Η Madonna ευχαρίστησε τους fans για τις 4 υποψηφιότητες Grammy και μίλησε για τον χορό ως την κρυφή γλώσσα της ψυχής

Με μια ματιά Η Madonna έλαβε 4 υποψηφιότητες στα βραβεία Grammy στην κατηγορία Dance/Electronic για το άλμπουμ της «Confessions II».

Η Madonna θεωρεί τον χορό «την κρυφή γλώσσα της ψυχής» και στόχο του άλμπουμ ήταν η βαθύτερη σύνδεση μεταξύ ανθρώπων.

Οι υποψηφιότητες ανεβάζουν τις συνολικές υποψηφιότητες της Madonna στα Grammy σε 32, με 7 νίκες στο παρελθόν.

Η Madonna ευχαρίστησε τους συνεργάτες και τους θαυμαστές της για την υποστήριξη στο άλμπουμ «Confessions II». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Madonna εκφράζει τη βαθιά της συγκίνηση για τις 4 υποψηφιότητες που έλαβε στα επερχόμενα βραβεία Grammy στην κατηγορία Dance/Electronic. Με ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η «βασίλισσα της pop» αποκαλύπτει τη βαθύτερη φιλοσοφία της σχετικά με τον χορό και τη μουσική, χαρακτηρίζοντάς τα ως «την κρυφή γλώσσα της ψυχής».

Το πρόσφατο άλμπουμ της Madonna, «Confessions II», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, έχει αποσπάσει θερμές κριτικές και αναγνώριση, αποδεικνύοντας ότι η καλλιτέχνιδα παραμένει στην κορυφή των τάσεων. Η επιτυχία του άλμπουμ αντικατοπτρίζεται στις 4 υποψηφιότητες των Grammy: για το Καλύτερο Dance/Electronic Άλμπουμ, την Καλύτερη Dance/Electronic Ηχογράφηση για το τραγούδι «I Feel So Free», την Καλύτερη Dance Pop Ηχογράφηση για το «Danceteria», και την Καλύτερη Remix Ηχογράφηση για το remix του Stuart Price στο «Love Sensation», μια συνεργασία με την Kylie Minogue.

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Στην ανάρτησή της, η Madonna εξηγεί ότι ο αρχικός της στόχος κατά τη δημιουργία του «Confessions II» με τον παραγωγό Stuart Price δεν ήταν απλώς να κάνει τον κόσμο να χορεύει, αλλά να δημιουργήσει μια βαθύτερη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων. «Αν η αφήγηση είναι ο τρόπος που βρίσκουμε τον δρόμο πίσω στον εαυτό μας, τότε ο χορός είναι ο τρόπος που φτάνουμε εκεί», έγραψε, υπογραμμίζοντας τη δύναμη της έκφρασης μέσω της κίνησης.

Ιστορικό επιτυχιών και προσδοκίες για τα Grammy

Αυτές οι νέες υποψηφιότητες ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των υποψηφιοτήτων της Madonna στα Grammy σε 32, με την πρώτη της να χρονολογείται από το 1988. Η καλλιτέχνιδα έχει ήδη κερδίσει επτά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων διακρίσεων στο είδος της dance μουσικής. Το 1999, κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Dance Ηχογράφησης για το αριστούργημα της electronica, «Ray of Light», και το 2007, το βραβείο Καλύτερου Dance/Electronic Άλμπουμ για το «Confessions on a Dancefloor».

Με τη θερμή υποδοχή που έχει λάβει το «Confessions II», υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι η Madonna θα σαρώσει τις dance κατηγορίες στα βραβεία του 2027. Αν και οι κατηγορίες αυτές συνήθως δεν προβάλλονται στην κύρια τελετή, το 2023 τα Grammy τίμησαν μια dance κατηγορία στην prime time ζώνη, όταν το «Renaissance» της Beyoncé κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Dance/Electronic Άλμπουμ. Η φήμη και η ακτινοβολία της Madonna καθιστούν πιθανό το ενδεχόμενο η Recording Academy να υιοθετήσει παρόμοια προσέγγιση.

Η Madonna ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία του άλμπουμ, από τους παραγωγούς και τους συνθέτες μέχρι τους καλλιτέχνες και, πάνω απ’ όλα, τους θαυμαστές της, οι οποίοι την υποστήριξαν από την αρχή του project. «Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε αυτόν τον ιερό χώρο μαζί μου», ανέφερε, εκφράζοντας την απέραντη ευγνωμοσύνη της.

Η τελετή απονομής των βραβείων Grammy για το 2027 θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, με την παγκόσμια μουσική κοινότητα να αναμένει με αγωνία τις ανακοινώσεις και τις ενδεχόμενες νίκες της pop icon

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