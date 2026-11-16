Celeb News 16.11.2026

Ο γιος της Rihanna έκανε το ντεμπούτο του σε εξώφυλλο περιοδικού

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Ο Riot Rose, ο 3χρονος γιος της Rihanna και του A$AP Rocky, έκανε το ντεμπούτο του σε εξώφυλλο περιοδικού και έκλεψε τις εντυπώσεις
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο 3 ετών γιος της Rihanna, Riot Rose, έκανε το πρώτο του εξώφυλλο σε περιοδικό μόδας.
  • Η Rihanna δημοσίευσε φωτογραφίες του γιου της από τη φωτογράφιση για το Arena Homme+.
  • Ο Riot Rose φόρεσε διάφορα ιδιαίτερα outfits, επιμελημένα από συνεργάτη της Rihanna.
  • Ο γιος της Rihanna έχει ήδη εμφανιστεί στη σκηνή με τον πατέρα του, A$AP Rocky.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rihanna φαίνεται πως έχει έναν μικρό fashion star στο σπίτι της! Ο 3 ετών γιος της, Riot Rose, έκανε το πρώτο του εξώφυλλο σε περιοδικό, αποδεικνύοντας ότι το στιλ μάλλον είναι οικογενειακή υπόθεση. Και μπορεί να είναι μόλις 3 ετών, όμως έχει ήδη αρχίσει να τραβά τα βλέμματα στον κόσμο της μόδας.

https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/

Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια η τραγουδίστρια, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στις 13 Νοεμβρίου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη φωτογράφιση του μικρού για το περιοδικό Arena Homme+, το οποίο φιλοξενεί τον Riot σε περισσότερα από ένα εξώφυλλα.

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Για τις ανάγκες της φωτογράφισης, ο μικρός φόρεσε μια σειρά από ιδιαίτερα outfits, με oversized tweed σακάκι και ένα denim σύνολο με patchwork λεπτομέρειες να ξεχωρίζουν. Την επιμέλεια του styling ανέλαβε ο Jahleel Weaver, στενός συνεργάτης της Rihanna, δημιουργώντας εμφανίσεις που θα μπορούσαν εύκολα να σταθούν σε ένα σύγχρονο fashion editorial.

Η Rihanna ποζάρει μαζί με τον μικρό Riot

Ανάμεσα στις φωτογραφίες της έκδοσης υπάρχει και ένα κοινό στιγμιότυπο μητέρας και γιου. Η Rihanna ποζάρει δίπλα στον Riot φορώντας το εντυπωσιακό κόκκινο σύνολο που είχε επιλέξει για την εμφάνισή της στο Super Bowl LVII, όταν είχε αποκαλύψει και τη δεύτερη εγκυμοσύνη της.

https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/

Η τραγουδίστρια συνόδευσε τη δημοσίευσή της με μια λιτή λεζάντα, γράφοντας «RIOT ROSE», δίνοντας ουσιαστικά όλη την προσοχή στον μικρό πρωταγωνιστή της φωτογράφισης.

Ο μικρός Riot έχει ήδη τη δική του προσωπικότητα

Το πρώτο του εξώφυλλο δεν είναι, ωστόσο, η μοναδική στιγμή που ο Riot έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο μικρός συνόδευσε τον πατέρα του, A$AP Rocky, στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στην Κοπεγχάγη, στο πλαίσιο της περιοδείας Don’t Be Dumb World Tour.

Ο ράπερ μίλησε για εκείνη τη στιγμή σε συνέντευξή του στο Rolling Stone, τον Οκτώβριο, περιγράφοντας τον γιο του ως ένα ιδιαίτερα εξωστρεφές παιδί. «Είναι πολύ έτοιμος για όλα αυτά. Είναι ο εξωστρεφής ανάμεσα στα αδέλφια του και νομίζω ότι έχει την πιο έντονη προσωπικότητα. Είναι πολύ περίεργος και θέλει να ανακαλύπτει πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/

Μάλιστα, ο A$AP Rocky αποκάλυψε πως η παρουσία του Riot στη σκηνή είχε και μια ιδιαίτερη συναισθηματική διάσταση, αφού ήταν η πρώτη φορά που τα παιδιά του έβλεπαν τον πατέρα τους να εμφανίζεται μπροστά σε τόσο μεγάλο κοινό. Όπως σχολίασε με χιούμορ, ανυπομονεί να μεγαλώσουν και να συνειδητοποιήσουν ποια είναι πραγματικά η μητέρα τους!

Από την πλευρά της, η Rihanna έχει μιλήσει αρκετές φορές για τον ξεχωριστό χαρακτήρα του γιου της. Σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar, τον Φεβρουάριο του 2025, είχε αποκαλύψει ότι ο Riot είναι ιδιαίτερα ζωηρός και εκφραστικός από τη στιγμή που ξυπνά.

https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/

«Όταν ξυπνάει, αρχίζει να τσιρίζει και να φωνάζει. Όχι επειδή κλαίει, απλώς θέλει να τραγουδήσει. Είναι το ξυπνητήρι μου το πρωί! Δεν δέχεται το όχι από κανέναν», είχε πει γελώντας.

Η Rihanna και ο A$AP Rocky έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, τον τετράχρονο RZA, τον τριών ετών Riot και τη μικρότερη κόρη τους, Rocki, που είναι ενός έτους. Και αν κρίνουμε από το πρώτο εξώφυλλο του Riot, η επόμενη γενιά της οικογένειας έχει ήδη αρχίσει να αφήνει το δικό της αποτύπωμα στη μόδα.

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RIHANNA Riot Rose
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