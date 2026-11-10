Jim Carrey: Η ελληνική καταγωγή του που λίγοι γνωρίζουν – Όσα είπε λίγο πριν έρθει στην Αθήνα

Με οικογενειακές ρίζες από την Αθήνα και τη Λήμνο, ο γνωστός ηθοποιός μοιράζεται σκέψεις για την ταυτότητά του, την προσωπική εξέλιξη και τις ανθρώπινες σχέσεις

Με μια ματιά Ο Jim Carrey έχει ελληνική καταγωγή από την Αθήνα και τη Λήμνο.

Θεωρεί την ελληνική του κληρονομιά αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του.

Πιστεύει ότι έχει κληρονομήσει υπερηφάνεια, περιέργεια και "καλή εμφάνιση" από την ελληνική του πλευρά.

Τόνισε την ανάγκη για παρουσία, ευαλωτότητα και αυθορμητισμό στην αγάπη, αποφεύγοντας την τελειομανία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγο πριν την πολυαναμενόμενη επίσκεψή του στην Αθήνα, όπου θα παραθέσει διάλεξη την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, ο Jim Carrey αποκάλυψε πτυχές της προσωπικότητάς του και της ζωής του σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Realnews. Ο Jim Carrey, γνωστός coach και συγγραφέας, τόνισε τη σημασία της ελληνικής του καταγωγής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του.

Οι ρίζες του «από την Αθήνα και τη Λήμνο»

Ο Jim Carrey προέρχεται από ελληνική οικογένεια, με ρίζες τόσο από την Αθήνα όσο και από τη Λήμνο, από την πλευρά του πατέρα του. Αυτή η κληρονομιά, όπως δήλωσε, αποτελεί ένα θεμελιώδες στοιχείο του εαυτού του. «Η ελληνική μου καταγωγή είναι μέρος της ταυτότητάς μου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι όσο μεγαλώνει, αντιλαμβάνεται όλο και βαθύτερα τη σημασία των ριζών του.

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Ο ίδιος πιστεύει ότι έχει διατηρήσει χαρακτηριστικά που κληρονόμησε από την ελληνική του πλευρά. Μεταξύ αυτών ανέφερε την υπερηφάνεια, την περιέργεια, την παράδοση, αλλά και την «καλή εμφάνιση». Ως την πιο όμορφη ελληνική λέξη, επέλεξε, με χαμόγελο, τη λέξη «αγάπη».

Αγάπη, παρουσία και η παγίδα της τελειομανίας

Η συζήτηση περί αγάπης, όπως ήταν φυσικό, συνδέθηκε άμεσα με την έννοια της αυτογνωσίας και της καθημερινότητας. Ο Jim Carrey εξέφρασε την άποψη ότι η προσωπική ανάπτυξη μπορεί να μετατραπεί σε μια μορφή τελειομανίας, όπου η υπερανάλυση κάθε συναισθήματος και σχέσης μπορεί να μας απομακρύνει από την ουσία της ζωής.

«Δεν θέλουμε να μετατρέψουμε την αγάπη σε ψυχολογική έρευνα», προειδοποίησε. «Η αγάπη απαιτεί παρουσία. Απαιτεί ευαλωτότητα, αυθορμητισμό, παιχνιδιάρικη διάθεση και την προθυμία να είμαστε ατελείς». Ο Jim Carrey τόνισε την ανάγκη να κάνουμε τους άλλους να αισθάνονται ότι τους βλέπουμε πραγματικά, να ζούμε στο «εδώ και τώρα» και να είμαστε παρόντες, δίνοντας μάλιστα την πρακτική συμβουλή: «Αφήστε κάτω το κινητό σας».

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