Με μια ματιά Ο Good Job Nicky αποκάλυψε ότι η μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη, έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή τραγουδιών του Γιάννη Πάριου.

Ο νέος δίσκος του Good Job Nicky, «Gone Missing», εκφράζει την ανάγκη του για προσωπική απομόνωση και εσωτερική αναζήτηση.

Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε σε προηγούμενες δυσκολίες, όπως κρίσεις πανικού, που τον οδήγησαν στην ανάγκη για «εξαφάνιση».

Ο Γιώργος Νταλάρας χαρακτήρισε το έργο του Good Job Nicky «μοναδικό» και τον προέτρεψε να αναζητήσει συνεργασίες στο Λονδίνο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στη νέα του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Gone Missing», ο Good Job Nicky εμβαθύνει στις εσωτερικές του αναζητήσεις και την ανάγκη του για προσωπική απομόνωση, όπως δήλωσε ο ίδιος σε πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση. Ο καλλιτέχνης, ο οποίος είναι γιος του Γιάννη Πάριου, αποκάλυψε πτυχές της οικογενειακής του ζωής, εστιάζοντας στον καθοριστικό ρόλο που είχε η μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη, στην επιλογή των τραγουδιών που έμελλε να κυκλοφορήσουν από τον πατέρα του.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή «Happy Day», ο Good Job Nicky κλήθηκε να σχολιάσει τη σύγκριση της δικής του καλλιτεχνικής πορείας με εκείνη του πατέρα του, αλλά και τη μουσική του αντίληψη. Όταν του τέθηκε το ερώτημα αν ο Γιάννης Πάριος είναι ιδιαίτερα αυστηρός λόγω της καλλιτεχνικής του φλέβας, ο Good Job Nicky απάντησε με μια αποκαλυπτική παρατήρηση που έθεσε την Σοφία Αλιμπέρτη στο επίκεντρο της δισκογραφικής επιλογής του πατέρα του.

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«Η μάνα μου δεν έχει καλλιτεχνική φλέβα;» αναρωτήθηκε ο τραγουδιστής, αφήνοντας να εννοηθεί πως η Σοφία Αλιμπέρτη είχε ουσιαστική συμμετοχή στην επιλογή του ρεπερτορίου του Γιάννη Πάριου. «Ποιος πιστεύεις ότι διάλεγε τα κομμάτια που θα κυκλοφορούσε ο πατέρας μου;», συμπλήρωσε ο Good Job Nicky, τονίζοντας την αδιαμφισβήτητη επιρροή της μητέρας του.

Ο Good Job Nicky μίλησε επίσης για το νόημα πίσω από τον νέο του δίσκο, «Gone Missing». Όπως εξήγησε, ο τίτλος αντικατοπτρίζει την ανάγκη του να «εξαφανιστεί» και να βρεθεί μόνος με τις σκέψεις του, κάτι που απέφευγε για καιρό. Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε σε προηγούμενες δυσκολίες, όπως κρίσεις πανικού και ψευδοδυσφαγία, τα οποία τον ταλαιπώρησαν και τον επιβάρυναν. Ο δίσκος «Gone Missing» σηματοδοτεί για τον Good Job Nicky μια «απελευθέρωση» από αυτά τα φορτία και την αρχή μιας νέας περιόδου στη ζωή και την καριέρα του.

Στην παρουσίαση του δίσκου παρευρέθηκε και ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος σχολίασε την πορεία του Good Job Nicky, χαρακτηρίζοντας το έργο του «μοναδικό». Ο Γιώργος Νταλάρας προέτρεψε τον νεαρό καλλιτέχνη να αναζητήσει το σθένος και το κουράγιο να αφιερώσει χρόνο στο Λονδίνο, προκειμένου να συνεργαστεί με τους κατάλληλους ανθρώπους και να υλοποιήσει τα μουσικά του όνειρα.

Η αποκάλυψη του Good Job Nicky για τον ρόλο της Σοφίας Αλιμπέρτη στην επιλογή τραγουδιών του Γιάννη Πάριου προσθέτει μια νέα διάσταση στην κατανόηση της δισκογραφικής του πορείας, ενώ ο νέος του δίσκος αναδεικνύει την καλλιτεχνική του ωρίμανση και την ειλικρίνεια με την οποία προσεγγίζει τις προσωπικές του εμπειρίες.

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