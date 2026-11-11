Μουσική 11.11.2026

Νέγρος του Μοριά: Δες το νέο post μετά τις sold out συναυλίες με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

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Ο Νέγρος του Μοριά μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από τη συνεργασία του με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Νέγρος του Μοριά συνεργάστηκε με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων σε δύο sold out συναυλίες.
  • Ο καλλιτέχνης μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του για την εμπειρία μέσω ανάρτησης στο Instagram.
  • Η μουσική του Νέγρου του Μοριά συνδυάζει ραπ, τραπ, ρεμπέτικο και ελληνική παράδοση ("τραμπέτικο").
  • Τα τελευταία του άλμπουμ, "Θράσος" και "Μαύρη Ελλάδα", έγιναν Χρυσά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Νέγρος του Μοριά έζησε μια ξεχωριστή μουσική στιγμή, φέρνοντας τον ιδιαίτερο ήχο του σε διάλογο με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων. Οι 2 συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 29 και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στο Θέατρο Ολύμπια έγιναν sold out, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον του κοινού για ένα καλλιτεχνικό εγχείρημα που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Λίγο μετά τις εμφανίσεις, ο καλλιτέχνης επέστρεψε στο Instagram, δημοσιεύοντας μια ανάρτηση από τη συνεργασία και μοιράζοντας με τους followers του μερικές σκέψεις για όσα έζησε πάνω στη σκηνή. «A true magical experience with the symphonic orchestra», έγραψε χαρακτηριστικά, δίνοντας ο ίδιος τον τόνο μιας βραδιάς που έφερε κοντά δύο διαφορετικές μουσικές πραγματικότητες.

negros tou moria_sinavlia (2)
https://www.instagram.com/blackmorris37/

Ο ΝΤΜ επέλεξε να μοιραστεί τον ενθουσιασμό του για τη συγκεκριμένη εμπειρία μέσα από ένα post στο Instagram, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «A true magical experience with the symphonic orchestra». Στη συνέχεια, πρόσθεσε με χιούμορ και ενέργεια: «Την ένταση βάλε πιο πάνω..Ευχαριστώ ».

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Η σύντομη αλλά χαρακτηριστική λεζάντα του αποτυπώνει τον ενθουσιασμό του για μια μουσική συνάντηση που έδωσε διαφορετική διάσταση στα τραγούδια του. Άλλωστε, η σύμπραξη της σύγχρονης ραπ με μια συμφωνική ορχήστρα δεν αποτελεί μια συνηθισμένη συναυλιακή επιλογή. Αντίθετα, δημιουργεί χώρο για νέες ενορχηστρώσεις, διαφορετικές εντάσεις και απρόσμενες μουσικές συνδέσεις.

https://www.instagram.com/blackmorris37/
https://www.instagram.com/blackmorris37/

Το «τραμπέτικο» του ΝΤΜ συνάντησε τον συμφωνικό ήχο

Ο ΝΤΜ, κατά κόσμον Κέβιν Ζανς Άνσονγκ, έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα μέσα από το «τραμπέτικο». Πρόκειται για ένα προσωπικό μουσικό ύφος που συνδυάζει στοιχεία της ραπ και της τραπ με αναφορές στο ρεμπέτικο και την ελληνική μουσική παράδοση. Αυτή ακριβώς η συνύπαρξη διαφορετικών επιρροών κάνει τη μουσική του να ξεχωρίζει και προσφέρει το κατάλληλο έδαφος για πειραματισμούς όπως η συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων.

Στη σκηνή του Θεάτρου Ολύμπια, 2 διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι συναντήθηκαν, με τη σύγχρονη ελληνική ραπ να αποκτά συμφωνική διάσταση. Το αποτέλεσμα αποτέλεσε μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική πρόταση, που έδωσε στο κοινό την ευκαιρία να ακούσει τον ήχο του ΝΤΜ μέσα από μια διαφορετική μουσική προσέγγιση.

Η επιτυχία των «Θράσος» και «Μαύρη Ελλάδα»

Η συγκεκριμένη συνεργασία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ΝΤΜ καταγράφει σημαντική πορεία στη δισκογραφία. Τα 2 τελευταία άλμπουμ του, «Θράσος» και «Μαύρη Ελλάδα», έγιναν Χρυσά, όπως ανακοίνωσαν η δισκογραφική εταιρεία Stay Independent και η IFPI Ελλάδας. Μια διάκριση που επιβεβαιώνει την απήχηση της μουσικής του και τη σύνδεσή της με ένα κοινό που αναζητά διαφορετικές εκφράσεις της ελληνικής hip-hop σκηνής.

https://www.instagram.com/blackmorris37/
https://www.instagram.com/blackmorris37/

Από το προσωπικό του «τραμπέτικο» μέχρι τη σύμπραξη με μια συμφωνική ορχήστρα, ο ΝΤΜ συνεχίζει να κινείται έξω από αυστηρά μουσικά όρια. Και αν η ανάρτησή του μετά τις δύο sold out συναυλίες αποτελεί ένδειξη για το πώς βίωσε αυτή τη συνεργασία, τότε η εμπειρία στο Θέατρο Ολύμπια ήταν κάτι πολύ περισσότερο από δύο ακόμη ζωντανές εμφανίσεις.

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Νέγρος του Μοριά Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων
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