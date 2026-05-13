Screen News 13.05.2026

«Οδύσσεια»: Ο διπλός ρόλος της Λουπίτα Νιόνγκο που συζητιέται έντονα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει μια απρόσμενη προσέγγιση στον ομηρικό μύθο, με το καστ να προκαλεί ήδη συζητήσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Λουπίτα Νιόνγκο ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη με έναν ιδιαίτερα απαιτητικό διπλό ρόλο στην πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια», επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν τους τελευταίους μήνες γύρω από τη συμμετοχή της στο φιλόδοξο κινηματογραφικό project. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα αναλάβει να ενσαρκώσει δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μυθολογίας, την Ωραία Ελένη και την Κλυταιμνήστρα, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε μια παραγωγή που ήδη θεωρείται από τις πιο φιλόδοξες της δεκαετίας.

Ο Elon Musk και ο Christopher Nolan σε σύνθεση για την ταινία Οδύσσεια και την επιλογή της Lupita Nyong’o.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Oasis: Το ντοκιμαντέρ της μεγάλης επιστροφής – Έρχεται στις αίθουσες το φθινόπωρο

Η επιλογή αυτή του Νόλαν εντάσσεται στη συνολική του προσέγγιση για την «Οδύσσεια», η οποία δεν αντιμετωπίζει τον μύθο με καθαρά παραδοσιακό τρόπο, αλλά επιχειρεί να τον επανασυστήσει μέσα από μια πιο ανθρώπινη και υπαρξιακή ματιά. Η Ελένη, ως η γυναίκα που στάθηκε η αφορμή για τον Τρωικό Πόλεμο, και η Κλυταιμνήστρα, ως η τραγική φιγούρα της εκδίκησης και της απώλειας, αποτελούν δύο πλευρές μιας έντονα δραματικής αφήγησης που αναμένεται να αναδείξει διαφορετικές όψεις της γυναικείας παρουσίας στον αρχαίο μύθο.

Η οπτική του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Κρίστοφερ Νόλαν, μιλώντας για την ταινία σε πρόσφατο αφιέρωμα, εξήγησε ότι τον ενδιέφερε περισσότερο η ιδέα του πώς οι άνθρωποι της εποχής αντιλαμβάνονταν το θείο και όχι η κλασική απεικόνιση των θεών του Ολύμπου. Όπως σημείωσε, οι «αποδείξεις» της ύπαρξης των θεών για τους αρχαίους ανθρώπους βρίσκονταν παντού γύρω τους, μέσα στη φύση και στα γεγονότα που βίωναν, κάτι που επηρέασε καθοριστικά την καλλιτεχνική κατεύθυνση της ταινίας.

Η ηθοποιός Lupita Nyong’o σε επίσημη εμφάνιση, βραβευμένη με Όσκαρ για την ταινία 12 Years a Slave.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα, ο σκηνοθέτης υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να δημιουργήσει μια κινηματογραφική εμπειρία που θα βυθίζει το κοινό στον κόσμο της ιστορίας, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογίας IMAX. Καταιγίδες, ωκεανοί και φυσικές δυνάμεις αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο, με σκοπό ο θεατής να νιώθει πως βρίσκεται μέσα στο ταξίδι του Οδυσσέα.

Ένα καστ γεμάτο μεγάλα ονόματα

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, ενώ το καστ περιλαμβάνει επίσης την Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, τον Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχο, τη Σαρλίζ Θερόν ως Καλυψώ, τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοο, τη Ζεντάγια ως θεά Αθηνά και πολλούς ακόμη γνωστούς ηθοποιούς. Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει και η επιλογή του Τράβις Σκοτ σε ρόλο αοιδού, με τον Νόλαν να εξηγεί ότι η παρουσία του παραπέμπει στην προφορική παράδοση της ποίησης, η οποία θυμίζει τη σύγχρονη ραπ κουλτούρα.

Ο Matt Damon ως Οδυσσέας στην ταινία The Odyssey του Christopher Nolan.
Matt Damon is Odysseus in THE ODYSSEY, written, produced, and directed by Christopher Nolan.

Η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια»

Η «Οδύσσεια» αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίζεται εξ ολοκλήρου σε IMAX, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες γύρω από την παραγωγή. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 16 Ιουλίου, συγκεντρώνοντας ήδη τεράστιο ενδιαφέρον τόσο για το καστ όσο και για τη σκηνοθετική προσέγγιση του Νόλαν σε έναν από τους πιο γνωστούς μύθους της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

«Ανάμεσα σε τρεις ζωές»: Μία ταινία που φέρνει τρεις γενιές στα όριά τους

Billie Eilish: Το «φαινόμενο» που απογείωσε ο James Cameron – Η 3D εμπειρία που αλλάζει όσα ήξερες για τα live

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Λουπίτα Νιόνγκο Οδύσσεια σινεμά
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

13.05.2026
Επόμενο
Jennifer Lopez: Γυμνή στην μπανιέρα, αποκαλύπτει το μυστικό της λαμπερής επιδερμίδας της

Jennifer Lopez: Γυμνή στην μπανιέρα, αποκαλύπτει το μυστικό της λαμπερής επιδερμίδας της

13.05.2026

Δες επίσης

AOAFF: «ΤΟ ΠΑΡΤY ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ»: Πρεμιέρα στην Αίγλη με Γουίλεμ Νταφόε
Cinema

AOAFF: «ΤΟ ΠΑΡΤY ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ»: Πρεμιέρα στην Αίγλη με Γουίλεμ Νταφόε

13.05.2026
Matthew McConaughey: Η μεγάλη κινηματογραφική επιστροφή με το «The Rivals of Amziah King»
Cinema

Matthew McConaughey: Η μεγάλη κινηματογραφική επιστροφή με το «The Rivals of Amziah King»

13.05.2026
«Ανάμεσα σε τρεις ζωές»: Μία ταινία που φέρνει τρεις γενιές στα όριά τους
Cinema

«Ανάμεσα σε τρεις ζωές»: Μία ταινία που φέρνει τρεις γενιές στα όριά τους

12.05.2026
Billie Eilish: Το «φαινόμενο» που απογείωσε ο James Cameron – Η 3D εμπειρία που αλλάζει όσα ήξερες για τα live
Cinema

Billie Eilish: Το «φαινόμενο» που απογείωσε ο James Cameron – Η 3D εμπειρία που αλλάζει όσα ήξερες για τα live

12.05.2026
Oasis: Το ντοκιμαντέρ της μεγάλης επιστροφής – Έρχεται στις αίθουσες το φθινόπωρο
Cinema

Oasis: Το ντοκιμαντέρ της μεγάλης επιστροφής – Έρχεται στις αίθουσες το φθινόπωρο

12.05.2026
Έρχεται νέα ταινία για τον Alexander McQueen: Ξανά στο προσκήνιο ο θρύλος της μόδας
Cinema

Έρχεται νέα ταινία για τον Alexander McQueen: Ξανά στο προσκήνιο ο θρύλος της μόδας

12.05.2026
Ο θρίαμβος του «Adolescence» στα BAFTA TV Awards 2026 με 4 βραβεία
Cinema

Ο θρίαμβος του «Adolescence» στα BAFTA TV Awards 2026 με 4 βραβεία

11.05.2026
«Πικρές Γιορτές»: Η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ έρχεται στην Ελλάδα
Cinema

«Πικρές Γιορτές»: Η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ έρχεται στην Ελλάδα

11.05.2026
Η μεγάλη κινηματογραφική εμπειρία των Καννών έρχεται αποκλειστικά μέσα από τη Nova
Cinema

Η μεγάλη κινηματογραφική εμπειρία των Καννών έρχεται αποκλειστικά μέσα από τη Nova

11.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!