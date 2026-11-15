Netflix: Το νέο AI εργαλείο που καταλαβαίνει τη διάθεσή σου και σου προτείνει τι να δεις

Με μια ματιά Το Netflix εισάγει το AI Discover, ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για εξατομικευμένες προτάσεις περιεχομένου.

Το εργαλείο μαθαίνει από τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών για να κατανοεί τις διαθέσεις και τις προτιμήσεις τους σε πραγματικό χρόνο.

Το AI Discover θα εμφανίζεται ως νέα καρτέλα, αρχικά στις ΗΠΑ, με δυνατότητα επιλογής θεμάτων και ανατροφοδότησης.

Η ανατροφοδότηση χρηστών από το AI Discover δεν θα επηρεάζει τον προγραμματισμό περιεχομένου του Netflix. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Netflix παρουσιάζει μια καινοτόμο προσέγγιση στην ανακάλυψη περιεχομένου, ενσωματώνοντας ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Η λειτουργία, ονόματι AI Discover, φιλοδοξεί να προσφέρει στους συνδρομητές μια πιο λεπτομερή και εξατομικευμένη εμπειρία, κατανοώντας σε πραγματικό χρόνο τις διαθέσεις και τις προτιμήσεις τους.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, το AI Discover τροφοδοτείται από ένα νέο επίπεδο νοημοσύνης που μαθαίνει συνεχώς από τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών. «Μπορούμε να κατανοήσουμε τι επιθυμεί ο κάθε συνδρομητής αυτή τη στιγμή, να ανταποκριθούμε στα αιτήματά του και να ανοίξουμε νέους δρόμους ανακάλυψης πέρα από τις προκαθορισμένες επιλογές», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Αυτό που μας ενθουσιάζει περισσότερο είναι η αίσθηση που προσφέρει η χρήση του. Πείτε μας τι ψάχνετε, και η εμπειρία προσαρμόζεται».

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Η πρόκληση της παροχής των καταλληλότερων προτάσεων περιεχομένου αποτελεί μακροχρόνιο στόχο για το Netflix, ειδικά καθώς ο κατάλογος της πλατφόρμας συνεχώς διευρύνεται. Το AI Discover θα εμφανίζεται ως μια νέα καρτέλα στην αρχική σελίδα του Netflix, εγκαινιάζοντας ένα πειραματικό περιβάλλον. Η σταδιακή του διάθεση έχει ήδη ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναμένεται να επεκταθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Η πρώτη έκδοση του εργαλείου θα βασίζεται στην επιλογή θεμάτων από ένα κυλιόμενο μενού, όπως για παράδειγμα «Τρόμαξέ με», συνοδευόμενο από ένα σύντομο απόσπασμα από μια σχετική σειρά. Κάθε τίτλος θα φέρει την επιλογή «ρύθμισε την πρότασή σου», επιτρέποντας στους χρήστες να δώσουν ανατροφοδότηση για το πώς νιώθουν σχετικά με την πρόταση. Το περιβάλλον αυτό θα αναγνωρίζεται από ένα κόκκινο, παλλόμενο εικονίδιο με τη μορφή κοσμήματος και αρχικά θα περιλαμβάνει ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

«Στόχος μας είναι να επαναπροσδιορίσουμε την ενότητα «Discover» ώστε, με τον καιρό, η εμπειρία κάθε μέλους να γίνεται πιο προσωπική, αβίαστη και ευθυγραμμισμένη με τις επιθυμίες του», ανέφερε ο Itay Teller, διευθυντής μηχανικής στο Netflix. Καθώς η τεχνολογία AI Discover θα εξελίσσεται, το Netflix θα δοκιμάζει διάφορες μεθόδους υλοποίησης, καθιστώντας την ακριβή λειτουργία της ακόμα κάπως ρευστή. Η ονομασία AI Discover υποδηλώνει διττό ρόλο: αφενός, τους συνδρομητές που χρησιμοποιούν AI για να ανακαλύψουν περιεχόμενο, και αφετέρου, το Netflix που χρησιμοποιεί AI για να κατανοήσει πώς να αξιοποιήσει καλύτερα την τεχνολογία εντός της πλατφόρμας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ανατροφοδότηση των χρηστών από αυτή τη λειτουργία δεν θα χρησιμοποιηθεί για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον προγραμματισμό περιεχομένου, όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Netflix αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη στις λειτουργίες αναζήτησης. Η πλατφόρμα έχει ήδη ανακοινώσει συνεργασία με την OpenAI για το βασικό πεδίο αναζήτησης. Ωστόσο, το AI Discover έχει αναπτυχθεί εσωτερικά και περιγράφεται ως μια «εντελώς διαφορετική», πιο εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας.

Το Netflix ήδη χρησιμοποιεί αλγορίθμους για την πρόταση περιεχομένου με βάση μοναδικούς παράγοντες, όπως η προβολή διαφορετικών τύπων προγραμμάτων ανάλογα με τις ώρες της ημέρας που τείνουν να αποδίδουν καλύτερα. «Σκεφτείτε το ως την πειραματική κουζίνα μας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, χαρακτηρίζοντας τη νέα καρτέλα ως έναν χώρο για «δοκιμή νέων εμπειριών ανακάλυψης».

Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του Netflix να βελτιώνει διαρκώς την εμπειρία του χρήστη, καθιστώντας την ανακάλυψη νέων τίτλων όσο το δυνατόν πιο εύκολη και ευχάριστη. Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε αυτόν τον τομέα σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην εξατομίκευση του ψηφιακού περιεχομένου.

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