Μουσικά Νέα 11.11.2026

Hilary Duff: Το βραβείο που επισφράγισε τη θριαμβευτική επιστροφή της στη μουσική

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Η τραγουδίστρια τιμήθηκε στο Billboard Live Music Summit 2026 για την περιοδεία της «Lucky Me Tour»
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Hilary Duff τιμήθηκε με το βραβείο «Outstanding Pop Tour of the Year» για την «Lucky Me Tour».
  • Η καλλιτέχνιδα εξέφρασε τη συγκίνησή της για την επιστροφή στη σκηνή μετά από 20 χρόνια απουσίας.
  • Η υποστήριξη της οικογένειάς της, και ειδικά του γιου της, ήταν καθοριστική για την επιτυχία της.
  • Η Hilary Duff εξετάζει το ενδεχόμενο να προσθέσει νέες ημερομηνίες για την περιοδεία της το 2027.
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Η Hilary Duff βρέθηκε στο επίκεντρο του Billboard Live Music Summit 2026, όπου τιμήθηκε με το βραβείο «Outstanding Pop Tour of the Year» για την επιτυχημένη της περιοδεία, «Lucky Me Tour». Η βραβευμένη καλλιτέχνιδα μοιράστηκε με το κοινό τις σκέψεις της για την επιστροφή της στη σκηνή μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, την έντονη ανταπόκριση των θαυμαστών της, αλλά και την ιδιαίτερη στιγμή που ο γιος της της είπε: «Είμαι περήφανος για σένα, μαμά».

Η Hilary Duff χαμογελάει πλατιά, αποκαλύπτοντας τα συναισθήματά της για το τραγούδι «What Dreams Are Made Of».
https://www.instagram.com/hilaryduff/

Η Hilary Duff εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την αναγνώριση, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν αυτή η περιοδεία για εκείνη. «Είναι μια απίστευτη τιμή να βρίσκομαι εδώ και να λαμβάνω αυτό το βραβείο», δήλωσε η Hilary Duff. «Η «Lucky Me Tour» ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, όχι μόνο για μένα, αλλά και για τους θαυμαστές μου που περίμεναν τόσο καιρό».

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Η συγκίνηση της επιστροφής και η οικογενειακή υποστήριξη

Η απόφαση της Hilary Duff να επιστρέψει στη σκηνή μετά από 20 χρόνια απουσίας συνοδεύτηκε από έντονα συναισθήματα. Η καλλιτέχνιδα αποκάλυψε ότι η προετοιμασία για τις εμφανίσεις της περιλάμβανε την αντιμετώπιση του άγχους της, αλλά η αγάπη και η υποστήριξη της οικογένειάς της ήταν καθοριστική. «Το να περιοδεύω με την οικογένειά μου ήταν μια μοναδική εμπειρία. Ο γιος μου, μου είπε κάποια στιγμή: «Είμαι περήφανος για σένα, μαμά», και αυτό ήταν το πιο πολύτιμο πράγμα που θα μπορούσα να ακούσω», εξομολογήθηκε η Hilary Duff.

Η Hilary Duff γιορτάζει με το πιο γιορτινό δώρο, περιτριγυρισμένη από μπαλόνια και ένα τούρτα.
https://www.instagram.com/hilaryduff/

Η ανταπόκριση του κοινού στην «Lucky Me Tour» ήταν συντριπτικά θετική, με sold-out παραστάσεις και ενθουσιώδη σχόλια. Η Hilary Duff τόνισε τη σημασία αυτής της ανταπόκρισης, αναφέροντας: «Νιώθω απίστευτα τυχερή που οι θαυμαστές μου είναι τόσο αφοσιωμένοι. Η ενέργεια που μου έδιναν από τη σκηνή ήταν ανεκτίμητη».

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Το μέλλον της περιοδείας και η προοπτική για νέες ημερομηνίες

Με την επιτυχία που γνώρισε η «Lucky Me Tour», η Hilary Duff αποκάλυψε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προσθέσει νέες ημερομηνίες για το 2027. Η καλλιτέχνιδα εξέφρασε την επιθυμία της να συνεχίσει να μοιράζεται τη μουσική της με το κοινό, τονίζοντας: «Είμαι έτοιμη να φέρω την περιοδεία πίσω για περισσότερες παραστάσεις. Η αγάπη που έλαβα ήταν τόσο μεγάλη, που νιώθω την ανάγκη να την ανταποδώσω».

Η Hilary Duff με ένα εντυπωσιακό γιορτινό φόρεμα, κρατάει μικρόφωνο και χαμογελάει, φέρνοντας το πνεύμα των Χριστουγέννων.
https://www.instagram.com/hilaryduff/

Η Hilary Duff έχει συνδέσει το όνομά της με την επιτυχία στο χώρο της ποπ μουσικής, και η φετινή της περιοδεία αποτελεί απόδειξη της διαχρονικής της απήχησης. Το γεγονός αυτό επισφραγίζει την επιστροφή της δυναμική και γεμάτη πάθος, αφήνοντας τους θαυμαστές της να προσμένουν με ανυπομονησία τα επόμενα μουσικά της βήματα.

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