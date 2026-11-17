Οι καθηλωτικές ερμηνείες στα «Is It Love» και «Tattoo», η διεθνής λάμψη στη σκηνή και το ξεχωριστό κεφάλαιο που προστέθηκε στην ιστορία του θεσμού

Με μια ματιά Η Loreen έκλεισε το MadWalk 2025 ερμηνεύοντας τα «Is It Love» και «Tattoo».

Η εμφάνισή της έδωσε διεθνή αέρα και ατμοσφαιρική ταυτότητα στη βραδιά.

Η 2 φορές νικήτρια της Eurovision μαγνήτισε το κοινό με τη φωνή και την εκφραστικότητά της.

Η διοργάνωση φέρνει κοντά κορυφαίες καλλιτεχνικές προσωπικότητες από Ελλάδα και εξωτερικό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk 2026 by Three Cents πλησιάζει και η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή διοργάνωση σου δίνει την ιδανική αφορμή να θυμηθείς μερικά από τα πιο ξεχωριστά fashion και music moments των προηγούμενων ετών. Το 2025, η σκηνή του θεσμού φιλοξένησε μια ιδιαίτερα καθηλωτική στιγμή, με τη βραδιά να κλείνει με διεθνή αέρα κάτω από τα φώτα της πασαρέλας.

Η Loreen ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε ζωντανά τα «Is It Love» και «Tattoo», υπογράφοντας το μεγάλο φινάλε της δέκατης πέμπτης διοργάνωσης. Η παρουσία της 2 φορές νικήτριας της Eurovision έφερε στη σκηνή μια μοναδική, ατμοσφαιρική ταυτότητα, μεταφέροντας τη διεθνή pop αισθητική απευθείας στον παλμό της βραδιάς και χαρίζοντας στο κοινό μια εμφάνιση υψηλών προδιαγραφών.

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Την ίδια στιγμή, οι μελωδίες από το «Is It Love» και το θρυλικό «Tattoo» πλημμύρισαν τον χώρο, με τη φωνή και την εκφραστικότητα της Loreen να μαγνητίζουν κάθε βλέμμα. Η live εμφάνιση έδωσε τον δικό της ξεχωριστό, δραματικό τόνο στο κλείσιμο της βραδιάς, συνδέοντας τη σύγχρονη μουσική σκηνή με τη λάμψη του θεσμού.

Ένα ακόμη flashback από την ιστορία του θεσμού που αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η διοργάνωση φέρνει κοντά κορυφαίες καλλιτεχνικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργώντας στιγμές όπου η μόδα και η μουσική αποκτούν κοινό σημείο αναφοράς. Γιατί, τελικά, αυτό που κάνει κάθε χρονιά ξεχωριστή είναι ακριβώς αυτές οι μεγάλες συναντήσεις πάνω στην ίδια σκηνή.

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