Με μια ματιά Η Zendaya βίωσε έντονο άγχος και πίεση στα γυρίσματα της «Οδύσσειας» του Nolan.

Ο Tom Holland επισκέφθηκε το πλατό και την ενθάρρυνε κατά τη διάρκεια δύσκολης σκηνής.

Η Zendaya ένιωθε καταβεβλημένη από την κλίμακα της παραγωγής και την ευθύνη.

Η ηθοποιός επικεντρώθηκε στους γύρω της και στην ευάλωτη πλευρά της για να ξεπεράσει το άγχος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Zendaya μοιράστηκε πρόσφατα μια συγκινητική λεπτομέρεια από τα γυρίσματα της ταινίας «The Odyssey» του Christopher Nolan, αποκαλύπτοντας τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο σύντροφός της, Tom Holland, στην ψυχολογική της κατάσταση. Η ηθοποιός, η οποία ενσαρκώνει τη θεά Αθηνά στην κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, περιέγραψε τις έντονες πιέσεις και το άγχος που βίωσε, ειδικά κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής σκηνής με μεγάλο αριθμό κομπάρσων και κασκαντέρ.

Κατά τη διάρκεια μιας ειδικής προβολής της ταινίας στο Μουσείο της Ακαδημίας Κινηματογράφου στο Λος Άντζελες, όπου παρευρέθηκαν επίσης ο Tom Holland (που υποδύεται τον Τηλέμαχο), ο John Leguizamo και η Charlize Theron, η Zendaya εξομολογήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. «Ένιωθα, το λιγότερο, καταβεβλημένη από την όλη εμπειρία», δήλωσε η ηθοποιός, περιγράφοντας την αίσθηση δυσπιστίας μπροστά στο μέγεθος της παραγωγής και την παρουσία ανθρώπων που θαυμάζει. «Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν ότι δεν ήθελα να τα κάνω θάλασσα».

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Η Zendaya τόνισε ότι η κλίμακα μιας παραγωγής όπως η «Οδύσσεια» είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να κατανοήσει κανείς εκ των προτέρων. «Ήμουν απίστευτα νευρική, κάτι που ίσως τελικά να βοήθησε τη σκηνή», ανέφερε, αναφερόμενη στην παρουσία δεκάδων ηθοποιών και εξαιρετικών κασκαντέρ. Η αίσθηση της ευθύνης, ανεξάρτητα από το μέγεθος του ρόλου, ήταν έντονη, καθώς δεν ήθελε να είναι εκείνη που θα επηρεάσει αρνητικά μια λήψη, ειδικά όταν τα γυρίσματα γίνονταν σε φιλμ IMAX.

Η ένταση της εμπειρίας επηρέασε ψυχολογικά την ηθοποιό, καθώς προσπαθούσε να διοχετεύσει το άγχος της στην ερμηνεία της. «Ως ηθοποιός, πολλές φορές εγκλωβίζεσαι στις σκέψεις σου και αρχίζεις να αναλύεις υπερβολικά τα πάντα. Όταν συμβαίνει αυτό, είναι σαν να περιορίζεις ο ίδιος τον εαυτό σου», εξήγησε.

Για να ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία, η Zendaya επικεντρώθηκε στους γύρω της και στη δουλειά που έκαναν. «Προσπάθησα να αφεθώ στις υπέροχες ερμηνείες που εκτυλίσσονταν κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια μου, να παραμείνω όσο πιο ανοιχτή μπορούσα και να μη φοβηθώ να δείξω την ευάλωτη πλευρά μου», σημείωσε.

Η παρουσία του Tom Holland στο πλατό εκείνη την κρίσιμη στιγμή αποδείχθηκε καθοριστική. «Με βοήθησε πολύ το γεγονός ότι ο Tom ήρθε εκείνη την ημέρα στο πλατό. Στεκόταν σε μια γωνία και μου έλεγε: «Το έχεις, τα πας μια χαρά»», αποκάλυψε η ηθοποιός, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την υποστήριξή του.

Η Zendaya εξέφρασε επίσης τον βαθύ θαυμασμό της για την αφοσίωση και την αγάπη που έβλεπε σε κάθε τμήμα της παραγωγής. «Ήμουν τυχερή που μπόρεσα να γίνω μέρος αυτής της προσπάθειας. Ήθελα να είμαι όσο πιο ανοιχτή μπορούσα, να δεχτώ όλη αυτή την ενέργεια και να την ανταποδώσω, γιατί μια τέτοια παραγωγή είναι πραγματικά αποτέλεσμα τεράστιας αγάπης και αφοσίωσης», κατέληξε.

Η συμμετοχή της Zendaya στην «Οδύσσεια» αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της εξέλιξής της ως ηθοποιού, ενώ η στήριξη του Tom Holland υπογραμμίζει τη δυνατή σχέση τους, πέρα από τα κινηματογραφικά πλατό.

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