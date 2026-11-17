Με μια ματιά Η Selena Gomez υιοθετεί μια νέα χριστουγεννιάτικη τάση μανικιούρ με χρυσές λεπτομέρειες.

Το μανικιούρ ονομάζεται «Gold Chrome Holiday Glimmer Mani» και δημιουργήθηκε από τον Tom Bachik.

Η βάση είναι σε nude/ροζ τόνους με περλέ φινίρισμα, ενώ οι χρυσές γραμμές προσδίδουν λάμψη.

Πρόκειται για μια κομψή εναλλακτική στις παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες αποχρώσεις και σχέδια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμη πριν από την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου, όμως τα Christmas beauty looks έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους. Η Selena Gomez είναι από εκείνες που ξέρουν πώς να υιοθετούν τις μεγαλύτερες τάσεις της ομορφιάς, δίνοντας συχνά τη δική τους ξεχωριστή πινελιά ακόμη και στις πιο κλασικές επιλογές. Αυτή τη φορά, η έμπνευση έρχεται από το μανικιούρ της, το οποίο συνδυάζει τη διακριτική πολυτέλεια με τη χριστουγεννιάτικη λάμψη.

Για ακόμη μία φορά, πίσω από το εντυπωσιακό nail look βρίσκεται ο αγαπημένος της celebrity nail artist, Tom Bachik, ο οποίος φροντίζει να μοιράζεται μέσα από τα social media τις δημιουργίες του. Το νέο μανικιούρ της τραγουδίστριας έχει ήδη ξεχωρίσει, καθώς απομακρύνεται από τις αναμενόμενες γιορτινές αποχρώσεις και προτείνει κάτι πιο ιδιαίτερο.

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Ο Bachik έδωσε στο σχέδιο την ονομασία «Gold Chrome Holiday Glimmer Mani» και η εικόνα του είναι όσο λαμπερή υπόσχεται το όνομά του. Με φόντο ένα στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, τα νύχια της Selena Gomez τραβούν αμέσως την προσοχή χάρη στις μεταλλικές χρυσές λεπτομέρειες που θυμίζουν μικροσκοπικά γιορτινά στολίδια.

Η βάση κινείται σε απαλούς nude και ροζ τόνους, με περλέ, ιριδίζον φινίρισμα που αντανακλά το φως. Πάνω σε αυτήν έχουν δημιουργηθεί λεπτές, κυματιστές γραμμές σε χρυσό chrome, οι οποίες αγκαλιάζουν τα νύχια και προσθέτουν μια εντυπωσιακή τρισδιάστατη αίσθηση στο συνολικό αποτέλεσμα.

Το συγκεκριμένο μανικιούρ αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για τις γιορτές, ειδικά αν θέλεις να ξεφύγεις από το παραδοσιακό κόκκινο, το πράσινο ή τα έντονα glitter σχέδια. Η ουδέτερη βάση το διατηρεί κομψό και ευέλικτο, ενώ οι χρυσές λεπτομέρειες χαρίζουν ακριβώς την απαραίτητη festive διάθεση.

Είναι, μάλιστα, από εκείνα τα nail designs που μπορούν να αναβαθμίσουν ακόμη και το πιο απλό outfit, χωρίς να δείχνουν υπερβολικά. Αν αναζητάς έμπνευση για το επόμενο ραντεβού σου για μανικιούρ, η Selena Gomez μόλις έδωσε μια πολύ κομψή ιδέα για τα φετινά Χριστούγεννα.

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