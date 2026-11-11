U2: Το νέο άλμπουμ τους περιλαμβάνει το τελευταίο ηχογραφημένο τραγούδι της Dolly Parton

Οι U2 συνεργάζονται με την Dolly Parton στο «Torn», το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε η θρυλική τραγουδίστρια πριν από τον θάνατό της

Με μια ματιά Το νέο άλμπουμ των U2, «Carnaval De Luz», περιλαμβάνει το τραγούδι «Torn» με τη συμμετοχή της Dolly Parton.

Το «Torn» είναι η τελευταία ηχογραφημένη φωνητική ερμηνεία της Dolly Parton πριν τον θάνατό της.

Το τραγούδι, country μπαλάντα, συνυπογράφεται από U2, Dolly Parton και Johnny McDaid.

Θα κυκλοφορήσει και μια country εκδοχή του τραγουδιού αποκλειστικά σε ραδιοφωνικούς σταθμούς στις ΗΠΑ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα ξεχωριστό μουσικό ντουέτο με έντονη συναισθηματική φόρτιση ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει, φέρνοντας κοντά 2 εμβληματικές προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Οι U2 συνεργάζονται με την Dolly Parton στο τραγούδι «Torn», το οποίο θα αποτελέσει το τελευταίο κομμάτι του νέου τους άλμπουμ με τίτλο «Carnaval De Luz», που κυκλοφορεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου από την Island Records.

Η συνεργασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για την τελευταία ηχογραφημένη φωνητική ερμηνεία της Dolly Parton πριν από τον θάνατό της, στις 25 Αυγούστου 2026. Η θρυλική τραγουδίστρια ηχογράφησε τη συμμετοχή της στο Nashville τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, αφήνοντας πίσω της μία ακόμη μουσική στιγμή που θα συναντήσει το κοινό μετά την απώλειά της.

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Το «Torn» είναι μια τρυφερή country μπαλάντα που αναφέρεται στους δεσμούς μιας οικογένειας που έχουν διαρραγεί, αγγίζοντας παράλληλα ευρύτερα συναισθηματικά ζητήματα. Το τραγούδι συνυπογράφουν οι U2, η Dolly Parton και ο Johnny McDaid, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Jacknife Lee. Στην ηχογράφηση συμμετέχει επίσης ο Daniel Lanois με pedal steel, προσθέτοντας τον χαρακτηριστικό ήχο της country μουσικής.

Το γράμμα της Dolly Parton στον Bono πριν από την κυκλοφορία του τραγουδιού

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί και ένα γράμμα που είχε στείλει η Dolly Parton στον Bono στις 2 Ιουνίου 2026 και δημοσιοποιήθηκε μαζί με την ανακοίνωση της συνεργασίας. Σε αυτό, η τραγουδίστρια εκφράζει τον ενθουσιασμό της για το τραγούδι και την αγάπη της για τον frontman των U2, γράφοντας χαρακτηριστικά πως τον αγαπούσε πάντα και θα συνεχίσει να τον αγαπά.

Η αναφορά αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα μετά τον θάνατό της, καθώς αποκαλύπτει τη συναισθηματική σύνδεση που υπήρχε πίσω από τη συγκεκριμένη μουσική συνάντηση. Μάλιστα, μετά την απώλεια της Parton, ο Bono είχε μοιραστεί στίχους από το τραγούδι, συνοδεύοντάς τους με ένα σχέδιο της τραγουδίστριας και τη φράση «Every Heart is Torn».

Μια δεύτερη εκδοχή του «Torn» πριν από την επίσημη κυκλοφορία

Πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ, οι θαυμαστές θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και μια διαφορετική εκδοχή του τραγουδιού. Η country version με τίτλο «Torn» (Kent Wells Version) θα παρουσιαστεί αποκλειστικά σε ραδιοφωνικούς σταθμούς την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, μέσα από μεγάλα ραδιοφωνικά δίκτυα και πλατφόρμες στις ΗΠΑ. Την προώθηση και διανομή της συγκεκριμένης εκδοχής αναλαμβάνει η Big Machine Records, η τελευταία δισκογραφική συνεργάτιδα της Dolly Parton.

Το τραγούδι έχει διάρκεια τέσσερα λεπτά και τριάντα δευτερόλεπτα και αποτελεί το δεύτερο μεταθανάτιο μουσικό release της τραγουδίστριας. Είχε προηγηθεί το «Bound to Ride», που κυκλοφόρησε στις 11 Σεπτεμβρίου και θα συμπεριληφθεί σε ένα ευρύτερο αφιερωματικό άλμπουμ στους The Stanley Brothers.

Για τους U2, το «Carnaval De Luz» σηματοδοτεί την επιστροφή τους με νέο στούντιο άλμπουμ έπειτα από εννέα χρόνια. Για την Dolly Parton, όμως, το «Torn» αποτελεί κάτι περισσότερο από μία ακόμη συνεργασία. Είναι μια τελευταία ηχογραφημένη ερμηνεία της, μέσα από την οποία η φωνή της συνεχίζει να βρίσκει τον δρόμο προς το κοινό.

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