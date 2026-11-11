Flashback: Το «Stand By Me Now» των Melisses και των Playmen στο MadWalk 2016

Ένα ξεχωριστό μουσικό και fashion moment από το MadWalk 2016, με τον Χρήστο Μάστορα και τους Playmen να συνοδεύουν τις δημιουργίες της BSB

Με μια ματιά Στο MadWalk 2016, οι Playmen και ο Χρήστος Μάστορας παρουσίασαν ζωντανά το τραγούδι «Stand By Me Now».

Η συνεργασία τους συνδύασε ηλεκτρονικό ήχο με την pop φωνή του Χρήστου Μάστορα.

Το τραγούδι αποτέλεσε το μουσικό σκηνικό για την παρουσίαση της συλλογής της BSB.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη σύνδεση μόδας, μουσικής και live performance. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk 2026 by Three Cents πλησιάζει και η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή διοργάνωση γίνεται η ιδανική αφορμή για να θυμηθούμε μερικά από τα πιο ξεχωριστά fashion και music moments των προηγούμενων ετών. Το 2016, η σκηνή του MadWalk φιλοξένησε μια μουσική σύμπραξη που συνδύασε τον ηλεκτρονικό ήχο με μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της ελληνικής pop σκηνής.

Οι Playmen και ο Χρήστος Μάστορας ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια live παρουσίαση του «Stand By Me Now», μεταφέροντας την ενέργεια του τραγουδιού στην πασαρέλα. Η φωνή του frontman των Melisses συνάντησε τα dance beats του γνωστού DJ duo, δημιουργώντας το μουσικό σκηνικό για την παρουσίαση της συλλογής της BSB.

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Το τραγούδι έδωσε τον ρυθμό στο catwalk, με τη μουσική να γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της παρουσίασης των δημιουργιών του brand. Η ηλεκτρονική παραγωγή των Playmen και η δυναμική ερμηνεία του Χρήστου Μάστορα δημιούργησαν μια σκηνική συνύπαρξη που ταίριαξε απόλυτα με τον χαρακτήρα της διοργάνωσης, όπου η μόδα δεν περιορίζεται στην πασαρέλα, αλλά συναντά τη μουσική και το live performance.

Το «Stand By Me Now» ήταν ήδη ένα τραγούδι με ξεχωριστή θέση στο ελληνικό μουσικό τοπίο και η παρουσίασή του στο MadWalk 2016 το έφερε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, συνδέοντας τον ήχο του με τις fashion δημιουργίες της BSB.

Ένα ακόμη flashback από τη διοργάνωση που υπενθυμίζει πως οι πιο δυνατές στιγμές του MadWalk προκύπτουν συχνά όταν η μουσική και η μόδα συναντιούνται στην ίδια σκηνή.

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