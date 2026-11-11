Μουσική 11.11.2026

Florence + The Machine: Κυκλοφόρησαν το πρώτο ολοκληρωμένο live album της καριέρας τους

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Μάθε για το ολοκαίνουργιο live album της Florence + The Machine, «Everybody Scream Tour Live», που αποτυπώνει την ενέργεια της περιοδείας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το πρώτο ολοκληρωμένο live album των Florence + The Machine, «Everybody Scream Tour Live».
  • Το άλμπουμ περιλαμβάνει 22 ζωντανές ηχογραφήσεις από την ομώνυμη επιτυχημένη περιοδεία τους.
  • Η νέα κυκλοφορία εστιάζει στην ωμή ενέργεια και τη σκηνική παρουσία, σε αντίθεση με προηγούμενες live ηχογραφήσεις.
  • Το άλμπουμ είναι διαθέσιμο ψηφιακά και σε συλλεκτική έκδοση τριπλού βινυλίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυβραβευμένη βρετανική μπάντα Florence + The Machine, γνωστή για τις ατμοσφαιρικές και γεμάτες ενέργεια συναυλίες της, προσφέρει στους θαυμαστές της μια ανεκτίμητη ηχητική εμπειρία με την κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου live album της, του «Everybody Scream Tour Live». Το άλμπουμ, που κυκλοφόρησε ψηφιακά στις 6 Νοεμβρίου 2026 από την Polydor Records / Republic Records / Universal Music, αποτυπώνει την ακατέργαστη μαγεία και τη θεατρικότητα που χαρακτηρίζουν κάθε ζωντανή εμφάνιση του συγκροτήματος, με επικεφαλής την εκρηκτική Florence Welch.

https://www.instagram.com/florenceandthemachine
https://www.instagram.com/florenceandthemachine

Το «Everybody Scream Tour Live» περιλαμβάνει 22 ζωντανές ηχογραφήσεις, προερχόμενες από την ομώνυμη περιοδεία που πραγματοποιήθηκε προς υποστήριξη του έκτου studio album τους, «Everybody Scream», το οποίο κυκλοφόρησε το 2025. Η περιοδεία, η οποία γνώρισε τεράστια επιτυχία με sold-out εμφανίσεις σε Βόρεια Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, χάρισε στο κοινό αξέχαστες στιγμές, με κορυφαίους σταθμούς εμβληματικούς χώρους όπως το Madison Square Garden και το Barclays Center στη Νέα Υόρκη, αλλά και τα εξαντλημένα sold-out στο Kia Forum του Λος Άντζελες.

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Αν και οι Florence + The Machine έχουν στο παρελθόν κυκλοφορήσει ζωντανές ηχογραφήσεις, όπως το «Symphony of Lungs – BBC Proms at the Royal Albert Hall» (2025), το νέο αυτό album ξεχωρίζει ως η πρώτη πλήρης δισκογραφική αποτύπωση μιας ολοκληρωμένης περιοδείας. Σε αντίθεση με τη συμφωνική, πιο ελεγχόμενη ατμόσφαιρα της προηγούμενης live κυκλοφορίας, το «Everybody Scream Tour Live» δίνει έμφαση στην ωμή ενέργεια, τη σκηνική παρουσία και το αδιαμφισβήτητο συναίσθημα που μεταδίδει η μπάντα στο κοινό.

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https://www.instagram.com/florenceandthemachine/

Η κυκλοφορία είναι διαθέσιμη, εκτός από την ψηφιακή μορφή, και σε μια συλλεκτική έκδοση τριπλού βινυλίου σε βαθύ κόκκινο χρώμα, συνοδευόμενη από εναλλάξιμα εξώφυλλα και μια μεγάλη αφίσα με φωτογραφικό υλικό από την περιοδεία, φιλοτεχνημένο από την Lillie Eiger. Ως πρώτη γεύση από το album, το συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα το «Which Witch (Live)», ένα τραγούδι που αναδεικνύει τη δραματική του ένταση.

Το «Everybody Scream Tour Live» ξεκινά με το ομώνυμο κομμάτι, θέτοντας αμέσως τον τόνο για μια τελετουργική εμπειρία, όπου η φωνή της Florence Welch κυριαρχεί. Ακολουθεί το «Witch Dance», ενώ η ενέργεια κλιμακώνεται με την αγαπημένη επιτυχία «Shake It Out». Το «Seven Devils», από το album «Ceremonials» (2011), αποκτά μια ιδιαίτερα σκοτεινή και επιβλητική χροιά, με το πιάνο και τη φωνητική ερμηνεία να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η επιλογή των τραγουδιών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της δισκογραφίας των Florence + The Machine, συνδυάζοντας αναγνωρίσιμες επιτυχίες με λιγότερο γνωστές, αλλά εξίσου δυνατές συνθέσεις. Το «Which Witch», από την deluxe έκδοση του «How Big, How Blue, How Beautiful» (2015), κερδίζει νέα πνοή στη ζωντανή εκτέλεση, υπογραμμίζοντας τη θεματική συνοχή της μπάντας.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει η μεγαλειώδης και συναισθηματικά φορτισμένη εκτέλεση του «Cosmic Love», ενώ το «Spectrum (Say My Name)» επαναφέρει τον εκρηκτικό ρυθμό που έχει καθιερώσει το συγκρότημα ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά live acts της σύγχρονης pop και rock σκηνής.

Ένα από τα πιο συναρπαστικά στοιχεία του live album είναι η αλλαγή στη δυναμική και τη διάρκεια πολλών τραγουδιών σε σχέση με τις αρχικές τους εκτελέσεις. Το «Dog Days Are Over», για παράδειγμα, εξελίσσεται σε μια επτάλεπτη κορύφωση έντασης και αλληλεπίδρασης με το κοινό, αποδεικνύοντας την ικανότητα της Florence Welch να μετατρέπει κάθε συναυλία σε μια συλλογική εμπειρία ελευθέρωσης.

Το «Free», από το «Dance Fever» (2022), διατηρεί τον ξέφρενο ρυθμό του, προσφέροντας μια ακόμη κορυφαία στιγμή, όπου η αίσθηση ελευθερίας ενισχύεται από την ατμόσφαιρα της συναυλίας.

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με τα «Big God», «Daffodil», «King», «Howl» και «Heaven Is Here», αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία της μουσικής τους ταυτότητας. Τα «You Can Have It All», «Music By Men», «Buckle», «The Old Religion», «Sympathy Magic» και «One of the Greats» ενισχύουν την παρουσία του πιο πρόσφατου υλικού, αποδεικνύοντας ότι το «Everybody Scream» αποτελεί τον πυρήνα της περιοδείας.

Η Florence Welch των Florence + The Machine σε δωμάτιο με τοιχογραφίες.
https://www.instagram.com/florenceandthemachine/

Η συλλογή ολοκληρώνεται με το «And Love», ενώ ως bonus track περιλαμβάνεται το «Perfume and Milk», προσφέροντας μια επιπλέον αίσθηση της μοναδικής ατμόσφαιρας των συναυλιών τους.

Από την κυκλοφορία του ντεμπούτο album «Lungs» το 2009, οι Florence + The Machine έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στη διεθνή μουσική σκηνή. Με μια σειρά από επιτυχημένα albums, όπως τα «Ceremonials» (2011), «How Big, How Blue, How Beautiful» (2015), «High As Hope» (2018) και «Dance Fever» (2022), και το πρόσφατο «Everybody Scream» (2025), έχουν κατακτήσει τις κορυφές των charts σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Florence Welch έχει επίσης συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες και έχει διευρύνει τη δημιουργικότητά της και πέρα από τη μουσική, όπως με το βιβλίο της «Useless Magic». Η υποψηφιότητα του «Everybody Scream» για το Mercury Prize έρχεται να επισφραγίσει την καλλιτεχνική τους πορεία.

Το «Everybody Scream Tour Live» αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της συναυλιακής τους δύναμης, συνδυάζοντας την ατμοσφαιρική ένταση με τις μεγάλες, θεατρικές στιγμές. Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη τους εμφάνιση, οι Florence + The Machine αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι η σκηνή είναι ο φυσικός τους χώρος έκφρασης, προσφέροντας στους θαυμαστές τους μια εμπειρία που αντηχεί με συναισθηματική δύναμη και θεατρικότητα.

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