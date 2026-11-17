Με μια ματιά Ο Dimitris Petrou και ο Πέτρος Ιακωβίδης συνεργάζονται στο MadWalk 2026.

Η νέα συλλογή του Petrou, «PARADISO in FIORE», εμπνέεται από τον παλιό ιταλικό κινηματογράφο.

Ο Ιακωβίδης θα ερμηνεύσει ένα ολοκαίνουριο τραγούδι, για πρώτη φορά στη σκηνή του MadWalk.

Η εμφάνιση θα συνδυάζει μόδα, μουσική και θεατρικότητα, με αισθητική film noir. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια συνεργασία που μετρά περισσότερα από 10 χρόνια αποκτά φέτος μια ξεχωριστή καλλιτεχνική διάσταση, καθώς ο Dimitris Petrou και ο Πέτρος Ιακωβίδης ετοιμάζονται να συναντηθούν στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents. Με αφετηρία την κοινή τους δημιουργική σχέση, οι δύο καλλιτέχνες σχεδιάζουν ένα fashion act που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, συνδυάζοντας τη μόδα με τη μουσική και τη θεατρικότητα.

Ο Dimitris Petrou επιστρέφει στη διοργάνωση για 10η φορά, ενώ για τον Πέτρο Ιακωβίδη αυτή θα είναι η πρώτη συμμετοχή του στο MadWalk. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα συλλογή του σχεδιαστή, «PARADISO in FIORE», μια ωδή στην ασπρόμαυρη αισθητική του παλιού ιταλικού κινηματογράφου, που θα ζωντανέψει μέσα από μια ολοκληρωμένη σκηνική αφήγηση με πρωταγωνιστή τον Πέτρο Ιακωβίδη και ένα ολοκαίνουριο τραγούδι, το οποίο θα ακουστεί για πρώτη φορά.

Dimitris Petrou: Μια δεκαετία στο MadWalk και μια ξεχωριστή δημιουργική συνάντηση

Όπως ανέφερε ο Dimitris Petrou, η συνεργασία του με τον Πέτρο Ιακωβίδη μετρά ήδη περισσότερα από 10 χρόνια, γεγονός που κάνει τη φετινή τους σύμπραξη ακόμη πιο ιδιαίτερη. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι και οι δύο για αυτή τη συνεργασία», δήλωσε, εξηγώντας πως, ενώ ο ίδιος έχει συμπληρώσει 10 συμμετοχές στο MadWalk, για τον Πέτρο Ιακωβίδη είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί στη σκηνή της διοργάνωσης.

Για τον σχεδιαστή, κάθε συλλογή είναι μια ξεχωριστή ιστορία, η οποία αφηγείται μέσα από τις γραμμές, τις υφές και τις σιλουέτες. Η δημιουργική του ταυτότητα έχει ως σταθερή βάση το tailoring και την couture, με ανδρικές και γυναικείες δημιουργίες που συνομιλούν μεταξύ τους, συχνά μέσα από την ανδρόγυνη αισθητική. Όπως τόνισε, ο νεορομαντισμός αποτελεί ένα διαχρονικό στοιχείο των συλλογών του, μια κοινή γλώσσα που ενώνει το ανδρικό και το γυναικείο ντύσιμο, χωρίς να περιορίζει την προσωπικότητα εκείνου που επιλέγει να φορέσει τις δημιουργίες του.

Ο Dimitris Petrou αγαπά να αμφισβητεί τα καθιερωμένα όρια της μόδας, να παίζει με τις αντιθέσεις και να δημιουργεί απρόσμενους συνδυασμούς. Όπως εξήγησε, τον γοητεύει η ιδέα μια γυναίκα να μπορεί να φορέσει ένα ρούχο που θα μπορούσε εξίσου να επιλέξει ένας άνδρας. Πρόκειται για ένα δημιουργικό παιχνίδι που θεωρεί ιδιαίτερα γοητευτικό, καθώς επιτρέπει στην ένδυση να ξεφεύγει από τις συμβατικές κατηγορίες, χωρίς να αλλοιώνει την εικόνα ή την ταυτότητα του ανθρώπου που τη φορά.

«PARADISO in FIORE»: Ένας ανθισμένος παράδεισος εμπνευσμένος από τον ιταλικό κινηματογράφο

Για τη φετινή του παρουσία στο MadWalk, ο Dimitris Petrou αντλεί έμπνευση από τη μαγεία του παλιού ιταλικού κινηματογράφου. Οι εμβληματικές ασπρόμαυρες ταινίες, η αισθητική του film noir και η ατμόσφαιρα έργων όπως η «Dolce Vita» και το «8½» του Federico Fellini αποτέλεσαν τη βασική πηγή έμπνευσης για τη συλλογή «PARADISO in FIORE», που σημαίνει «Ανθισμένος Παράδεισος».

Όπως ανέφερε ο σχεδιαστής, η συλλογή χτίστηκε πάνω σε μια αυστηρή χρωματική παλέτα μαύρου και λευκού, μεταφέροντας τη διαχρονική κομψότητα του ασπρόμαυρου σινεμά στη σύγχρονη μόδα. Το αποτέλεσμα είναι ένας κόσμος όπου η νοσταλγία συναντά τη σύγχρονη αισθητική, το αυστηρό tailoring συνυπάρχει με τον ρομαντισμό και οι κλασικές αναφορές αποκτούν μια νέα, ανατρεπτική διάσταση.

Τα λουλούδια έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη συλλογή, εμφανίζονται πάνω στα ρούχα και μετατρέπονται σε χειροποίητες τρισδιάστατες λεπτομέρειες, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη couture διάσταση στις δημιουργίες. «Σύγχρονο tailoring και couture συνυπάρχουν σε έναν διάλογο με το διαχρονικό και το σύγχρονο, το ανδρόγυνο στοιχείο και τον νεορομαντισμό», σημειώνει ο Dimitris Petrou, περιγράφοντας τη φιλοσοφία πίσω από τη νέα του δουλειά.

All-time classic pinstripe υφάσματα, glazed επιστρώσεις, floral παγιέτες, κρυστάλλινα στοιχεία, vinyl και δαντέλα συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο εικαστικό σύμπαν. Κάθε υλικό προσθέτει τη δική του ένταση στην αφήγηση, δημιουργώντας την αίσθηση μιας σύγχρονης film noir ταινίας. Το μαύρο και το λευκό γίνονται ο καμβάς πάνω στον οποίο ξεδιπλώνονται λουλούδια, ρομαντικές λεπτομέρειες και ιδιαίτερες υφές, σε μια συλλογή που διατηρεί το άρωμα μιας άλλης εποχής, χωρίς να χάνει τον σύγχρονο χαρακτήρα της.

Η θεατρικότητα μιας άλλης εποχής στη σκηνή του MadWalk

Η θεατρικότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργικής προσέγγισης του Dimitris Petrou. Όπως εξήγησε, στις επιδείξεις του επιθυμεί οι χώροι να αποκτούν μια πιο δραματική και θεατρική διάσταση, λειτουργώντας ως φυσική προέκταση της συλλογής. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η πρόκληση είναι διαφορετική: να δημιουργήσει τη δική του ατμόσφαιρα πάνω στην ήδη υπάρχουσα σκηνή του MadWalk.

Όπως τόνισε, στόχος του είναι να μεταφέρει το κοινό σε μια άλλη εποχή, δημιουργώντας ένα κλίμα μυστηρίου και ρομαντικής διάθεσης. Η αισθητική του παλιού ιταλικού κινηματογράφου θα αποτελέσει το νήμα που θα συνδέσει τις δημιουργίες με τη μουσική και τη σκηνική παρουσία, μετατρέποντας το fashion act σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Σε αυτή την ιστορία, ο Πέτρος Ιακωβίδης δεν θα είναι απλώς ο μουσικός καλεσμένος της επίδειξης, αλλά ο κεντρικός χαρακτήρας της αφήγησης μαζί με τη συλλογή του. Όπως αποκάλυψε ο Dimitris Petrou, το τραγούδι που θα ερμηνεύσει είναι ολοκαίνουριο και θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στη σκηνή του MadWalk. Μάλιστα, θα είναι διαφορετικό από το μουσικό ρεπερτόριο με το οποίο έχει συνηθίσει το κοινό τον τραγουδιστή, δίνοντας στη συγκεκριμένη εμφάνιση έναν ακόμη πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Οι δύο πλευρές έχουν δημιουργήσει μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, με τον Πέτρο Ιακωβίδη στο επίκεντρο και τη συλλογή «PARADISO in FIORE» να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Στη σκηνή θα βρίσκεται, επίσης, μια γυναίκα που θα παίζει σαξόφωνο, προσθέτοντας μια ακόμη κινηματογραφική πινελιά στο σκηνικό. Η μουσική, η μόδα και η θεατρικότητα θα συναντηθούν σε ένα σύμπαν εμπνευσμένο από τις ασπρόμαυρες εικόνες του ιταλικού σινεμά, με στόχο να παρασύρουν το κοινό σε μια διαφορετική εποχή.

Πέτρος Ιακωβίδης: Η πρώτη του εμφάνιση στο MadWalk

Για τον Πέτρο Ιακωβίδη, η συμμετοχή στο MadWalk 2026 αποτελεί μια νέα και διαφορετική καλλιτεχνική εμπειρία. Ο τραγουδιστής, που ξεχωρίζει για την ενέργεια και την αμεσότητά του στη σκηνή, θα παρουσιάσει ένα τραγούδι που δεν έχει ακουστεί ξανά και θα κινηθεί σε διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη που γνωρίζει μέχρι σήμερα το κοινό του. Η εμφάνισή του θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συλλογή του Dimitris Petrou, καθώς θα αποτελεί τον πρωταγωνιστή μιας ιστορίας που συνδυάζει τη μουσική ερμηνεία με τη μόδα και τη σκηνική αφήγηση.