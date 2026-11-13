Talk To Mad 13.11.2026

Ο Δημήτρης Κανέλλος στο «Talk to Mad»: «Ο Θάνος Μικρούτσικος ήταν ο καλλιτεχνικός μου πατέρας»

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Ο Δημήτρης Κανέλλος μιλά στην Αθηνά Κλήμη και την εκπομπή «Talk to Mad» για τις σημαντικές στιγμές της πορείας του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Δημήτρης Κανέλλος θεωρεί τον Θάνο Μικρούτσικο «καλλιτεχνικό του πατέρα» για την ουσιαστική στήριξη που του προσέφερε.
  • Η συνεργασία με τον Δημήτρη Μητροπάνο αποτέλεσε καθοριστικό σημείο στην επαγγελματική του πορεία.
  • Ο τραγουδιστής συμμετέχει στη θεατρική παράσταση «Τοκ Τοκ» στο Θέατρο Βρετάνια, δοκιμάζοντας τις δυνατότητές του στην υποκριτική.
  • Ο Κανέλλος βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη στη μουσική ως εργαλείο, με την αξία της να εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της.
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Η μουσική, οι σημαντικές συνεργασίες, οι προσωπικές στιγμές που καθόρισαν την πορεία του και τα επόμενα καλλιτεχνικά του σχέδια βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Δημήτρη Κανέλλου με την Αθηνά Κλήμη, στο νέο επεισόδιο του Talk to MAD. Ο τραγουδιστής κάθισε στον καναπέ της εκπομπής και μίλησε για μια διαδρομή που ξεκίνησε από τη Νίκαια, πέρασε από σημαντικές μουσικές συναντήσεις και συνεχίζεται σήμερα με νέες κυκλοφορίες, θεατρικές εμφανίσεις και δημιουργικά σχέδια.

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Σε μια συνέντευξη με προσωπικές αναφορές, χιούμορ και αρκετές μουσικές αναμνήσεις, ο Δημήτρης Κανέλλος γύρισε πίσω στα πρώτα του βήματα, θυμήθηκε πώς μπήκε στη ζωή του το τραγούδι, αλλά και τη στιγμή που η συνεργασία με τον Δημήτρη Μητροπάνο αποτέλεσε ένα καθοριστικό σημείο στην επαγγελματική του πορεία. Παράλληλα, μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τους ανθρώπους που τον στήριξαν, όπως η Γλυκερία και ο Θάνος Μικρούτσικος, ενώ αναφέρθηκε στη νέα του συνεργασία με τον Λευτέρη Κιντάτο και στο τραγούδι «Αλλού φυσάει ο βοριάς».

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Ο Δημήτρης Κανέλλος γεννήθηκε, μεγάλωσε και εξακολουθεί να ζει στη Νίκαια, μια περιοχή με την οποία διατηρεί ισχυρό συναισθηματικό δεσμό. Όπως εξήγησε στην Αθηνά Κλήμη, η προσφυγική ιστορία της περιοχής και οι ρίζες της αποτελούν κομμάτι αυτής της σύνδεσης. Εκεί, μάλιστα, ξεκίνησε και η μουσική του διαδρομή, όταν σε ηλικία περίπου 11-12 ετών παρακολούθησε τα πρώτα του μαθήματα μπουζουκιού στο Πνευματικό Κέντρο της Νίκαιας.

Η μουσική δεν αποτελούσε οικογενειακή παράδοση, καθώς, όπως αποκάλυψε με χιούμορ, ήταν ο πρώτος που επέλεξε να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Αρχικά ασχολήθηκε με το μπουζούκι και τα θεωρητικά μαθήματα, ενώ στην πορεία ανακάλυψε ότι είχε και καλή φωνή. Οι πρώτες του εμφανίσεις σε μικρά μαγαζιά της Νίκαιας και του Κερατσινίου τον έφεραν σταδιακά πιο κοντά στο τραγούδι, μέχρι που η δασκάλα φωνητικής του τον βοήθησε να εξελίξει τις δυνατότητές του.

Η στιγμή που άλλαξε ουσιαστικά την αντίληψή του για την επαγγελματική του πορεία ήρθε όταν ο παραγωγός του, που τον κάλεσε να συμμετάσχει σε ένα σχήμα στο οποίο βρισκόταν ο Δημήτρης Μητροπάνος, καθώς ο τελευταίος είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα υγείας. Ο ίδιος θυμάται ότι αρχικά δυσκολεύτηκε να πιστέψει αυτό που άκουγε, ενώ περιγράφει την εμπειρία ως μια «καλλιτεχνική σφαλιάρα» που τον έκανε να συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της διαδρομής που είχε μπροστά του.

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Στο συγκεκριμένο σχήμα συμμετείχαν επίσης η Γλυκερία, η Μελίνα Ασλανίδου και ο Στέλιος Διονυσίου. Η συνεργασία του με τη Γλυκερία συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια, με κοινές εμφανίσεις, συναυλίες και μουσικές στιγμές που ο τραγουδιστής θυμάται μέχρι σήμερα με ευγνωμοσύνη.

Ο Θάνος Μικρούτσικος και οι άνθρωποι που τον σημάδεψαν

Μιλώντας για τις συνεργασίες που διαμόρφωσαν την καλλιτεχνική του ταυτότητα, ο Δημήτρης Κανέλλος αναφέρθηκε σε σπουδαία ονόματα της ελληνικής μουσικής, όπως ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Μίμης Πλέσσας και ο Μίκης Θεοδωράκης, με τον οποίο πραγματοποίησε και ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά.

Ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του έχει ο Θάνος Μικρούτσικος, τον οποίο χαρακτήρισε «καλλιτεχνικό του πατέρα». Όπως εξομολογήθηκε, ο σπουδαίος συνθέτης τον στήριξε ουσιαστικά και του συμπεριφέρθηκε με τρόπο που ξεπερνούσε τα όρια μιας απλής επαγγελματικής συνεργασίας, ακόμη και σε μια περίοδο κατά την οποία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

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Ο τραγουδιστής στάθηκε, επίσης, στη σημασία των θετικών ανθρώπων που συνάντησε στην πορεία του, εξηγώντας ότι προτιμά να κρατά τις όμορφες αναμνήσεις και να αφήνει πίσω του όσα μπορεί να τον δηλητηριάσουν. Μια στάση ζωής που, όπως φάνηκε στη συζήτησή του με την Αθηνά Κλήμη, συνοδεύει και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις συνεργασίες του.

«Αλλού φυσάει ο βοριάς»: Η νέα μουσική συνεργασία με τον Λευτέρη Κιντάτο

Η συζήτηση πέρασε, φυσικά, και στη σημερινή δημιουργική περίοδο του Δημήτρη Κανέλλου, ο οποίος βρίσκεται στο στούντιο προετοιμάζοντας τα επόμενα μουσικά του βήματα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η συνεργασία του με τον Λευτέρη Κιντάτο, με τον οποίο έχει ήδη κυκλοφορήσει δύο τραγούδια.

Ο τραγουδιστής μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον δημιουργό, τονίζοντας την ικανότητά του να γράφει τόσο στίχο όσο και μουσική, αλλά και να κινείται με άνεση ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά είδη. Μάλιστα, δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει «Άκη Πάνου της νέας γενιάς», αναγνωρίζοντας τη συνέπεια και την αγάπη του για τη δημιουργία.

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Το πιο πρόσφατο τραγούδι της συνεργασίας τους, «Αλλού φυσάει ο βοριάς», κυκλοφορεί από τη Heaven Music και, σύμφωνα με τον Δημήτρη Κανέλλο, αποτελεί ένα λαϊκό κομμάτι που συνομιλεί με το σήμερα, χωρίς να χάνει τη διαχρονικότητά του. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα τραγούδι που θα μπορούσε να σταθεί μουσικά και σε προηγούμενες δεκαετίες, διατηρώντας παράλληλα τη δική του σύγχρονη ταυτότητα.

Από το στούντιο στη σκηνή του θεάτρου Βρετάνια

Αυτή την περίοδο, ο Δημήτρης Κανέλλος δοκιμάζει και μια διαφορετική καλλιτεχνική εμπειρία, καθώς συμμετέχει στη θεατρική παράσταση «Τοκ Τοκ», στο Θέατρο Βρετάνια. Η παράσταση βασίζεται στην ομώνυμη ταινία και έχει στο καστ της, μεταξύ άλλων, τον ίδιο τον σκηνοθέτη, τον Μιχάλη Μητρούση και τη Μαρία Γεωργιάδου.

Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι η πρόταση ήρθε από τον Κώστα Σπυρόπουλο, ο οποίος τον προσέγγισε θεωρώντας πως θα μπορούσε να ενταχθεί στην παραγωγή. Αν και αρχικά είχε ενδοιασμούς, καθώς δεν προέρχεται από τον χώρο της υποκριτικής, τελικά αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνατότητές του σε έναν διαφορετικό ρόλο.

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Όπως διευκρίνισε, δεν θεωρεί τον εαυτό του ηθοποιό, ωστόσο έχει προηγούμενη εμπειρία από θεατρική παραγωγή στο Ηρώδειο, ενώ έχει παρακολουθήσει και μαθήματα υποκριτικής. Η συμμετοχή του στο «Τοκ Τοκ» αποτελεί μια νέα πρόκληση, την οποία απολαμβάνει ιδιαίτερα. Η παράσταση παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 20:00, στο Θέατρο Βρετάνια.

Δημήτρης Κανέλλος για την τεχνητή νοημοσύνη στη μουσική: «Το θέμα είναι με ποιον τρόπο χρησιμοποιείται»

Ένα ακόμη ενδιαφέρον σημείο της συνέντευξης ήταν η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τη σύγχρονη μουσική βιομηχανία. Με αφορμή τα τραγούδια που δημιουργούνται πλέον μέσω εφαρμογών AI, η Αθηνά Κλήμη ζήτησε από τον καλεσμένο της να μοιραστεί τη δική του οπτική ως ενεργού καλλιτέχνη.

Ο Δημήτρης Κανέλλος αντιμετωπίζει τη νέα τεχνολογία με ρεαλισμό, αναγνωρίζοντας ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες και να διευκολύνει πολλές δημιουργικές διαδικασίες. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, το ουσιαστικό ζήτημα βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται, από ποιους και για ποιον σκοπό.

Για τον ίδιο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρειάζεται ούτε να αντιμετωπίζεται ως απειλή σε κάθε περίπτωση ούτε να εξιδανικεύεται. Η χρήση της είναι εκείνη που καθορίζει αν μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την τέχνη ή αν τελικά οδηγεί σε αποτελέσματα που δεν υπηρετούν τη δημιουργία.

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Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη, ο Δημήτρης Κανέλλος μίλησε για όσα ετοιμάζει το επόμενο διάστημα. Το στούντιο παραμένει βασική προτεραιότητα, με νέα τραγούδια να βρίσκονται ήδη στα σχέδιά του, ενώ αποκάλυψε ότι αναμένεται να εμφανιστεί και σε νυχτερινό μαγαζί προσεχώς.

Αν θέλεις να γνωρίσεις καλύτερα τον Δημήτρη Κανέλλο, να ακούσεις τις ιστορίες πίσω από τις σημαντικές συνεργασίες του και να μάθεις περισσότερα για τη νέα του μουσική περίοδο, το νέο επεισόδιο του Talk to MAD με την Αθηνά Κλήμη έχει όλα όσα χρειάζεσαι για μια ενδιαφέρουσα μουσική συζήτηση.

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