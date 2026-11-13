Νέα αγωγή κατά του Kanye West – Τι καταγγέλλει μουσικός για την όπερα «Nebuchadnezzar»

Μάθε για τη νέα αγωγή κατά του Kanye West για την όπερα «Nebuchadnezzar» και τις κατηγορίες για εγκλεισμό του Chase Taylor

Με μια ματιά Μουσικός μηνύει τον Kanye West, ισχυριζόμενος ότι τον κράτησε κλειδωμένο για να συνθέσει μουσική για την όπερα «Nebuchadnezzar».

Ο Chase Taylor καταγγέλλει απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, έλλειψη τροφής και ύπνο στο πάτωμα.

Ο Taylor ισχυρίζεται ότι παραπλανήθηκε, πιστεύοντας ότι οι όπερες ήταν θρησκευτικές παραγωγές, ενώ χρεώνονταν εισιτήρια.

Η νέα αγωγή έρχεται μετά από παρόμοιες νομικές διαμάχες και έναν διακανονισμό 1,35 εκατομμυρίων δολαρίων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Kanye West, γνωστός πλέον και ως Ye, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα δικαστική διαμάχη, καθώς ένας μουσικός της όπερας, ο Chase Taylor, τον μηνύει ισχυριζόμενος ότι τον κράτησε κλειδωμένο σε μια αίθουσα μουσικής γυμνασίου στο Wyoming, με σκοπό να συνθέσει μουσική για την παραγωγή «Nebuchadnezzar». Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά νομικών περιπετειών που αφορούν την εν λόγω όπερα, η οποία παρουσιάστηκε στο Hollywood Bowl το 2019.

Σύμφωνα με τη μήνυση που περιήλθε στην κατοχή του Rolling Stone, ο Chase Taylor, ο οποίος ταξίδεψε από τη Βόρεια Καρολίνα στο Wyoming με λιγότερο από μία εβδομάδα στη διάθεσή του για πρόβες, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απροσδόκητη πραγματικότητα. Αντί για ολοκληρωμένη παράσταση, όπως αρχικά του είχε παρουσιαστεί, βρέθηκε στο Cody High School, στην αίθουσα μουσικής, όπου και φέρεται να τον κλείδωσαν. Εκεί, όπως ισχυρίζεται, του ανακοινώθηκε ότι η όπερα απείχε πολύ από το να είναι έτοιμη.

Διάβασε επίσης: Kanye West και Kid Cudi ξανά μαζί στη σκηνή – Η επανένωση που ξεσήκωσε 83.000 θεατές

Ο Chase Taylor δηλώνει ότι, εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο και τη θέση του σολίστ, του ανατέθηκε η σύνθεση μεγάλου μέρους της μουσικής, με την απαίτηση η παραγωγή να γίνει «έτοιμη για παράσταση μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες». Η μήνυση αναφέρει ότι οι υπεύθυνοι, συμπεριλαμβανομένου του Kanye West, υποσχέθηκαν στον Chase Taylor «πολυτελή αμοιβή, αναγνώριση ως παραγωγού και μελλοντικές συνεργασίες» προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του. Παρά τις αντιρρήσεις του Chase Taylor σχετικά με τον εγκλεισμό του, οι παράπονοί του φέρονται να αγνοήθηκαν.

Η αγωγή περιγράφει συνθήκες εργασίας που χαρακτηρίζονται ως «απαράδεκτες». Ο Chase Taylor αναφέρει ότι του ανατέθηκε ο συντονισμός και άλλων μουσικών, οι οποίοι, όταν χρειαζόταν διάλειμμα, έπρεπε να ξεκουράζονται και να κοιμούνται στο πάτωμα της περιορισμένης αίθουσας μουσικής. Επιπλέον, ο Chase Taylor ισχυρίζεται ότι ο Ye και οι συνεργάτες του δεν παρείχαν επαρκή τροφή για τους περισσότερους από 150 συντελεστές, περιγράφοντας την παραγωγή ως «βιαστική και χαοτική».

«Ο Taylor διαμαρτυρήθηκε για τις κακοποιητικές συνθήκες και ζήτησε από τους κατηγορούμενους [μέσω του παραγωγού του West] να ανοίξουν τις πόρτες της αίθουσας μουσικής, να παράσχουν επαρκή τροφή και νερό, και να επιτρέψουν στους μουσικούς επαρκή χρόνο ξεκούρασης. Οι κατηγορούμενοι αγνόησαν αυτά τα αιτήματα», αναφέρεται στη μήνυση.

Η αγωγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βόρειας Καρολίνας, μετά από συμφωνία μεταξύ του Chase Taylor και της ομάδας του Ye το 2020, η οποία ανέστειλε τις νομικές προθεσμίες για τις αξιώσεις του Chase Taylor. Αυτή η πρακτική χρησιμοποιείται συχνά για να δοθεί χρόνος στα εμπλεκόμενα μέρη να επιλύσουν διαφωνίες χωρίς να καταφύγουν σε δικαστικές διαδικασίες.

Προηγούμενες παρόμοιες αγωγές και η ευρύτερη εικόνα

Η τρέχουσα αγωγή έρχεται να προστεθεί σε παρόμοια νομική διαμάχη που έχει ήδη κινήσει ο μουσικός Willie Alexander. Ο Willie Alexander ισχυρίζεται ότι και εκείνος παραπλανήθηκε για να μεταβεί στο Wyoming για την όπερα «Nebuchadnezzar», μόνο για να ανακαλύψει ότι η όπερα δεν είχε καν γραφτεί. Όπως αναφέρει, του ανατέθηκε να συνθέσει και να ενορχηστρώσει την όπερα «σε μεγάλο βαθμό από το μηδέν» εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου. Η αγωγή του Willie Alexander, η οποία εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, περιλαμβάνει ισχυρισμούς για αμελή και σκόπιμη παραπλάνηση, κατάχρηση της εικόνας του και ψευδείς υποσχέσεις που τον οδήγησαν να προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες με μειωμένη αμοιβή.

Επιπλέον, ο Kanye West έχει ήδη συμφωνήσει να καταβάλει 1,35 εκατομμύριο δολάρια για να διευθετήσει μια ομαδική αγωγή που ασκήθηκε εξ ονόματος εκατοντάδων συντελεστών και εργαζομένων που συμμετείχαν στην παραγωγή του «Nebuchadnezzar» το 2019. Η δικαστική έγκριση του διακανονισμού ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2025, με περισσότερα από 600 μέλη της ομάδας να λαμβάνουν επιταγές.

Ισχυρισμοί για παραπλάνηση σχετικά με θρησκευτικό χαρακτήρα

Στη νέα αγωγή, ο Chase Taylor ισχυρίζεται επίσης ότι παρασύρθηκε να εργαστεί με μειωμένες αμοιβές υπό ψευδείς προφάσεις. Υποστηρίζει ότι ο Kanye West και οι συνεργάτες του παρουσίασαν τόσο την όπερα «Nebuchadnezzar» όσο και μια δεύτερη όπερα στην οποία εργάστηκε, την «Mary», ως φιλανθρωπικές θρησκευτικές παραγωγές. Είχε ενημερωθεί ότι τα έσοδα θα χρησιμοποιούνταν για «τη σωτηρία ψυχών», κάτι που, σύμφωνα με τη μήνυση, δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

«Οι κατηγορούμενοι είπαν επανειλημμένα στον Taylor ότι οι όπερες ήταν μη κερδοσκοπικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνταν για θρησκευτικούς σκοπούς. Αυτό ήταν ένα ψέμα. Ο West και οι συνδεδεμένες εταιρείες του χρέωναν τους παρευρισκόμενους για εισιτήρια και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε, καρπώνονταν τα κέρδη», αναφέρεται στη 45σέλιδη αγωγή.

Ο Chase Taylor διεκδικεί δικαστική απόφαση που να αναγνωρίζει την πνευματική του ιδιοκτησία, ένα μερίδιο από τα κέρδη που υποστηρίζει ότι προέκυψαν από την παράνομη χρήση των συνθέσεών του, καθώς και αποζημίωση για απάτη, παράνομη κράτηση και αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές. Η αγωγή κατηγορεί τον Ye για «αθέτηση υποσχέσεων» και «πολλαπλές αθέμιτες και παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές».

Προσπάθειες επικοινωνίας με δικηγόρο ή εκπρόσωπο του Ye δεν απέδωσαν άμεσα.

Στο μεταξύ, ο Chase Taylor ισχυρίζεται ότι ο Kanye West ενσωμάτωσε τις συνθέσεις και τις ενορχηστρώσεις του σε εμπορικά κυκλοφορήσαντα τραγούδια, συμπεριλαμβανομένου του κομματιού «Telekinesis» του Travis Scott, όπου ο Ye πιστώνεται ως συν-στιχουργός, καθώς και σε πολλά τραγούδια από το άλμπουμ «Vultures 2», χωρίς την άδεια ή την αποζημίωσή του.

Διάβασε επίσης: