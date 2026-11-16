Celeb World 16.11.2026

Χρύσα Μιχαλοπούλου: Οι βουτιές στη θάλασσα με φουσκωτό τον Νοέμβριο

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Η Χρύσα Μιχαλοπούλου απόλαυσε μια μικρή απόδραση με φουσκωτό σκάφος μέσα στον Νοέμβριο, ενώ φόρεσε το μαγιό της και έκανε βουτιές στη θάλασσα
Μαρία Χατζηγιάννη

Μπορεί ο Νοέμβριος να έχει φέρει μαζί του πιο χαμηλές θερμοκρασίες, όμως η Χρύσα Μιχαλοπούλου φαίνεται πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι. Η ηθοποιός βρήκε την ευκαιρία να αφήσει για λίγο πίσω την καθημερινότητα και να απολαύσει ένα χαλαρό Σαββατοκύριακο μακριά από την Αθήνα.

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Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους followers της στιγμιότυπα από την εξόρμησή της, αποκαλύπτοντας πως επέλεξε ένα φουσκωτό σκάφος για να απολαύσει τη θάλασσα και το τοπίο.

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Το σκηνικό είχε ήρεμα νερά και πλούσιο πράσινο, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα για μια μικρή απόδραση. Ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε ήταν η διάθεσή της να απολαύσει τη θάλασσα σαν να βρισκόταν ακόμη στην καρδιά του καλοκαιριού.

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Η Χρύσα Μιχαλοπούλου δεν αποχωρίζεται το μαγιό της

Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στα μέσα Νοεμβρίου, η ηθοποιός φόρεσε το μαγιό της και δεν δίστασε να κάνει τις βουτιές της, αποδεικνύοντας πως για εκείνη η καλοκαιρινή διάθεση δεν έχει απαραίτητα ημερομηνία λήξης.

Μάλιστα, σε ένα από τα Instagram Stories της συνόδευσε τις εικόνες με τη φράση «Κάποιες μέρες για τα Χριστούγεννα», δίνοντας μια χιουμοριστική νότα στην καλοκαιρινή εικόνα που παρουσίαζε.

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Η μικρή της απόδραση αποτέλεσε μια ευκαιρία για χαλάρωση και αλλαγή παραστάσεων, με τη Χρύσα Μιχαλοπούλου να απολαμβάνει μερικές στιγμές ξεγνοιασιάς πριν επιστρέψει στους ρυθμούς της καθημερινότητας.

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καλοκαίρι Χριστούγεννα Χρύσα Μιχαλοπούλου
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