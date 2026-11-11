Μουσικά Νέα 11.11.2026

Flashback: Το «Stand By Me Now» των Melisses και των Playmen στο MadWalk 2016

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Ένα ξεχωριστό μουσικό και fashion moment από το MadWalk 2016, με τον Χρήστο Μάστορα και τους Playmen να συνοδεύουν τις δημιουργίες της BSB
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Στο MadWalk 2016, οι Playmen και ο Χρήστος Μάστορας παρουσίασαν ζωντανά το τραγούδι «Stand By Me Now».
  • Η συνεργασία τους συνδύασε ηλεκτρονικό ήχο με την pop φωνή του Χρήστου Μάστορα.
  • Το τραγούδι αποτέλεσε το μουσικό σκηνικό για την παρουσίαση της συλλογής της BSB.
  • Η εκδήλωση ανέδειξε τη σύνδεση μόδας, μουσικής και live performance.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk 2026 by Three Cents πλησιάζει και η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή διοργάνωση γίνεται η ιδανική αφορμή για να θυμηθούμε μερικά από τα πιο ξεχωριστά fashion και music moments των προηγούμενων ετών. Το 2016, η σκηνή του MadWalk φιλοξένησε μια μουσική σύμπραξη που συνδύασε τον ηλεκτρονικό ήχο με μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της ελληνικής pop σκηνής.

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Οι Playmen και ο Χρήστος Μάστορας ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια live παρουσίαση του «Stand By Me Now», μεταφέροντας την ενέργεια του τραγουδιού στην πασαρέλα. Η φωνή του frontman των Melisses συνάντησε τα dance beats του γνωστού DJ duo, δημιουργώντας το μουσικό σκηνικό για την παρουσίαση της συλλογής της BSB.

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Το τραγούδι έδωσε τον ρυθμό στο catwalk, με τη μουσική να γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της παρουσίασης των δημιουργιών του brand. Η ηλεκτρονική παραγωγή των Playmen και η δυναμική ερμηνεία του Χρήστου Μάστορα δημιούργησαν μια σκηνική συνύπαρξη που ταίριαξε απόλυτα με τον χαρακτήρα της διοργάνωσης, όπου η μόδα δεν περιορίζεται στην πασαρέλα, αλλά συναντά τη μουσική και το live performance.

Το «Stand By Me Now» ήταν ήδη ένα τραγούδι με ξεχωριστή θέση στο ελληνικό μουσικό τοπίο και η παρουσίασή του στο MadWalk 2016 το έφερε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, συνδέοντας τον ήχο του με τις fashion δημιουργίες της BSB.

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Ένα ακόμη flashback από τη διοργάνωση που υπενθυμίζει πως οι πιο δυνατές στιγμές του MadWalk προκύπτουν συχνά όταν η μουσική και η μόδα συναντιούνται στην ίδια σκηνή.

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