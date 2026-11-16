Salma Hayek: Το backstage βίντεο από το Grown Ups 3 που έγινε viral – Χορεύει φορώντας μαύρο lingerie!

Στα 60 της χρόνια, η Salma Hayek αποδεικνύει πως ξέρει καλύτερα από τον καθένα να απολαμβάνει κάθε στιγμή, να διασκεδάζει και να μην παίρνει τη ζωή υπερβολικά σοβαρά. Η διάσημη ηθοποιός κατάφερε για ακόμη μία φορά να τραβήξει όλα τα βλέμματα, αυτή τη φορά με ένα απολαυστικό βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο τη βλέπεις να χορεύει φορώντας ένα μαύρο, δαντελένιο lingerie, την ώρα που απολαμβάνει ένα χαλαρωτικό μασάζ στα γυρίσματα της νέας ταινίας Grown Ups 3.

Με ένα πλατύ χαμόγελο, κλειστά μάτια και εμφανώς ανεβασμένη διάθεση, η Μεξικανή σταρ μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της μια αυθόρμητη backstage στιγμή, αποδεικνύοντας πως ακόμη και ένα διάλειμμα ανάμεσα στα γυρίσματα μπορεί να μετατραπεί σε μια μικρή προσωπική γιορτή. Και φυσικά, οι αντιδράσεις από τους διάσημους φίλους της δεν άργησαν να έρθουν!

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Το απολαυστικό βίντεο της Salma Hayek που έγινε θέμα συζήτησης

Η Salma Hayek επέλεξε ένα μαύρο slip-style σύνολο με λεπτές τιράντες, βαθύ ντεκολτέ και διακριτικές δαντελένιες λεπτομέρειες, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα θηλυκή εμφάνιση. Καθισμένη σε μια καρέκλα σε εξωτερικό χώρο, περιτριγυρισμένη από πράσινο και λουλούδια, απολάμβανε το μασάζ της, ενώ παράλληλα δεν έχανε την ευκαιρία να λικνίζεται στον ρυθμό της μουσικής. Το τραγούδι που συνόδευε τη συγκεκριμένη στιγμή ήταν το «Dancing With Myself» των Generation X και Billy Idol, μια επιλογή που ταίριαξε απόλυτα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της ηθοποιού.

«Στα γυρίσματα του #GrownUps3, χορεύοντας μόνη μου ενώ απολαμβάνω ένα μασάζ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, προσθέτοντας και μια κόκκινη καρδιά. Αυτό που έκανε τη δημοσίευση ακόμη πιο ξεχωριστή ήταν η αυθόρμητη αντίδραση των φίλων της από τον χώρο της showbiz. Η Rita Ora και η Miranda Kerr άφησαν καρδιές, η Paris Hilton αντέδρασε με emoji ενθουσιασμού, ενώ ανάμεσα σε όσους έδειξαν την αγάπη τους στην ηθοποιό ήταν και η Naomi Watts. Το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερα από 203.000 likes, επιβεβαιώνοντας πως η Salma εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα του Hollywood.

Η επιστροφή της Salma Hayek στο Grown Ups 3 με τον Adam Sandler

Πίσω από το συγκεκριμένο βίντεο βρίσκεται, φυσικά, ένα από τα κινηματογραφικά projects που συγκεντρώνουν ήδη το ενδιαφέρον των fans της κωμωδίας. Η Salma Hayek επιστρέφει στο σύμπαν του Grown Ups, ενσαρκώνοντας ξανά τη Roxanne, σύζυγο του χαρακτήρα που υποδύεται ο Adam Sandler, Lenny. Η επιστροφή της στη δημοφιλή κινηματογραφική σειρά συνοδεύεται από μια ιδιαίτερα δυνατή ομάδα ηθοποιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν ανακοινωθεί, στο Grown Ups 3 αναμένεται να συναντήσεις ξανά τους Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, Maya Rudolph και Maria Bello. Στο καστ προστίθενται επίσης οι Julie Bowen, Deon Cole και Bailee Madison, δίνοντας μια νέα διάσταση στην ιστορία. Η πρώτη ταινία Grown Ups κυκλοφόρησε το 2010, ενώ το sequel ακολούθησε το 2013. Αυτή τη φορά, η παρέα επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια, καθώς τα παιδιά των πρωταγωνιστών έχουν πλέον μεγαλώσει. Και αν κρίνουμε από τις backstage στιγμές που μοιράζεται η Salma, τα γυρίσματα φαίνεται πως έχουν αρκετές στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης.

Salma Hayek: Στα 60 της, με αυτοπεποίθηση, ενέργεια και όνειρα

Το βίντεο της Salma Hayek έρχεται λίγο καιρό μετά τα 60ά γενέθλιά της, τα οποία γιόρτασε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση της με την ηλικία, αλλά και για το πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζει πλέον το πέρασμα του χρόνου. Σε εμφάνισή της στα Women in Film Honors στο Beverly Hills, στις 5 Νοεμβρίου, η ίδια μίλησε στο People για το πώς αισθάνεται σε αυτή τη νέα δεκαετία της ζωής της, τονίζοντας πως εξακολουθεί να έχει όλα όσα χρειάζεται για να προχωρά με αισιοδοξία. «Εξακολουθώ να κάνω αυτό που αγαπώ και έχω την ευλογία να έχω την οικογένειά μου, τους φίλους μου, την υγεία μου, την ενέργειά μου και τα όνειρά μου. Πάμε!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και ίσως αυτή να είναι η πιο όμορφη πλευρά της συγκεκριμένης ιστορίας. Πέρα από το εντυπωσιακό lingerie look, το χορευτικό και τα χιλιάδες likes, η Salma Hayek δείχνει να απολαμβάνει πραγματικά τη διαδρομή της, χωρίς να αφήνει την ηλικία να καθορίζει τη διάθεσή της ή τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται. Άλλωστε, αν κάτι αποδεικνύει με κάθε νέα της εμφάνιση, είναι πως η αυτοπεποίθηση, η θηλυκότητα και η διάθεση για ζωή δεν έχουν ημερομηνία λήξης.

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