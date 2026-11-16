Celeb News 16.11.2026

Ο βασιλιάς Κάρολος και ο Elton John μοιράστηκαν μουσικές αναμνήσεις σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εκπομπή

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Ο βασιλιάς Κάρολος και ο Elton John συναντήθηκαν σε μια ραδιοφωνική εκπομπή με μουσικές επιλογές, αναμνήσεις και χιουμοριστικές ατάκες
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο βασιλιάς Κάρολος και ο Elton John συμμετείχαν σε ραδιοφωνική εκπομπή για τα 78α γενέθλια του μονάρχη.
  • Η εκπομπή, ηχογραφημένη στα Apple Music Studios, συνδυάζει μουσική, προσωπικές αναμνήσεις και φιλανθρωπία.
  • Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Apple x King's Trust Creative Labs για νέους στον δημιουργικό τομέα.
  • Συζητήθηκαν μουσικές εμφανίσεις, ο ρόλος της μουσικής στη φιλανθρωπία και κοινές αναμνήσεις.
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Μια διαφορετική ραδιοφωνική εμφάνιση ετοιμάζεται να κάνει ο βασιλιάς Κάρολος, έχοντας στο πλευρό του έναν από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της Βρετανίας, τον Elton John. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν για μια ξεχωριστή εκπομπή του Rocket Hour, η οποία θα μεταδοθεί ανήμερα των 78ων γενεθλίων του μονάρχη, συνδυάζοντας τη μουσική, τις προσωπικές αναμνήσεις και τη φιλανθρωπική δράση.

https://www.instagram.com/eltonjohn/
https://www.instagram.com/eltonjohn/

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στα Apple Music Studios, στο Battersea Power Station του Λονδίνου. Η συνάντηση έγινε με αφορμή την παρουσία τους στην παρουσίαση του προγράμματος Apple x King’s Trust Creative Labs, μιας πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να βοηθήσει νέους ανθρώπους να ανακαλύψουν επαγγελματικές ευκαιρίες στον χώρο των δημιουργικών βιομηχανιών.

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Στο πρώτο teaser της εκπομπής, οι δύο άνδρες εμφανίζονται να συζητούν σε ιδιαίτερα χαλαρό κλίμα, με αρκετά γέλια και πειράγματα. Μάλιστα, ο βασιλιάς Κάρολος δεν παρέλειψε να κάνει ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τον Elton John, χαρακτηρίζοντάς τον «εθνικό θησαυρό» έπειτα από τόσα χρόνια καριέρας.

Ο τραγουδιστής απάντησε αστειευόμενος πως σύντομα θα μπορεί να συμμετέχει στην εκπομπή Antiques Roadshow, με τον μονάρχη να του απαντά με αφοπλιστική διάθεση «μπες στην παρέα». Μια μικρή ανταλλαγή ατάκων που αποτυπώνει την οικειότητα και την άνεση ανάμεσα στους δύο συνομιλητές.

Η μουσική και η κοινή τους διαδρομή μέσα από τη φιλανθρωπία

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στα αστεία, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος και ο Elton John μοιράστηκαν αναμνήσεις από σημαντικές μουσικές εμφανίσεις, αλλά και σκέψεις για τον ρόλο της μουσικής στη φιλανθρωπική δράση του King’s Trust.

Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 1976 από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, με στόχο να στηρίξει νέους ανθρώπους που προέρχονται από λιγότερο ευνοημένα κοινωνικά περιβάλλοντα, προσφέροντάς τους ευκαιρίες εκπαίδευσης, επαγγελματικής αποκατάστασης και δημιουργίας της δικής τους επιχείρησης.

Τραγουδιστής με κίτρινο σακάκι και γυαλιά στη σκηνή, εγκαινιάζοντας νέο συναυλιακό χώρο στο Λονδίνο.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Elton John αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια υποστηρικτή της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Μάλιστα, στη φετινή δημοπρασία για τα 50 χρόνια του οργανισμού προσέφερε ένα ιδιαίτερο προσωπικό αντικείμενο, ένα ζευγάρι από τα χαρακτηριστικά γυαλιά του με ροζ φακούς.

Αναφερόμενος στην πρόσκληση να επιλέξει μουσική για την εκπομπή, ο βασιλιάς Κάρολος τη χαρακτήρισε «μια ευκαιρία που ήταν πολύ καλή για να την αρνηθώ». Η επιλογή του περιλαμβάνει τραγούδια καλλιτεχνών που έχουν στηρίξει γενναιόδωρα τον οργανισμό όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και νεότερων μουσικών που έχουν βρει μέσα από αυτόν την ευκαιρία να ξεκινήσουν την πορεία τους.

Από τις μεγάλες συναυλίες μέχρι τους νεότερους καλλιτέχνες

Στην εκπομπή αναμένεται να γίνουν αναφορές σε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές μουσικές στιγμές στην ιστορία του King’s Trust. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι μεγάλες rock συναυλίες στο Wembley Arena τη δεκαετία του 1980, στις οποίες είχε συμμετάσχει και ο Elton John, αλλά και οι φιλανθρωπικές εκδηλώσεις στο Royal Albert Hall και οι pop συναυλίες στο Hyde Park.

Παρότι η πλήρης λίστα των τραγουδιών που επέλεξαν οι δύο άνδρες παραμένει προς το παρόν μυστική, έχουν ήδη γίνει γνωστές ορισμένες από τις επιλογές τους. Ανάμεσά τους βρίσκονται το «Hairdresser» της Skye Newman, το «Joy» της RAYE, αλλά και η εκδοχή των Muse στο κλασικό «Feeling Good».

Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα στην επίσημη χριστουγεννιάτικη κάρτα του 2025.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για τον Elton John, η συνάντηση αποτελεί μια ευκαιρία να συζητήσει με τον βασιλιά όχι μόνο για τη μουσική, αλλά και για τις κοινές αναμνήσεις που τους συνδέουν μέσα από τις δράσεις του οργανισμού. Όπως ανέφερε στο σχετικό teaser, ανυπομονεί να ακούσει όσα έχει να μοιραστεί ο μονάρχης για τη μουσική και το King’s Trust.

Η εκπομπή αναμένεται να μεταδοθεί το Σάββατο, με αφορμή τα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου, προσφέροντας στο κοινό μια πιο χαλαρή και προσωπική πλευρά του μονάρχη, μακριά από το καθιερωμένο βασιλικό πρωτόκολλο.

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