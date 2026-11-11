MadWalk 11.11.2026

Model Casting Call by Colgate: Ψήφισε τους 2 φιναλίστ που θες να περπατήσουν στο show του Σωτήρη Γεωργίου στο MadWalk 2026

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Μπες τώρα στο mad.gr, δες τα πρόσωπα που ξεχώρισαν και ψήφισε τους 2 που θέλεις να δεις κάτω από τα φώτα της πασαρέλας!
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το Model Casting Call by Colgate ανέδειξε 60 φιναλίστ για το MadWalk 2026.
  • Το κοινό καλείται να ψηφίσει 2 φιναλίστ που θα περπατήσουν στην πασαρέλα.
  • Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου.
  • Η επιλογή των φιναλίστ έγινε από κριτική επιτροπή με τον Σωτήρη Γεωργίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το catwalk του σχεδιαστή Σωτήρη Γεωργίου στο MadWalk 2026 by Tree Cents ετοιμάζεται να υποδεχτεί τα νέα πρόσωπα που θα δώσουν τη δική τους ενέργεια στο φετινό fashion show! Το Model Casting Call by Colgate ολοκλήρωσε τη διαδικασία του casting και οι 60 φιναλίστ που ξεχώρισαν για την παρουσία, το στιλ και την προσωπικότητά τους έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη των νέων προσώπων που θα περπατήσουν στην πασαρέλα του σχεδιαστή έχει ξεκινήσει και τώρα η επόμενη κίνηση ανήκει σε εσένα. Οι 60 υποψήφιοι περνούν στην επόμενη φάση και διεκδικούν μία από τις 2 θέσεις που θα τους οδηγήσουν στο μεγαλύτερο fashion music project της χρονιάς.

Mad.gr
Mad.gr

Μπες στη διαδικασία, γνώρισε τους φιναλίστ και ανακάλυψε εκείνους που έχουν το attitude, την προσωπικότητα και το ξεχωριστό στιλ που αναζητάς. Επίλεξε τους 2 αγαπημένους σου και γίνε μέρος της επιλογής των νέων προσώπων που θα ζήσουν την εμπειρία της πασαρέλας του MadWalk 2026, μέσα από τη δημιουργική ματιά του Σωτήρη Γεωργίου.

Γιατί στο MadWalk η μόδα δεν έχει μόνο δημιουργούς και πρωταγωνιστές. Έχει και εσένα!

Ψήφισε εδώ 

Και να θυμάσαι: η ψήφος σου μετράει κάθε φορά (κάνε refresh και συνέχισε)! Μπορείς να επιστρέφεις και να ψηφίζεις ξανά και ξανά, δίνοντας στους αγαπημένους σου φιναλίστ περισσότερες ευκαιρίες να βρεθούν στην πασαρέλα.

Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου, οπότε έχεις μέχρι τότε τη δυνατότητα να στηρίξεις τις επιλογές σου!

Το Model Casting Call by Colgate ολοκληρώθηκε και οι 60 φιναλίστ είναι εδώ

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Mad και η Colgate ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν την ευκαιρία σε νέα πρόσωπα που αγαπούν τη μόδα και το modeling να κάνουν ένα ξεχωριστό βήμα και να βρεθούν στην πασαρέλα του MadWalk.

Το Model Casting Call by Colgate ξεκίνησε με στόχο να αναδείξει ανθρώπους με διάθεση, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη μόδα, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να γίνουν μέρος ενός εντυπωσιακού fashion event. Η διαδικασία υποβολής συμμετοχών ολοκληρώθηκε, ενώ στη συνέχεια 300 υποψήφιοι επιλέχθηκαν μέσω κλήρωσης και προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στο casting.

Mad.gr
Mad.gr
Mad.gr
Mad.gr

Με hosts τους Dr. Chris και Αθηνά Κλήμη, οι υποψήφιοι παρουσιάστηκαν μπροστά στην κριτική επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από τον fashion designer Σωτήρη Γεωργίου, τον Fashion Director του MadWalk 2026 Κώστα Ζήση και τη χορογράφο και Stage Director του show, Ειρήνη Δαμιανίδου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η κριτική επιτροπή επέλεξε τους 60 φιναλίστ που συνεχίζουν στην επόμενη φάση.

60 φιναλίστ, 2 επιλογές και η ψήφος σου έχει τον πρώτο λόγο

Mad.gr
Mad.gr
Mad.gr
Mad.gr

Ποιοι θα περπατήσουν στο MadWalk 2026 by Three Cents;

Το MadWalk 2026 by Three Cents επιστρέφει στις 23 Νοεμβρίου, φέρνοντας για ακόμη μία χρονιά τη μόδα και τη μουσική στο ίδιο εντυπωσιακό σκηνικό. Για τους φιναλίστ του Model Casting Call by Colgate, η συμμετοχή στην πασαρέλα αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία να ζήσουν από κοντά την εμπειρία ενός μεγάλου fashion show και να βρεθούν στο επίκεντρο μιας βραδιάς γεμάτης δημιουργικότητα, στιλ και μουσική.

Πέντε από τα 60 πρόσωπα περιμένουν τη δική σου ψήφο για να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Γι’ αυτό, αν έχεις ήδη ξεχωρίσει τους αγαπημένους σου, μην αφήσεις την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Μπες τώρα στο mad.gr, γνώρισε τους 60 φιναλίστ του Model Casting Call by Colgate και ψήφισε τους 2 που θέλεις να δεις στην πασαρέλα του MadWalk 2026 by Three Cents!

Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Η επιλογή είναι δική σου!

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