάνιση της Bella Hadid. Το μοντέλο εμφανίζεται με πλατινέ ξανθά μαλλιά, μια αισθητή αλλαγή από το look που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πάνω της. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για μόνιμη αλλαγή στα μαλλιά της ή για περούκα.

Το φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνει και πιο αυθόρμητες στιγμές από τη βραδιά, όπως την ώρα που απολαμβάνει ένα hot dog, αλλά και φωτογραφίες με τους φίλους που τη συνόδευσαν στον αγώνα. Μια έξοδος που συνδύασε αθλητική ατμόσφαιρα, παρέα και αρκετές προσωπικές στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Όσα γνωρίζουμε για τη σχέση της Bella Hadid με τον Nate Lacey

Οι φήμες για τη σχέση της Bella Hadid με τον Nate Lacey άρχισαν να κυκλοφορούν στις αρχές του 2026, ενώ η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο, κατά τη διάρκεια της Milan Fashion Week.

https://www.instagram.com/bellahadid/
https://www.instagram.com/bellahadid/

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, ο Nate Lacey έχει καταγωγή από το Colorado, ενώ η οικογένειά του διατηρεί κατασκευαστική εταιρεία στο Crested Butte. Έχει, μάλιστα, και μια ιδιαίτερη σύνδεση με τον φιλικό κύκλο του μοντέλου, καθώς είναι αδελφός της Rachel Lacey, η οποία συγκαταλέγεται στις στενές φίλες της Bella.

https://www.instagram.com/bellahadid/
https://www.instagram.com/bellahadid/

Οι νέες φωτογραφίες αποτελούν ακόμη μία σπάνια ματιά στην προσωπική ζωή του μοντέλου, το οποίο συνήθως κρατά χαμηλούς τόνους στις δημόσιες αναφορές του στις σχέσεις του.

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