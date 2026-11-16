Phil Collins: Η σπάνια οικογενειακή εμφάνιση με τα 5 παιδιά του στο κόκκινο χαλί

Ο Phil Collins τιμήθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame έχοντας στο πλευρό του τα πέντε παιδιά του, ανάμεσά τους και τη Lily Collins, σε μια σπάνια οικογενειακή εμφάνιση

Με μια ματιά Ο Phil Collins τιμήθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame με την παρουσία των πέντε παιδιών του.

Η οικογενειακή εμφάνιση ήταν σπάνια, καθώς δεν είχαν φωτογραφηθεί μαζί δημόσια για πάνω από μία δεκαετία.

Ο Collins αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα υγείας του και στον ιδιαίτερο δεσμό που ανέπτυξε με τα παιδιά του.

Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στη μουσική, πιθανώς με συναυλίες και νέες δημιουργίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα συγκινητική βραδιά έζησε ο Phil Collins το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, καθώς έγινε μέλος του Rock & Roll Hall of Fame, σε μια τελετή που είχε έντονο οικογενειακό χαρακτήρα. Ο θρυλικός μουσικός δεν βρέθηκε μόνος στη σημαντική αυτή στιγμή της καριέρας του, αλλά είχε στο πλευρό του και τα πέντε παιδιά του, ανάμεσά τους και τη γνωστή ηθοποιό Lily Collins.

Ο 75χρονος καλλιτέχνης, που έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη μουσική, τόσο ως μέλος των Genesis όσο και μέσα από τη σόλο πορεία του, τιμήθηκε για τη συμβολή του στη διαμόρφωση του μουσικού τοπίου της δεκαετίας του 1980. Τραγούδια όπως τα «In the Air Tonight» και «Sussudio» αποτελούν μέχρι σήμερα μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες του.

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Στο κόκκινο χαλί, ο Phil Collins φωτογραφήθηκε μαζί με τη Lily Collins, την πρωτότοκη κόρη του, ηθοποιό και παραγωγό Joely Collins, καθώς και τον γιο του Nicholas Collins, ο οποίος έχει ακολουθήσει τα μουσικά του βήματα ως ντράμερ. Η οικογενειακή αυτή εμφάνιση είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς ο μουσικός, που ζει κυρίως στην Ελβετία, δεν είχε φωτογραφηθεί δημόσια μαζί με τα παιδιά του για περισσότερο από μία δεκαετία.

Η περιπέτεια υγείας που έφερε την οικογένεια πιο κοντά

Πίσω από τη χαρά της βραδιάς κρυβόταν και μια πιο προσωπική ιστορία. Ο Phil Collins αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ έχει υποβληθεί σε πέντε χειρουργικές επεμβάσεις στα γόνατα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται τη βοήθεια δύο μπαστουνιών για να περπατήσει.

Μιλώντας στο Associated Press, ο ίδιος αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που πέρασε, αποκαλύπτοντας πως υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία η κατάσταση της υγείας του ήταν τόσο κρίσιμη, ώστε δεν ήταν βέβαιο ότι θα τα κατάφερνε.

«Αντιμετώπισα κάποια προβλήματα υγείας. Κάποια στιγμή ήταν αμφίβολο αν θα τα κατάφερνα. Από τότε έμαθα πραγματικά να εκτιμώ περισσότερο τα πράγματα. Πάντα αγαπούσα τα παιδιά μου, φυσικά, αλλά πλέον έχουμε έναν πολύ ιδιαίτερο δεσμό μετά από όσα περάσαμε. Είναι υπέροχο να το βιώνω αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκινητική αναφορά του Travis Barker στον Phil Collins

Η βράβευση του Phil Collins συνοδεύτηκε από έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής από τον Travis Barker, τον ντράμερ των Blink-182, ο οποίος ανέλαβε να τον εισαγάγει στο Rock & Roll Hall of Fame.

Ο Barker μίλησε για την επιρροή που είχε πάνω του ο Collins από τα πρώτα χρόνια της μουσικής του διαδρομής, θυμίζοντας πως παρακολουθούσε τις εμφανίσεις του στα μουσικά βίντεο του MTV και του VH1, προσπαθώντας να μιμηθεί το χαρακτηριστικό στήσιμο των ντραμς του.

Μάλιστα, θυμήθηκε πως ζητούσε επίμονα από τους γονείς του να του αγοράσουν περισσότερα τύμπανα, ώστε το σετ του να μοιάζει με εκείνο του αγαπημένου του μουσικού. «Ήθελα να γίνω ακριβώς σαν κι εκείνον», εξομολογήθηκε, αναγνωρίζοντας πόσο καθοριστική υπήρξε η επιρροή του Collins στη δική του πορεία.

Το ενδεχόμενο επιστροφής στη μουσική

Παρά τα προβλήματα υγείας που έχουν επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητά του, ο Phil Collins δεν φαίνεται να έχει αποχαιρετήσει οριστικά τη μουσική. Αν και έχει να εμφανιστεί ζωντανά από το 2022, κατά τη διάρκεια της ευχαριστήριας ομιλίας του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη σκηνή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι το κοινό δεν έχει ακούσει ακόμα την τελευταία λέξη από εκείνον.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά την τελετή, παραδέχτηκε πως πιθανότατα δεν θα μπορέσει να ξαναπαίξει ντραμς, ωστόσο αποκάλυψε ότι συζητά ήδη με τα παιδιά του το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει κάποιες συναυλίες με τη βοήθεια φίλων και συνεργατών του.

Παράλληλα, θέλει να επιστρέψει στο στούντιό του, να γράψει νέα μουσική και να δημιουργήσει τραγούδια που θα ήθελε να μοιραστεί με το κοινό. «Είναι κάτι που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη», σημείωσε, αφήνοντας μια μικρή αλλά σημαντική υπόσχεση στους θαυμαστές του.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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