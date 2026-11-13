Victoria Beckham: Το δώρο στον Brooklyn εν μέσω της οικογενειακής κρίσης

Η Victoria Beckham διευθετεί την εκκρεμότητα με τα εμπορικά δικαιώματα του ονόματος του Brooklyn, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφιλίωσης

Με μια ματιά Η Victoria Beckham μεταβιβάζει τα εμπορικά σήματα των ονομάτων των γιων της, συμπεριλαμβανομένου του Brooklyn.

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω φημών για οικογενειακή κρίση και δημόσιες κατηγορίες του Brooklyn.

Οι Beckham είχαν κατοχυρώσει τα ονόματα των παιδιών τους για εμπορικούς σκοπούς, με πρόθεση μεταβίβασης κατά την ενηλικίωση.

Η Victoria ελπίζει η μεταβίβαση να επιλύσει τη διαφωνία και να συμβάλει στην συμφιλίωση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η οικογενειακή ρήξη των Beckham παραμένει άλυτη, ωστόσο η Victoria Beckham φέρεται να έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση της σχέσης της με τον μεγαλύτερο γιο της, Brooklyn.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun, η σχεδιάστρια μόδας ολοκλήρωσε τις απαραίτητες διαδικασίες για τη μεταβίβαση των εμπορικών σημάτων που αφορούν τα ονόματα των τριών γιων της, Brooklyn, Romeo και Cruz, ώστε να περάσουν πλέον στην ιδιοκτησία τους.

Διάβασε επίσης: Η πιο προσωπική ανάρτηση του Maluma – Οι φωτογραφίες με τη σύντροφό του και τα παιδιά τους

Οι David και Victoria Beckham είχαν κατοχυρώσει τα ονόματα των παιδιών τους όταν εκείνα ήταν ακόμη ανήλικα, προκειμένου να αποτρέψουν τρίτους από το να τα εκμεταλλευτούν εμπορικά. Αντίστοιχη κατοχύρωση είχε γίνει και για την κόρη τους, Harper. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στη The Sun, η πρόθεση του ζευγαριού ήταν εξαρχής να μεταβιβάσει τα δικαιώματα στα παιδιά μόλις ενηλικιώνονταν.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τον περασμένο Ιανουάριο ο Brooklyn είχε κατηγορήσει δημόσια τους γονείς του ότι προσπάθησαν να τον πιέσουν να παραιτηθεί από τα δικαιώματα χρήσης του ονόματός του, λίγο πριν από τον γάμο του με τη Nicola Peltz. Μάλιστα, είχε υποστηρίξει ότι η άρνησή του να υπογράψει επηρέασε τις σχέσεις τους.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η Victoria φρόντισε προσωπικά να ολοκληρωθούν ομαλά οι διαδικασίες μεταβίβασης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η κίνηση αυτή θα βάλει τέλος στη συγκεκριμένη διαφωνία. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η οικογένεια εξακολουθεί να ελπίζει σε μια ουσιαστική συμφιλίωση.

Η πρώτη αντίδραση της Victoria στη ρήξη με τον γιο της

Τον περασμένο Απρίλιο, η Victoria Beckham είχε μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια για την οικογενειακή κρίση, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον Brooklyn. Σε συνέντευξή της στη Wall Street Journal, είχε τονίσει ότι η ίδια και ο David προσπαθούσαν πάντα να προστατεύουν και να αγαπούν τα παιδιά τους.

«Προσπαθούσαμε πάντα να είμαστε οι καλύτεροι γονείς που μπορούμε. Βρισκόμαστε στο προσκήνιο για περισσότερα από 30 χρόνια και το μόνο που προσπαθούσαμε πάντα να κάνουμε ήταν να προστατεύουμε και να αγαπάμε τα παιδιά μας», είχε δηλώσει.

Παρά τις νέες εξελίξεις, δεν είναι σαφές αν η μεταβίβαση των εμπορικών σημάτων θα αλλάξει τις ισορροπίες στην οικογένεια. Ωστόσο, η κίνηση της Victoria αφήνει ένα μικρό περιθώριο αισιοδοξίας για την αποκατάσταση των σχέσεων με τον πρωτότοκο γιο της.

Διάβασε επίσης: