Τα 6 φορέματα από τα Zara που θα αναβαθμίσουν το office look σου

Από τα διαχρονικά shirt dresses μέχρι τα cozy πλεκτά σχέδια, αυτά είναι τα Zara φορέματα που θα κάνουν το καθημερινό office dressing πιο ενδιαφέρον

Με μια ματιά Τα φορέματα μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική λύση στο κλασικό παντελόνι-πουκάμισο για το γραφείο.

Το shirt dress, τα πλεκτά φορέματα και τα φορέματα με τονισμένη μέση είναι ιδανικές επιλογές.

Τα καρό μοτίβα και οι βαθιές αποχρώσεις προσθέτουν ενδιαφέρον στο καθημερινό ντύσιμο.

Ένα φόρεμα μπορεί να προσαρμοστεί για διαφορετικές περιστάσεις, από το γραφείο έως τη βραδινή έξοδο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το πρωινό ντύσιμο για το γραφείο δεν χρειάζεται να καταλήγει κάθε φορά στον ίδιο συνδυασμό παντελόνι και πουκάμισο. Υπάρχουν ημέρες που ένα φόρεμα είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για να ντυθείς γρήγορα, χωρίς να κάνεις συμβιβασμούς στο στιλ σου. Είναι ένα από εκείνα τα κομμάτια που κάνουν όλη τη δουλειά για εσένα, αφού με τα σωστά παπούτσια και λίγα αξεσουάρ μπορείς να έχεις μια ολοκληρωμένη εμφάνιση από το πρωί μέχρι το τελευταίο meeting της ημέρας.

Αυτό που κάνει τα φορέματα τόσο ενδιαφέροντα για το office dressing είναι ότι δεν χρειάζεται να έχουν αυστηρό ή υπερβολικά formal χαρακτήρα. Μπορούν να είναι θηλυκά, σύγχρονα, minimal ή ακόμη και λίγο πιο fashion forward, αρκεί να βρεις τη σωστή ισορροπία. Άλλωστε, το ζητούμενο είναι να αισθάνεσαι άνετα μέσα στα ρούχα σου και να μπορείς να τα φοράς χωρίς να σκέφτεσαι διαρκώς αν είναι κατάλληλα για την περίσταση.

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Αν υπάρχει ένα σχέδιο που αξίζει να έχεις στη ντουλάπα σου, αυτό είναι το shirt dress. Με αναφορές στο κλασικό ανδρικό πουκάμισο, έχει αυτή την ανεπιτήδευτη κομψότητα που ταιριάζει ιδανικά στο γραφείο. Μπορείς να επιλέξεις ένα σε λευκό ή γαλάζιο, αλλά και σε πιο ζεστές αποχρώσεις, όπως το σοκολατί. Φόρεσέ το με μια δερμάτινη ζώνη για να τονίσεις τη μέση σου και ολοκλήρωσε το look με loafers ή μπαλαρίνες.

Για τις πιο κρύες ημέρες, τα πλεκτά φορέματα είναι από τις επιλογές που δύσκολα θα σε απογοητεύσουν. Ένα midi σχέδιο σε μαύρο, γκρι ή μπορντό μπορεί να δείχνει εξίσου κομψό με ένα tailored σύνολο, ενώ προσφέρει την άνεση που χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου. Προσωπικά, θα το συνδύαζα με ψηλές μπότες και ένα μακρύ μάλλινο παλτό, δημιουργώντας ένα look που λειτουργεί εξίσου καλά και μετά το γραφείο.

Από την άλλη, αν προτιμάς τις πιο θηλυκές σιλουέτες, τα φορέματα με τονισμένη μέση και ελαφρώς ανοιχτή γραμμή είναι μια πολύ ωραία επιλογή. Δεν χρειάζονται πολλά για να δείξουν προσεγμένα, ενώ μπορείς να τα φορέσεις τόσο με γόβες όσο και με ένα ζευγάρι flat παπούτσια. Μην αποκλείεις, επίσης, τα καρό μοτίβα και τις βαθιές αποχρώσεις της σεζόν, καθώς δίνουν ενδιαφέρον στο καθημερινό ντύσιμο χωρίς να κάνουν το αποτέλεσμα υπερβολικό.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι να μην αντιμετωπίζεις το φόρεμα ως ένα κομμάτι που προορίζεται αποκλειστικά για το γραφείο. Ένα μαύρο midi φόρεμα, για παράδειγμα, μπορεί να αποκτήσει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα ανάλογα με το πώς θα το συνδυάσεις. Με ένα blazer και loafers γίνεται ιδανικό για μια επαγγελματική ημέρα, ενώ με ψηλές μπότες, statement σκουλαρίκια και μια ιδιαίτερη τσάντα μπορεί να σε συνοδεύσει και σε μια βραδινή έξοδο. Αυτή ακριβώς η ευελιξία είναι που αξίζει να αναζητάς όταν επενδύεις σε καινούργια κομμάτια.

Κάνοντας, λοιπόν, μια αναζήτηση στις νέες συλλογές, ξεχώρισα 6 φορέματα από τα Zara που έχουν όλα όσα χρειάζεται ένα σύγχρονο office look. Από διαχρονικές επιλογές μέχρι σχέδια με λίγο περισσότερο fashion χαρακτήρα, είναι τα κομμάτια που θα κάνουν το πρωινό «τι να φορέσω σήμερα;» αρκετά πιο εύκολο.

6 φορέματα από Zara που θα απογειώσουν τα office looks:

Μίντι κρουαζέ φόρεμα

Πλεκτό φόρεμα μάκρος με ζώνη

Κοντό φόρεμα πλεκτό με ζώνη

Φόρεμα εμπριμέ φιόγκος

Ριγέ φόρεμα με φιόγκο

Μίνι σεμιζιέ φόρεμα

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