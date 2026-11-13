Celeb World 13.11.2026

Η Avril Lavigne έγινε για πρώτη φορά μαμά – Δες το post που αιφνιδίασε τους fans

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Η Avril Lavigne έγινε για πρώτη φορά μαμά και ανακοίνωσε τη γέννηση της κόρης της με μια απρόσμενη ανάρτηση στο Instagram
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Avril Lavigne έγινε για πρώτη φορά μαμά, ανακοινώνοντας τα ευχάριστα νέα μέσω Instagram.
  • Η ανακοίνωση αιφνιδίασε τους fans, καθώς η τραγουδίστρια δεν είχε δημοσιεύσει κάτι για πάνω από έναν χρόνο.
  • Η Lavigne μοιράστηκε φωτογραφίες της νεογέννητης, αναφερόμενη στο τραγούδι της «Girlfriend».
  • Η ταυτότητα του πατέρα του παιδιού παραμένει άγνωστη, καθώς η τραγουδίστρια κρατά την προσωπική της ζωή ιδιωτική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Avril Lavigne ζει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της, καθώς έγινε για πρώτη φορά μαμά! Η 42χρονη pop-rock star ανακοίνωσε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου ότι έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ξαφνιάζοντας τους fans της που δεν είχαν ιδέα ότι ήταν έγκυος.

Η Avril Lavigne με ξανθά μαλλιά με ροζ άκρες και μαύρο δερμάτινο ρούχο σε νυχτερινή λήψη.
https://www.instagram.com/avrillavigne/

Η τραγουδίστρια επέλεξε να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια σειρά από ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Σε μία από αυτές βλέπουμε το μικροσκοπικό χεράκι της νεογέννητης να κρατά τα χέρια των γονιών της, ενώ σε μια άλλη η Avril Lavigne κρατά στην αγκαλιά της το μωρό της. Μάλιστα, η τρίτη φωτογραφία δείχνει τρία ζευγάρια παπούτσια Vans, με το ένα να είναι σε παιδικό μέγεθος!

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«Our Mini F-king Princess has arrived», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, κάνοντας ένα παιχνιδιάρικο throwback στο τραγούδι της «Girlfriend» από το 2007. Έτσι, η pop-punk τραγουδίστρια ανακοίνωσε τον ερχομό της μικρής της με τον πιο Avril τρόπο, συνδέοντας την προσωπική της ευτυχία με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά hits της καριέρας της.

Αυτό που έκανε την ανακοίνωση ακόμη πιο απρόσμενη είναι το γεγονός ότι η Avril Lavigne είχε να δημοσιεύσει κάτι στο Instagram για περισσότερο από έναν χρόνο. Η τελευταία της ανάρτηση πριν από τα νέα της μητρότητας ήταν ένα φωτογραφικό recap από το When We Were Young Festival τον Οκτώβριο του 2025. Παρότι η ίδια απενεργοποίησε τα σχόλια στην ανακοίνωση της γέννησης, οι fans δεν έκρυψαν την έκπληξή τους κάτω από την προηγούμενη δημοσίευσή της, γεμίζοντάς την με μηνύματα ενθουσιασμού.

https://www.instagram.com/avrillavigne/
https://www.instagram.com/avrillavigne/

Και μπορεί πλέον να γνωρίζουμε ότι η Avril Lavigne έγινε μαμά, όμως ένα μεγάλο ερωτηματικό παραμένει: ποιος είναι ο σύντροφός της; Η τραγουδίστρια δεν έχει αποκαλύψει την ταυτότητα του πατέρα του παιδιού της, επιλέγοντας να κρατήσει την προσωπική της ζωή μακριά από τα media. Η τελευταία δημόσια γνωστή σχέση της ήταν με τον Tyga το 2023, ενώ πριν από αυτό είχε αρραβωνιαστεί τον Mod Sun.

https://www.instagram.com/avrillavigne/
https://www.instagram.com/avrillavigne/

Ένα είναι σίγουρο: η Avril Lavigne κατάφερε να κρατήσει μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στη ζωή της εντελώς μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τώρα μοιράστηκε με τον κόσμο το πιο χαρούμενο νέο της. Και φυσικά, η μικρή της φαίνεται πως έχει ήδη κληρονομήσει το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της μαμάς της: το pop-punk attitude!

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Avril Lavigne
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