Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή μόδας και μουσικής έχει ξεκινήσει και τώρα μπορείς να εξασφαλίσεις τη θέση σου με έκπτωση 30%

Με μια ματιά Προσφορά Black Glam Friday για το MadWalk 2026 by Three Cents με 30% έκπτωση στα εισιτήρια.

Η έκπτωση ισχύει με τον κωδικό MADWALK30 για τις ζώνες Α, Β και Γ.

Η προσφορά ξεκινά 17 Νοεμβρίου και λήγει 19 Νοεμβρίου στις 23:59.

Αγορά εισιτηρίων με έκπτωση γίνεται μέσω του mad.gr. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μεγαλύτερη γιορτή μόδας και μουσικής πλησιάζει και τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να μη χάσεις το MadWalk 2026 by Three Cents! Το Black Glam Friday έρχεται με μια ξεχωριστή προσφορά, δίνοντάς σου την ευκαιρία να εξασφαλίσεις τη θέση σου στη μεγάλη βραδιά με 30% έκπτωση στο εισιτήριό σου.

Αν θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μαγεία της πασαρέλας, να απολαύσεις εντυπωσιακά fashion shows, ξεχωριστές δημιουργίες και μοναδικά μουσικά acts, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να κλείσεις τη θέση σου!

-30% στα εισιτήρια του MadWalk με τον κωδικό MADWALK30

Η προσφορά του Early Black Glam Friday ισχύει από σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, έως και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις 23:59 και αφορά τα εισιτήρια στις ζώνες Α, Β και Γ.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να επισκεφθείς το mad.gr, να επιλέξεις τη ζώνη που επιθυμείς και να χρησιμοποιήσεις τον κωδικό MADWALK30 κατά την αγορά, ώστε να επωφεληθείς από την έκπτωση 30%.

Μην αφήσεις την ευκαιρία να περάσει!

Το MadWalk 2026 by Three Cents ετοιμάζεται να μετατρέψει για ακόμη μία χρονιά την πασαρέλα σε ένα εντυπωσιακό σημείο συνάντησης της μόδας και της μουσικής. Μια βραδιά γεμάτη δημιουργικότητα, φαντασία, λάμψη και εκπλήξεις σε περιμένει και μπορείς τώρα να την απολαύσεις σε ακόμη καλύτερη τιμή.

Προσοχή, όμως! Η προσφορά ολοκληρώνεται την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις 23:59, οπότε μην περιμένεις την τελευταία στιγμή.

Μπες τώρα στο mad.gr, διάλεξε τη θέση σου στις ζώνες Α, Β ή Γ και βάλε τον κωδικό MADWALK30 για να εξασφαλίσεις 30% έκπτωση στο εισιτήριό σου!

MadWalk 2026 by Three Cents: Be there!