Celeb World 13.11.2026

Τα 64α γενέθλια της Demi Moore είχαν πολλή αγάπη – Οι οικογενειακές φωτογραφίες που θα λατρέψεις

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Η Demi Moore έκλεισε τα 64 της χρόνια και οι πιο δικοί της άνθρωποι της οργάνωσαν το πιο τρυφερό birthday party
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Demi Moore γιόρτασε τα 64α γενέθλιά της στις 11 Νοεμβρίου, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τις ευχές.
  • Οι τρεις κόρες της, Rumer, Scout και Tallulah Willis, μοιράστηκαν τρυφερές αναρτήσεις και φωτογραφίες.
  • Η Emma Heming Willis, σύζυγος του Bruce Willis, ευχήθηκε δημόσια, τονίζοντας τη φιλία και την κοινή οικογένεια.
  • Η εγγονή της, Louetta, και οι θαυμαστές της συνέβαλαν στην αγάπη που εισέπραξε η ηθοποιός.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Demi Moore γιόρτασε τα 64α γενέθλιά της στις 11 Νοεμβρίου και, λίγες ώρες αργότερα, επέστρεψε στο Instagram για να ευχαριστήσει όλους όσοι της έστειλαν τις ευχές τους. Με μια σύντομη αλλά γεμάτη συναίσθημα ανάρτηση, η ηθοποιός έγραψε «GRATEFUL! Thank you for all the birthday wishes!», δείχνοντας πως ακόμη και τα πιο απλά μηνύματα μπορούν να κάνουν μια ξεχωριστή ημέρα ακόμη πιο όμορφη.

https://www.instagram.com/demimoore/
https://www.instagram.com/demimoore/

Η ανάρτησή της ήταν λιτή, όμως το κλίμα γύρω από τα γενέθλιά της είχε ξεκάθαρα οικογενειακό χαρακτήρα. Οι 3 κόρες της, Rumer, Scout και Tallulah Willis, που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Bruce Willis, έχουν συχνά εκφράσει δημόσια την αγάπη και τον θαυμασμό τους για τη μητέρα τους. Αυτή τη φορά, η Tallulah μοιράστηκε δύο φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία μαζί με τη Demi, συνοδεύοντάς τες με ένα χιουμοριστικό και τρυφερό μήνυμα για τα γενέθλιά της.

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Ιδιαίτερη ήταν και η δημόσια ευχή της Emma Heming Willis, νυν συζύγου του Bruce Willis, η οποία δημοσίευσε κοινή φωτογραφία με την Demi και αναφέρθηκε στη φιλία τους, στην κοινή τους οικογένεια και στην αγάπη που τις ενώνει. Μια σχέση που αποτυπώνει με τον δικό της τρόπο τους δεσμούς που έχουν διατηρήσει οι δύο γυναίκες όλα αυτά τα χρόνια.

https://www.instagram.com/demimoore/
https://www.instagram.com/demimoore/

Φυσικά, από την οικογενειακή εικόνα δεν θα μπορούσε να λείπει η εγγονή της, Louetta, κόρη της Rumer Willis. Η Demi Moore έχει μιλήσει πολλές φορές με τρυφερότητα για τη μικρή, την οποία αποκαλεί «Yaya» και περιγράφει ως μια πραγματική πηγή χαράς στη ζωή της. Η σχέση τους έχει γίνει αρκετές φορές θέμα συζήτησης, με τις κοινές τους στιγμές να αποτυπώνουν τη μεγάλη αδυναμία που της έχει η ηθοποιός.

Στα 64 της, η Demi Moore συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, τόσο για την επαγγελματική της πορεία όσο και για τις προσωπικές στιγμές που επιλέγει να μοιράζεται με το κοινό της. Και αν κάτι ξεχώρισε από τη φετινή της ημέρα, είναι η αγάπη που εισέπραξε από τους ανθρώπους της ζωής της, αλλά και από τους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο.

Με ένα απλό «ευχαριστώ», η ηθοποιός υπενθύμισε ότι μερικές φορές οι πιο όμορφες αναρτήσεις δεν χρειάζονται πολλά λόγια.

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Demi Moore
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