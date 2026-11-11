LISA: Από τις BLACKPINK στη solo κορυφή – Η διπλή κυκλοφορία που έρχεται στις 18 Νοεμβρίου

Με μια ματιά Η LISA των BLACKPINK κυκλοφορεί το νέο τραγούδι «Leave With Me» και το ντοκιμαντέρ «Always Lalisa» στις 18 Νοεμβρίου.

Το ντοκιμαντέρ «Always Lalisa» καταγράφει την solo πορεία της LISA και την εξερεύνηση της δυτικής μουσικής αγοράς.

Το τραγούδι «Leave With Me» ακούστηκε αρχικά στους κινηματογράφους και θα είναι διαθέσιμο σε streaming.

Η LISA συνεχίζει τις solo επιτυχίες της, μετά την περιοδεία της στο Λας Βέγκας και την κυκλοφορία του EP «Press Play». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η global super star LISA, μέλος του παγκοσμίου φήμης συγκροτήματος BLACKPINK, ετοιμάζεται να ενθουσιάσει τους fans της με δύο σημαντικές κυκλοφορίες. Το νέο της τραγούδι, με τίτλο «Leave With Me», θα διατεθεί επίσημα σε όλες τις streaming πλατφόρμες, ενώ το ντοκιμαντέρ που καταγράφει τη solo πορεία της, «Always Lalisa», θα γίνει διαθέσιμο για streaming.

Η επίσημη ανακοίνωση, η οποία έγινε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, επιβεβαιώνει ότι τόσο το ντοκιμαντέρ όσο και το τραγούδι θα είναι διαθέσιμα στις 18 Νοεμβρίου. Το «Always Lalisa», σε σκηνοθεσία Sue Kim, ακολουθεί την LISA κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της, όπου εστίασε σε solo projects, απομακρυνόμενη προσωρινά από τις BLACKPINK. Το ντοκιμαντέρ είχε κάνει την πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) τον Σεπτέμβριο, ενώ στη συνέχεια προβλήθηκε σε κινηματογράφους και IMAX τον Οκτώβριο.

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Μια καλλιτέχνης σε σταυροδρόμι

Το «Always Lalisa» δεν είναι απλώς μια καταγραφή της καριέρας της, αλλά μια βαθιά εξερεύνηση της πορείας της LISA καθώς χαράσσει τη δική της πορεία, ειδικά στην απαιτητική δυτική μουσική αγορά. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή του ντοκιμαντέρ, η καλλιτέχνης αντιμετώπισε νέες πιέσεις, συνεχή παρακολούθηση και την πρόκληση του να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της με τους δικούς της όρους. Το φιλμ παρουσιάζεται ως «οικείο, συναισθηματικό και αποκαλυπτικό», αποτυπώνοντας μια καλλιτέχνη σε ένα σταυροδρόμι, καταγράφοντας έναν χρόνο ρίσκου, επανεφεύρεσης και αυτο-ανακάλυψης. Η LISA, μέσα από αυτό το ταξίδι, θέτει τις βάσεις για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας της, αλλά και για τη γυναίκα και την καλλιτέχνη που θέλει να γίνει.

Το νέο τραγούδι «Leave With Me»

Το τραγούδι «Leave With Me» ακούστηκε για πρώτη φορά από τους fans κατά τη διάρκεια των τίτλων τέλους του «Always Lalisa» στους κινηματογράφους. Η επίσημη κυκλοφορία του σε όλες τις streaming πλατφόρμες θα γίνει την ίδια ημέρα με τη διάθεση του ντοκιμαντέρ, στις 18 Νοεμβρίου, δίνοντας την ευκαιρία στους θαυμαστές να απολαύσουν το νέο μουσικό της κομμάτι. Η LISA, η οποία έχει κερδίσει παγκόσμια αναγνώριση, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις solo δραστηριότητές της. Πρόσφατα, ολοκλήρωσε μια σειρά έξι εμφανίσεων στο The Colosseum στο Caesars Palace του Λας Βέγκας για την περιοδεία της «Viva La Lisa».

Η δημοφιλής καλλιτέχνης προέρχεται από την κυκλοφορία του EP της «Press Play», το οποίο περιλάμβανε το lead single «SaWaDiKa» και έφτασε στο Νο. 35 του Billboard 200. Το ντοκιμαντέρ «Always Lalisa» εμβαθύνει στην περίοδο κατά την οποία η LISA δημιούργησε και κυκλοφόρησε το πρώτο της solo LP, «Alter Ego», κατά τη διάρκεια της αποχής της από τις BLACKPINK, το οποίο επίσης σημείωσε επιτυχία, φτάνοντας στο Νο. 7 του άλμπουμ chart. Η πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του «Leave With Me» και η διαθεσιμότητα του «Always Lalisa» σε streaming πλατφόρμες αναμένεται να προκαλέσουν ενθουσιασμό στους εκατομμύρια fans της LISA παγκοσμίως, οι οποίοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξή της ως solo καλλιτέχνη.

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