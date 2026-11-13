Μουσικά Νέα 13.11.2026

Ο Eminem γυρίζει 30 χρόνια πίσω – Η ιστορική EP επανέκδοση του «Infinite» που έγραψε ιστορία

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30 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία, το ντεμπούτο άλμπουμ του Eminem, «Infinite», επανακυκλοφορεί ως EP
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Το «Infinite», το πρώτο άλμπουμ του Eminem, κυκλοφόρησε πριν 30 χρόνια με περιορισμένη επιτυχία.
  • Επανακυκλοφορεί ως «Infinite EP» με remix και νέα παραγωγή σε 6 κομμάτια.
  • Κυκλοφόρησε ντοκιμαντέρ 10 λεπτών για την ιστορία του «Infinite».
  • Η επανέκδοση δίνει την ευκαιρία ανακάλυψης των ριζών του Eminem.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Infinite», το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Eminem, κυκλοφόρησε πριν από 30 χρόνια, στις 12 Νοεμβρίου 1996, αλλά η υποδοχή του ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Ο ίδιος ο ράπερ έχει περιγράψει στο αυτοβιογραφικό του βιβλίο «The Way I Am» (2008) πώς πούλησε μόλις 70 αντίτυπα και δεν έλαβε ιδιαίτερα θετικές κριτικές. «Πολλοί έλεγαν ότι ακουγόταν σαν τον Nas, ο οποίος ήταν μεγάλη επιρροή για μένα εκείνη την εποχή», είχε αναφέρει. Παρόλα αυτά, αυτό το άλμπουμ αποτέλεσε το πρώτο βήμα, την απόδειξη ότι είχε κυκλοφορήσει κάτι, κάτι που τελικά τράβηξε την προσοχή του Dr. Dre και άνοιξε τον δρόμο για την τεράστια επιτυχία του «The Slim Shady LP».

Ο Eminem στο κέντρο, 24 χρόνια μετά την επιτυχία του «Lose Yourself», περπατάει σε διάδρομο με αθλητική εμφάνιση.
https://www.instagram.com/eminem/

Το «Infinite» έχει γίνει αντικείμενο αμέτρητων επανεκδόσεων ανά τα χρόνια, αποκτώντας μια μυθική διάσταση στην ιστορία της hip hop. Τώρα, με αφορμή την 30η επέτειό του, το άλμπουμ επανακυκλοφορεί ως EP, με τίτλο «Infinite EP». Οι παραγωγοί Jake Bass και Mike «Slim» Wilder ανέλαβαν τη remixing και την προσθήκη νέας παραγωγής σε 6 από τα αρχικά 11 κομμάτια. Οι Jeff και Mark Bass, που είχαν επιμεληθεί την αρχική κυκλοφορία, είναι οι executive producers του EP, ενώ την παραγωγή υπογράφουν οι Denaun Porter και Mike Slim Wilder. Το «Infinite EP» είναι πλέον διαθέσιμο για streaming, ενώ φυσικές εκδόσεις σε βινύλιο, CD και κασέτα αναμένονται στις 26 Φεβρουαρίου, με δυνατότητα προ-παραγγελίας.

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Παράλληλα, η Org Music κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας 10 λεπτών, το οποίο εμβαθύνει στην ιστορία του «Infinite». Στο φιλμ, ο Jeff Bass θυμάται πώς ο αδελφός του, Mark, άκουσε τον Eminem σε ένα open mic στην τηλεόραση και επικοινώνησε με τον ραδιοφωνικό σταθμό για να τον φέρει στο στούντιο. Οι αδελφοί Bass περιγράφουν πώς ο Eminem εμφανίστηκε μαζί με μέλη των D12 και ξεκίνησαν τις ηχογραφήσεις. Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει επίσης αρχειακό υλικό του Eminem και μαρτυρίες από άτομα που συνέβαλαν στη δημιουργία του δίσκου.

Δύο άντρες με καπέλο και μαντήλι στο κεφάλι ποζάρουν για φωτογραφία, 24 χρόνια από το «Lose Yourself».
https://www.instagram.com/eminem/

Ο ίδιος ο Eminem είχε δηλώσει το 1999 στο Rolling Stone ότι η μουσική του «Infinite» στερούνταν της οργής και του χιούμορ που θα τον έκαναν διάσημο στο μεγάλο του ντεμπούτο. «Ήταν λίγο πριν γεννηθεί η κόρη μου, οπότε το μόνο που μιλούσα ήταν για το μέλλον της», είχε εξηγήσει. «Ήταν πολύ hip-hop, σαν Nas και AZ – αυτό το στυλ ομοιοκαταληξίας που ήταν της μόδας τότε. Είμαι πάντα ένας έξυπνος κωμικός, και γι’ αυτό δεν ήταν ένα καλό άλμπουμ… Μετά από εκείνη την κυκλοφορία, κάθε ρίμα που έγραφα γινόταν όλο και πιο θυμωμένη».

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Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και ο Eminem δεν επανέκδοσε ποτέ επίσημα ολόκληρο το άλμπουμ, το χρησιμοποίησε ως αφετηρία για ένα αστείο την Πρωταπριλιά του 2024. Σε ένα βίντεο στα social media, ένας αφηγητής παρουσίασε το «Infinite 2», λέγοντας: «Το πολυαναμενόμενο επόμενο στούντιο άλμπουμ επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Infinite, αλλά τώρα είναι ακόμα πιο infinite. Κυκλοφορεί σήμερα!». Η επανέκδοση του «Infinite» ως EP αποτελεί μια ευκαιρία για τους νέους ακροατές να ανακαλύψουν τις ρίζες ενός καλλιτέχνη που άλλαξε την πορεία της ραπ μουσικής, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει στους παλαιότερους την ταπεινή αρχή ενός θρύλου.

Όπως είχαμε αναφέρει, η συνεργασία του Eminem με άλλους κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως ο Jay-Z, έχει γράψει ιστορία. Στο παρελθόν, ο Eminem έχει βρεθεί στο επίκεντρο ειδήσεων για τις επιτυχίες του, όπως η συνεργασία του με την Rihanna στο τραγούδι «The Monster», το οποίο ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube. Επιπλέον, ο Eminem έχει αναφερθεί και σε άλλες μουσικές επικαιρότητες, όπως φαίνεται σε αφιερώματα για ραπ νέα.

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