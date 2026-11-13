Celeb News 13.11.2026

Victoria Beckham: Το δώρο στον Brooklyn εν μέσω της οικογενειακής κρίσης

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Victoria Beckham διευθετεί την εκκρεμότητα με τα εμπορικά δικαιώματα του ονόματος του Brooklyn, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφιλίωσης
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Victoria Beckham μεταβιβάζει τα εμπορικά σήματα των ονομάτων των γιων της, συμπεριλαμβανομένου του Brooklyn.
  • Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω φημών για οικογενειακή κρίση και δημόσιες κατηγορίες του Brooklyn.
  • Οι Beckham είχαν κατοχυρώσει τα ονόματα των παιδιών τους για εμπορικούς σκοπούς, με πρόθεση μεταβίβασης κατά την ενηλικίωση.
  • Η Victoria ελπίζει η μεταβίβαση να επιλύσει τη διαφωνία και να συμβάλει στην συμφιλίωση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η οικογενειακή ρήξη των Beckham παραμένει άλυτη, ωστόσο η Victoria Beckham φέρεται να έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση της σχέσης της με τον μεγαλύτερο γιο της, Brooklyn.

Ο γιος της Victoria Beckham, Brooklyn, με τη σύζυγό του Nicola Peltz, έξω από εστιατόριο.
https://www.instagram.com/nicolapeltzbeckham/

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun, η σχεδιάστρια μόδας ολοκλήρωσε τις απαραίτητες διαδικασίες για τη μεταβίβαση των εμπορικών σημάτων που αφορούν τα ονόματα των τριών γιων της, Brooklyn, Romeo και Cruz, ώστε να περάσουν πλέον στην ιδιοκτησία τους.

Διάβασε επίσης: Η πιο προσωπική ανάρτηση του Maluma – Οι φωτογραφίες με τη σύντροφό του και τα παιδιά τους

Οι David και Victoria Beckham είχαν κατοχυρώσει τα ονόματα των παιδιών τους όταν εκείνα ήταν ακόμη ανήλικα, προκειμένου να αποτρέψουν τρίτους από το να τα εκμεταλλευτούν εμπορικά. Αντίστοιχη κατοχύρωση είχε γίνει και για την κόρη τους, Harper. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στη The Sun, η πρόθεση του ζευγαριού ήταν εξαρχής να μεταβιβάσει τα δικαιώματα στα παιδιά μόλις ενηλικιώνονταν.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τον περασμένο Ιανουάριο ο Brooklyn είχε κατηγορήσει δημόσια τους γονείς του ότι προσπάθησαν να τον πιέσουν να παραιτηθεί από τα δικαιώματα χρήσης του ονόματός του, λίγο πριν από τον γάμο του με τη Nicola Peltz. Μάλιστα, είχε υποστηρίξει ότι η άρνησή του να υπογράψει επηρέασε τις σχέσεις τους.

Γυναίκα με καφέ σακάκι στέκεται μπροστά από ράφια με καλλυντικά και αρώματα, σε εκδήλωση για τα Spice Girls.
https://www.instagram.com/victoriabeckham/

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η Victoria φρόντισε προσωπικά να ολοκληρωθούν ομαλά οι διαδικασίες μεταβίβασης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η κίνηση αυτή θα βάλει τέλος στη συγκεκριμένη διαφωνία. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η οικογένεια εξακολουθεί να ελπίζει σε μια ουσιαστική συμφιλίωση.

Η πρώτη αντίδραση της Victoria στη ρήξη με τον γιο της

Τον περασμένο Απρίλιο, η Victoria Beckham είχε μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια για την οικογενειακή κρίση, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον Brooklyn. Σε συνέντευξή της στη Wall Street Journal, είχε τονίσει ότι η ίδια και ο David προσπαθούσαν πάντα να προστατεύουν και να αγαπούν τα παιδιά τους.

«Προσπαθούσαμε πάντα να είμαστε οι καλύτεροι γονείς που μπορούμε. Βρισκόμαστε στο προσκήνιο για περισσότερα από 30 χρόνια και το μόνο που προσπαθούσαμε πάντα να κάνουμε ήταν να προστατεύουμε και να αγαπάμε τα παιδιά μας», είχε δηλώσει.

Ο Brooklyn Beckham με τους γονείς του, David και Victoria Beckham, σε κοινή τους εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρά τις νέες εξελίξεις, δεν είναι σαφές αν η μεταβίβαση των εμπορικών σημάτων θα αλλάξει τις ισορροπίες στην οικογένεια. Ωστόσο, η κίνηση της Victoria αφήνει ένα μικρό περιθώριο αισιοδοξίας για την αποκατάσταση των σχέσεων με τον πρωτότοκο γιο της.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Brooklyn Victoria Bechkam
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Αλεξάνδρεια σ’ αγαπώ»: Η στιγμή που η Άλκηστις Πρωτοψάλτη λύγισε από συγκίνηση παραλαμβάνοντας ένα βραβείο

«Αλεξάνδρεια σ’ αγαπώ»: Η στιγμή που η Άλκηστις Πρωτοψάλτη λύγισε από συγκίνηση παραλαμβάνοντας ένα βραβείο

13.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Αλεξάνδρεια σ’ αγαπώ»: Η στιγμή που η Άλκηστις Πρωτοψάλτη λύγισε από συγκίνηση παραλαμβάνοντας ένα βραβείο
Celeb News

«Αλεξάνδρεια σ’ αγαπώ»: Η στιγμή που η Άλκηστις Πρωτοψάλτη λύγισε από συγκίνηση παραλαμβάνοντας ένα βραβείο

13.11.2026
Theo James: «Το όνειρό μου είναι να αποκτήσω το δικό μου σπίτι στην Ελλάδα»
Celeb News

Theo James: «Το όνειρό μου είναι να αποκτήσω το δικό μου σπίτι στην Ελλάδα»

13.11.2026
Ο Δημήτρης Κανέλλος στο «Talk to Mad»: «Ο Θάνος Μικρούτσικος ήταν ο καλλιτεχνικός μου πατέρας»
Celeb World

Ο Δημήτρης Κανέλλος στο «Talk to Mad»: «Ο Θάνος Μικρούτσικος ήταν ο καλλιτεχνικός μου πατέρας»

13.11.2026
Η πιο προσωπική ανάρτηση του Maluma – Οι φωτογραφίες με τη σύντροφό του και τα παιδιά τους
Celeb News

Η πιο προσωπική ανάρτηση του Maluma – Οι φωτογραφίες με τη σύντροφό του και τα παιδιά τους

13.11.2026
Γενέθλια με μια μεγάλη έκπληξη για την Ελένη Ράντου – Η συγκινητική στιγμή στο Θέατρο Διάνα
Celeb News

Γενέθλια με μια μεγάλη έκπληξη για την Ελένη Ράντου – Η συγκινητική στιγμή στο Θέατρο Διάνα

13.11.2026
Η Taylor Swift ετοιμάζεται να γίνει event planner; Ο Travis Kelce αποκάλυψε τι της ζήτησε
Celeb News

Η Taylor Swift ετοιμάζεται να γίνει event planner; Ο Travis Kelce αποκάλυψε τι της ζήτησε

12.11.2026
Kate Middleton: Το συγκινητικό fashion tribute στην πριγκίπισσα Diana
Celeb News

Kate Middleton: Το συγκινητικό fashion tribute στην πριγκίπισσα Diana

12.11.2026
Cardi B: Στα δικαστήρια με διοργανωτή φεστιβάλ για 2,5 εκατ. δολάρια
Celeb News

Cardi B: Στα δικαστήρια με διοργανωτή φεστιβάλ για 2,5 εκατ. δολάρια

12.11.2026
Kim Kardashian: Τα πανάκριβα δώρα που έκανε στις συμπρωταγωνίστριές της
Celeb News

Kim Kardashian: Τα πανάκριβα δώρα που έκανε στις συμπρωταγωνίστριές της

12.11.2026
Lymphatic walking: Tο νέο wellness trend που θέλει να αλλάξει το καθημερινό σου περπάτημα

Lymphatic walking: Tο νέο wellness trend που θέλει να αλλάξει το καθημερινό σου περπάτημα

Η πιο εύκολη και λαχταριστή κοτόπιτα με μανιτάρια που θα κλέψει την παράσταση!

Η πιο εύκολη και λαχταριστή κοτόπιτα με μανιτάρια που θα κλέψει την παράσταση!

S.S. United States: Γιατί ένα από τα πιο θρυλικά πλοία του κόσμου θα γίνει τεχνητός ύφαλος;

S.S. United States: Γιατί ένα από τα πιο θρυλικά πλοία του κόσμου θα γίνει τεχνητός ύφαλος;

Η Gen Z και οι Millennials αναζητούν πραγματικές φιλίες και αυτά είναι τα νέα μέρη συνάντησης

Η Gen Z και οι Millennials αναζητούν πραγματικές φιλίες και αυτά είναι τα νέα μέρη συνάντησης

Πώς το Grand Theft Auto βοήθησε τους επιστήμονες να σώσουν ζωές στους δρόμους

Πώς το Grand Theft Auto βοήθησε τους επιστήμονες να σώσουν ζωές στους δρόμους

iPhone 5C: Γιατί η Gen Z έχει πάθει εμμονή με το ξεχασμένο κινητό της Apple

iPhone 5C: Γιατί η Gen Z έχει πάθει εμμονή με το ξεχασμένο κινητό της Apple

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες