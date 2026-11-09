Celeb World 09.11.2026

Taylor Swift & Karlie Kloss: Η απρόσμενη συνάντηση στο γήπεδο των Chiefs και τα σενάρια που φούντωσαν

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Η Taylor Swift και η Karlie Kloss εντοπίστηκαν να παρακολουθούν μαζί αγώνα των Kansas City Chiefs, πυροδοτώντας συζητήσεις για την επανενωσή τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Taylor Swift και η Karlie Kloss παρακολούθησαν μαζί αγώνα των Kansas City Chiefs.
  • Η Karlie Kloss και ο σύζυγός της αναβιώνουν το περιοδικό LIFE και έχουν αποκτήσει το i-D.
  • Η σχέση Swift-Kloss έχει ιστορικό συνεργασιών, από βίντεο μέχρι εξώφυλλα περιοδικών.
  • Η Swift παρακολουθεί αγώνες Chiefs λόγω της σχέσης της με τον Travis Kelce.
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Η Taylor Swift και η Karlie Kloss έκαναν μια απρόσμενη εμφάνιση μαζί, παρακολουθώντας τον αγώνα των Kansas City Chiefs εναντίον των New York Jets. Οι δύο προσωπικότητες, που έχουν μακρά ιστορία συνεργασίας και φιλίας, βρέθηκαν στο VIP box της Swift στο Arrowhead Stadium, με την Karlie Kloss να κάθεται δίπλα στην τραγουδίστρια.

Μια γυναίκα με καστανά μαλλιά και αφέλειες ποζάρει μπροστά από ένα μπλε φόντο με το λογότυπο των MTV Music Awards, αναφερόμενη στον νέο δίσκο.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η παρουσία της Karlie Kloss στον αγώνα, ο οποίος διεξήχθη στο Κάνσας Σίτι, υποδηλώνει μια ιδιαίτερη προσπάθεια, καθώς η ίδια και ο σύζυγός της, Joshua Kushner, διατηρούν οικία στη Νέα Υόρκη. Η εμφάνισή τους έρχεται σε μια περίοδο που η Karlie Kloss και ο Kushner έχουν αναλάβει την αναβίωση του θρυλικού περιοδικού LIFE, μέσω της εταιρείας τους Bedford Media. Η Karlie Kloss κατέχει τη θέση της προέδρου, ενώ η Bedford Media έχει επίσης αποκτήσει το περιοδικό i-D και συμμετοχές σε άλλες εκδόσεις.

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Η σχέση της Taylor Swift και της Karlie Kloss δεν είναι καινούργια. Η Karlie Kloss έχει συμμετάσχει σε βίντεο της Swift, όπως στο «Bad Blood» το 2015, ενώ έχει εμφανιστεί σε βίντεο και ζωντανά κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας «1989 World Tour». Το 2015, οι δύο τους είχαν κοσμήσει επίσης το εξώφυλλο του περιοδικού Vogue.

Η παρακολούθηση του αγώνα από τις δύο φίλες έλαβε χώρα στο Κάνσας Σίτι, όπου η ομάδα των Chiefs επικράτησε των Jets με σκορ 35-12. Στο box της Swift βρισκόταν επίσης η μητέρα της, Andrea Swift, καθώς και η μητέρα του Travis Kelce, Donna Kelce. Αργότερα, στην παρέα τους προστέθηκε και η σταρ του WNBA, Caitlin Clark.

Η Karlie Kloss και ο σύζυγός της, Joshua Kushner, ο οποίος είναι αδελφός του συμβούλου του πρώην Προέδρου Trump, Jared Kushner, έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους στον εκδοτικό χώρο. Πέρα από την LIFE magazine, έχουν αποκτήσει το 2023 το i-D magazine και το 2020 συμμετείχαν στην εξαγορά της W Media, η οποία εκδίδει το ομώνυμο περιοδικό μόδας. Στην ομάδα των επενδυτών περιλαμβάνονταν ο Jason Blum, η Kaia Gerber και ο Lewis Hamilton.

Είναι πιθανό η Karlie Kloss να έχει την ευκαιρία να ανταποδώσει την φιλοξενία, προσκαλώντας την Swift στο δικό της box σε έναν μελλοντικό αγώνα των Lakers, καθώς ο σύζυγός της ανακοίνωσε πρόσφατα την πρόθεση εξαγοράς της ομάδας του NBA έναντι 12.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η παρουσία της Taylor Swift σε αγώνες των Kansas City Chiefs έχει γίνει πλέον συνήθεια, καθώς η τραγουδίστρια έχει έρθει σε σχέση με τον παίκτη της ομάδας, Travis Kelce. Η σχέση τους έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από τα μέσα ενημέρωσης και τους θαυμαστές, με τις εμφανίσεις της Swift στα γήπεδα να γίνονται αντικείμενο συζήτησης.

Η Taylor Swift συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, τόσο για την καριέρα της όσο και για την προσωπική της ζωή. Η πρόσφατη ανακοίνωση νέων τραγουδιών για την deluxe έκδοση του άλμπουμ της «The Life of a Showgirl: The Encore» την έχει επαναφέρει στην κορυφή των charts, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στη μουσική βιομηχανία.

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Karlie Kloss Taylor Swift
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