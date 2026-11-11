Μουσικά Νέα 11.11.2026

Flashback MadWalk 2015: Όταν ο Νίνο παρουσίασε το «Καταπληκτικά» στο catwalk του Δημήτρη Πέτρου

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Ο Νίνο παρουσίασε το «Καταπληκτικά» στο MadWalk 2015, συνοδεύοντας με μια θεατρική εμφάνιση το catwalk του Δημήτρη Πέτρου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Στο MadWalk 2015, ο Νίνο παρουσίασε το τραγούδι «Καταπληκτικά» στο catwalk του Δημήτρη Πέτρου.
  • Η εμφάνιση του Νίνο συνδύαζε κλασικό κοστούμι με rock στοιχεία και γυαλιά ηλίου.
  • Η παρουσίαση είχε θεατρική έναρξη με χαμηλό φωτισμό και ακίνητα μοντέλα-αγάλματα.
  • Η συλλογή του Πέτρου είχε κόκκινο και μαύρο, δαντέλες, τούλι και συνδύαζε tailoring με θεατρικά στοιχεία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk 2026 by Three Cents επιστρέφει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου και, μετρώντας αντίστροφα για τη φετινή διοργάνωση, γυρίζουμε τον χρόνο πίσω σε εμφανίσεις που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του θεσμού. Το 2015, ο Νίνο και ο Δημήτρης Πέτρου ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα ιδιαίτερο fashion και music moment, όπου η μουσική πρεμιέρα συνάντησε τη θεατρικότητα της μόδας.

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Στη σκηνή του MadWalk, ο Νίνο παρουσίασε για πρώτη φορά το τραγούδι «Καταπληκτικά», πλαισιώνοντας το catwalk του σχεδιαστή, ο οποίος είχε ετοιμάσει μια συλλογή αποκλειστικά για τη διοργάνωση. Η μουσική αποτέλεσε την αφετηρία μιας παρουσίασης που ξεχώρισε όχι μόνο για τις δημιουργίες, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ξεδιπλώθηκε μπροστά στο κοινό.

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Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε με ένα κλασικό μαύρο tailored κοστούμι, με έντονες γυαλιστερές ραφές που έδιναν μια ιδιαίτερη διάσταση στο look του. Το λευκό T-shirt που φορούσε από μέσα και τα χαρακτηριστικά γυαλιά ηλίου ολοκλήρωναν την εμφάνισή του, διατηρώντας μια ισορροπία ανάμεσα στο διαχρονικό tailoring και το πιο σύγχρονο rock ύφος.

Η έναρξη της παρουσίασης ήταν άκρως θεατρική. Ο Νίνο βρέθηκε μόνος στη σκηνή, μέσα σε χαμηλό φωτισμό που άφηνε τη φιγούρα του σχεδόν στη σκιά. Σταδιακά, τα φωτορυθμικά άρχισαν να φωτίζουν τον χώρο, αποκαλύπτοντας τα μοντέλα που στέκονταν γύρω του ακίνητα, σαν ζωντανά αγάλματα. Με την εξέλιξη της μουσικής, εκείνα άρχισαν να κινούνται ένα ένα, ακολουθώντας τον τραγουδιστή σε ένα catwalk με έντονη σκηνική ενέργεια.

Στη συλλογή του Δημήτρη Πέτρου, το κόκκινο και το μαύρο είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ οι δαντέλες, το τούλι και οι διαφορετικές υφές έδιναν στις δημιουργίες έντονο χαρακτήρα. Παράλληλα, το διαχρονικό tailoring συνυπήρχε με πιο θεατρικά στοιχεία, δημιουργώντας μια συλλογή με αντιθέσεις και δυναμισμό.

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Η σύμπραξη του Νίνο με τον Δημήτρη Πέτρου στο MadWalk 2015 ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η μουσική και η μόδα μπορούν να συνυπάρξουν σε μια ενιαία σκηνική αφήγηση. Μια μουσική πρεμιέρα, μια συλλογή σχεδιασμένη ειδικά για τη διοργάνωση και ένα catwalk με κινηματογραφική ατμόσφαιρα συνέθεσαν ένα από τα fashion flashbacks που αξίζει να θυμηθούμε.

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