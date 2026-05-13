«Οδύσσεια»: Ο διπλός ρόλος της Λουπίτα Νιόνγκο που συζητιέται έντονα

Η Λουπίτα Νιόνγκο ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη με έναν ιδιαίτερα απαιτητικό διπλό ρόλο στην πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια», επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν τους τελευταίους μήνες γύρω από τη συμμετοχή της στο φιλόδοξο κινηματογραφικό project. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα αναλάβει να ενσαρκώσει δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μυθολογίας, την Ωραία Ελένη και την Κλυταιμνήστρα, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε μια παραγωγή που ήδη θεωρείται από τις πιο φιλόδοξες της δεκαετίας.

Η επιλογή αυτή του Νόλαν εντάσσεται στη συνολική του προσέγγιση για την «Οδύσσεια», η οποία δεν αντιμετωπίζει τον μύθο με καθαρά παραδοσιακό τρόπο, αλλά επιχειρεί να τον επανασυστήσει μέσα από μια πιο ανθρώπινη και υπαρξιακή ματιά. Η Ελένη, ως η γυναίκα που στάθηκε η αφορμή για τον Τρωικό Πόλεμο, και η Κλυταιμνήστρα, ως η τραγική φιγούρα της εκδίκησης και της απώλειας, αποτελούν δύο πλευρές μιας έντονα δραματικής αφήγησης που αναμένεται να αναδείξει διαφορετικές όψεις της γυναικείας παρουσίας στον αρχαίο μύθο.

Η οπτική του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Κρίστοφερ Νόλαν, μιλώντας για την ταινία σε πρόσφατο αφιέρωμα, εξήγησε ότι τον ενδιέφερε περισσότερο η ιδέα του πώς οι άνθρωποι της εποχής αντιλαμβάνονταν το θείο και όχι η κλασική απεικόνιση των θεών του Ολύμπου. Όπως σημείωσε, οι «αποδείξεις» της ύπαρξης των θεών για τους αρχαίους ανθρώπους βρίσκονταν παντού γύρω τους, μέσα στη φύση και στα γεγονότα που βίωναν, κάτι που επηρέασε καθοριστικά την καλλιτεχνική κατεύθυνση της ταινίας.

Παράλληλα, ο σκηνοθέτης υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να δημιουργήσει μια κινηματογραφική εμπειρία που θα βυθίζει το κοινό στον κόσμο της ιστορίας, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογίας IMAX. Καταιγίδες, ωκεανοί και φυσικές δυνάμεις αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο, με σκοπό ο θεατής να νιώθει πως βρίσκεται μέσα στο ταξίδι του Οδυσσέα.

Ένα καστ γεμάτο μεγάλα ονόματα

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, ενώ το καστ περιλαμβάνει επίσης την Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, τον Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχο, τη Σαρλίζ Θερόν ως Καλυψώ, τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοο, τη Ζεντάγια ως θεά Αθηνά και πολλούς ακόμη γνωστούς ηθοποιούς. Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει και η επιλογή του Τράβις Σκοτ σε ρόλο αοιδού, με τον Νόλαν να εξηγεί ότι η παρουσία του παραπέμπει στην προφορική παράδοση της ποίησης, η οποία θυμίζει τη σύγχρονη ραπ κουλτούρα.

Η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια»

Η «Οδύσσεια» αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίζεται εξ ολοκλήρου σε IMAX, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες γύρω από την παραγωγή. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 16 Ιουλίου, συγκεντρώνοντας ήδη τεράστιο ενδιαφέρον τόσο για το καστ όσο και για τη σκηνοθετική προσέγγιση του Νόλαν σε έναν από τους πιο γνωστούς μύθους της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

