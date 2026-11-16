Η Karol G ακύρωσε συναυλία της στο Μεξικό – Τι συνέβη με την υγεία της

Μετά από 2 εντυπωσιακές βραδιές με guests την Thalía και την Belinda, η Karol G αναγκάστηκε να αλλάξει το πρόγραμμα της περιοδείας της

Με μια ματιά Η Karol G ακύρωσε την τρίτη συναυλία της στην Πόλη του Μεξικού λόγω προβλημάτων υγείας.

Η διοργανώτρια εταιρεία Ocesa ανακοίνωσε την αναβολή, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία της καλλιτέχνιδας.

Τα εισιτήρια ισχύουν για τη νέα ημερομηνία, 17 Νοεμβρίου, με δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το πρόβλημα υγείας της Karol G. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Karol G αναγκάστηκε να αναβάλει την 3η προγραμματισμένη συναυλία της στην Πόλη του Μεξικού, η οποία ήταν να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Viajando Por El Mundo Tropitour». Η απόφαση αυτή, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια εταιρεία Ocesa μέσω των social media, οφείλεται σε «λόγους υγείας της καλλιτέχνιδας».

Η Ocesa σε σχετική της δήλωση τόνισε ότι «η απόφαση αυτή λήφθηκε δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία και την ευημερία της». Εξέφρασε, επίσης, τη λύπη της για την αδυναμία διεξαγωγής της συναυλίας, εκφράζοντας την ελπίδα της για την κατανόηση του κοινού. «Μετά από 2 βραδιές γεμάτες μουσική και ιδιαίτερες στιγμές στην Πόλη του Μεξικού, λυπούμαστε βαθιά που δεν μπορούμε να μοιραστούμε αυτή τη βραδιά με όλους τους θαυμαστές που περίμεναν με ανυπομονησία να τη ζήσουν. Η Karol G ευχαριστεί ειλικρινά όλους για την αγάπη και την ενέργεια που της έχουν προσφέρει αυτές τις τελευταίες ημέρες και εκτιμά την κατανόησή τους αυτή τη στιγμή».

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα εισιτήρια που είχαν ήδη αγοραστεί για την αναβληθείσα συναυλία της Κυριακής θα ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία, η οποία ορίστηκε για την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Ωστόσο, όσοι επιθυμούν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων, μπορούν να το κάνουν μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster. Το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η Karol G δεν έχει γίνει γνωστό, ενώ οι εκπρόσωποί της δεν ανταποκρίθηκαν σε ερωτήματα του Billboard μέχρι την ώρα δημοσίευσης.

Η Karol G έχει προσφέρει αξέχαστες στιγμές στους χιλιάδες θαυμαστές της στην Πόλη του Μεξικού κατά τη διάρκεια της παραμονής της. Στην πρώτη της συναυλία την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, η iconic Μεξικανή τραγουδίστρια και ηθοποιός Thalía έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση ως guest star. Μαζί ερμήνευσαν ένα medley με επιτυχίες όπως τα «Piel Morena», «Amor a la Mexicana» και «¿A Quién Le Importa;», σηματοδοτώντας την επιστροφή της Thalía στη σκηνή της Πόλης του Μεξικού μετά από μία δεκαετία.

Στη δεύτερη συναυλία, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, η Karol G υποδέχτηκε στη σκηνή την pop star Belinda. Οι 2 καλλιτέχνιδες συνεργάστηκαν σε δημοφιλή τραγούδια όπως τα «Luz Sin Gravedad», «Ángel» και «Bella Traición», ενθουσιάζοντας το κοινό. Η περιοδεία «Viajando Por El Mundo Tropitour» αποτελεί το ξεκίνημα του λατινοαμερικανικού σκέλους της παγκόσμιας περιοδείας της Κολομβιανής σταρ. Πριν από την Πόλη του Μεξικού, η Karol G είχε εμφανιστεί στις 6, 7 και 8 Νοεμβρίου στην πόλη Monterrey, στο Estadio BBVA.

Η πρόσφατη παρουσία της Karol G στο Λας Βέγκας για τα Latin Grammys στέφθηκε με επιτυχία, καθώς απέσπασε βραβεία, μεταξύ των οποίων αυτό της καλύτερης ερμηνείας reggaeton για το τραγούδι «Verano Rosa» σε συνεργασία με τον Feid, και του καλύτερου άλμπουμ urban μουσικής για το «Tropicoqueta».

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