Το μυστικό κουμπί στο iPhone που αγνοούσες: Η κρυφή λειτουργία που σου λύνει τα χέρια!

Η αξιοποίηση της πίσω όψης της συσκευής, οι συντομεύσεις που ανοίγουν την κάμερα ή τον φακό αστραπιαία και τα βήματα για να τις ενεργοποιήσεις

Με μια ματιά Η πίσω επιφάνεια του iPhone λειτουργεί ως αόρατο κουμπί αφής, γνωστό ως "back tap".

Η λειτουργία "back tap" αναγνωρίζει διπλά ή τριπλά χτυπήματα στην πλάτη του τηλεφώνου.

Ενεργοποιείται από τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας, προσφέροντας συντομεύσεις για διάφορες εντολές.

Συνεργάζεται με τις "Συντομεύσεις" για πιο σύνθετες αυτοματοποιημένες ενέργειες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ανήκεις στη συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών που κρατούν ένα iPhone στα χέρια τους από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι πολύ πιθανό να πιστεύεις ότι γνωρίζεις κάθε γωνιά του μενού και κάθε φυσικό πλήκτρο της συσκευής σου. Ξέρεις ακριβώς πού βρίσκονται τα κουμπιά της έντασης, το πλευρικό πλήκτρο κλειδώματος και φυσικά το λογότυπο της Apple στο πίσω μέρος, το οποίο θεωρείς απλώς ένα διακοσμητικό σήμα κατατεθέν. Κι όμως, η πραγματικότητα κρύβει μια ευχάριστη έκπληξη που θα σε κάνει να δεις το κινητό σου με εντελώς διαφορετικό μάτι, καθώς ολόκληρη η πίσω επιφάνεια της συσκευής λειτουργεί στην πραγματικότητα ως ένα πανέξυπνο, αόρατο κουμπί αφής.

Αυτή η κρυφή λειτουργία ονομάζεται back tap και αποτελεί ένα από τα πιο πρακτικά αλλά ταυτόχρονα πιο υποτιμημένα εργαλεία που έχει ενσωματώσει η Apple στο λειτουργικό σύστημα iOS. Χωρίς να χρειάζεται να κατεβάσεις καμία επιπλέον εφαρμογή και χωρίς να απαιτείται κάποια περίπλοκη ρύθμιση, το back tap εκμεταλλεύεται τους ενσωματωμένους αισθητήρες επιτάχυνσης του κινητού σου ώστε να αναγνωρίζει πότε χτυπάς απαλά 2 ή 3 φορές με το δάχτυλό σου την πλάτη του τηλεφώνου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αποκτάς 2 εντελώς νέα, αόρατα κουμπιά συντόμευσης, τα οποία λειτουργούν άψογα ακόμα και αν φοράς χοντρή προστατευτική θήκη.

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Φαντάσου πόσες φορές μέσα στη μέρα κρατάς ψώνια, τρέχεις στον δρόμο ή έχεις μόνο το ένα χέρι ελεύθερο και προσπαθείς να ανοίξεις γρήγορα την κάμερα, να ανάψεις τον φακό ή να τραβήξεις ένα στιγμιότυπο οθόνης. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε τα 3 απλά βήματα και τις πιο έξυπνες χρήσεις για να ενεργοποιήσεις αμέσως το μυστικό κουμπί του iPhone σου και να κάνεις την καθημερινότητά σου πολύ πιο εύκολη.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας μέσα από τις ρυθμίσεις σε 10 δευτερόλεπτα

Για να ξυπνήσεις αυτό το κρυφό εργαλείο, άνοιξε τις ρυθμίσεις του κινητού σου, επίλεξε την ενότητα «Προσβασιμότητα» και στη συνέχεια πάτησε την επιλογή «Άγγιγμα». Κύλισε μέχρι το τέλος της οθόνης όπου θα βρεις την επιλογή «Άγγιγμα πίσω» -ή back tap αν έχεις το μενού στα αγγλικά- και πάτησέ την. Εκεί θα δεις δύο ξεχωριστές επιλογές, το διπλό άγγιγμα και το τριπλό άγγιγμα, τις οποίες μπορείς να προγραμματίσεις ξεχωριστά ώστε να εκτελούν διαφορετικές εντολές ανάλογα με το τι σε βολεύει περισσότερο.

Οι πιο χρήσιμες εντολές που σου λύνουν τα χέρια στην πράξη

Μόλις μπεις στις ρυθμίσεις του διπλού ή τριπλού αγγίγματος, ανοίγεται μπροστά σου μια τεράστια λίστα επιλογών που μεταμορφώνει τη χρήση του κινητού σου. Μπορείς να ορίσεις το διπλό χτύπημα στην πλάτη του iPhone για να τραβάς αμέσως στιγμιότυπο οθόνης χωρίς να πατάς ταυτόχρονα τα πλαϊνά κουμπιά, και το τριπλό χτύπημα για να ανάβεις τον φακό στο σκοτάδι, να ανοίγεις την κάμερα, να ενεργοποιείς το Shazam για να βρίσκεις ποιο τραγούδι παίζει ή ακόμα και να βάζεις τη συσκευή στο αθόρυβο πριν μπεις σε μια σημαντική συνάντηση.

Η σύνδεση με τις συντομεύσεις για απεριόριστους αυτοματισμούς

Αν θέλεις να πας την εμπειρία ένα βήμα παραπέρα, το back tap συνεργάζεται άψογα με την εφαρμογή Shortcuts της Apple, επιτρέποντάς σου να εκτελείς πιο σύνθετες ενέργειες με ένα απλό άγγιγμα. Μπορείς να το ρυθμίσεις ώστε να ανοίγει απευθείας το Instagram, να στέλνει ένα προκαθορισμένο μήνυμα στον σύντροφό σου, να ενεργοποιεί τη λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης μπαταρίας ή να ξεκινάει την αγαπημένη σου playlist στο Spotify, αποδεικνύοντας ότι η πραγματική μαγεία της τεχνολογίας κρύβεται στις μικρές λεπτομέρειες.

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