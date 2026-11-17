Ο Δημήτρης Πασσάς συναντά την Αθηνά Κλήμη στο «Talk to Mad» και μιλά για την πορεία του στην υποκριτική και την προσωπική του ζωή

Με μια ματιά Ο Δημήτρης Πασσάς μιλά για τη μετάβασή του από τις σπουδές Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στην υποκριτική.

Ο ηθοποιός αναφέρεται στις φετινές του συμμετοχές σε τηλεοπτικές σειρές και θεατρικές παραστάσεις.

Ο Πασσάς μοιράζεται πώς ισορροπεί την απαιτητική επαγγελματική του ζωή με την οικογένειά του.

Αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της δουλειάς του, όπως η συγγραφή έργων και οι συνήθειές του πριν από δύσκολες σκηνές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Δημήτρης Πασσάς είναι ο νέος καλεσμένος της Αθηνάς Κλήμη στο Talk to Mad, σε μια συνέντευξη που ξεκινά από τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική και φτάνει μέχρι την καθημερινότητά του ως ηθοποιού, πατέρα και δημιουργού. Με αφορμή τη φετινή τηλεοπτική του παρουσία στις σειρές «Κρίνο και Αγκάθι» και «Σύγκρουση», αλλά και τις θεατρικές του υποχρεώσεις, ο ηθοποιός μιλά για τις επιλογές που καθόρισαν την πορεία του, τις συνεργασίες του και την προσπάθεια να ισορροπεί ανάμεσα σε διαφορετικούς ρόλους.

Στον καναπέ του MAD TV, ο Δημήτρης Πασσάς θυμάται πώς από τις σπουδές του στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς στο Πολυτεχνείο βρέθηκε στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Όπως εξηγεί στην Αθηνά Κλήμη, η υποκριτική δεν ήταν εξαρχής ένα αυστηρά σχεδιασμένο επαγγελματικό πλάνο, αλλά μια διαδρομή που ξεκίνησε σχεδόν τυχαία, μέσα από τη θεατρική ομάδα του σχολείου του. Μια εμπειρία έφερε την επόμενη και τελικά τον οδήγησε σε έναν χώρο που, όπως παραδέχεται, δεν θα μπορούσε εύκολα να φανταστεί ότι θα γινόταν η καθημερινότητά του.

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Η συζήτηση δεν μένει, όμως, μόνο στην επαγγελματική του πορεία. Ο ηθοποιός μιλά για την οικογένειά του, τη σύντροφό του και συνάδελφό του, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, αλλά και για το πώς καταφέρνουν να συντονίζουν τα απαιτητικά προγράμματά τους, έχοντας παράλληλα δύο παιδιά. Παράλληλα, αποκαλύπτει άγνωστες πλευρές της δουλειάς του, μοιράζεται τις σκέψεις του για την ανασφάλεια του επαγγέλματος και εξηγεί γιατί θεωρεί σημαντικό να μπορείς να φαντάζεσαι τον εαυτό σου ακόμη και μακριά από την υποκριτική.

Από τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς στη σκηνή του θεάτρου

Ο Δημήτρης Πασσάς μεγάλωσε στο Άργος, όπου έζησε μέχρι τα 18 του χρόνια, πριν μετακομίσει στην Αθήνα για σπουδές. Αν και ήταν καλός μαθητής και πέρασε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου, η επαφή του με το θέατρο μέσα από τη σχολική θεατρική ομάδα άρχισε να αλλάζει την πορεία του. «Πιστεύω πολύ στην τύχη», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η μία εμπειρία έφερε την άλλη, μέχρι να αποφασίσει να δώσει εξετάσεις για τη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Οι γονείς του ανησυχούσαν για την επαγγελματική του επιλογή, ωστόσο, όπως λέει, του είχαν εμπιστοσύνη και δεν προσπάθησαν να τον επηρεάσουν. Ο ίδιος, από την πλευρά του, γνώριζε ότι ήθελε να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά στην εξωτερική επιβεβαίωση.

Στη συζήτηση με την Αθηνά Κλήμη αναφέρεται και στην υποψηφιότητά του για το βραβείο «Δημήτρης Χορν», εξηγώντας πως, παρότι η αναγνώριση είναι σημαντική, δεν πρέπει να αποτελεί το μοναδικό μέτρο για το αν ένας καλλιτέχνης αισθάνεται ότι βρίσκεται στον σωστό δρόμο. Άλλωστε, όπως τονίζει, η επαγγελματική ζωή ενός ηθοποιού έχει διακυμάνσεις. Για να περιγράψει αυτή τη συνθήκη, χρησιμοποιεί την εικόνα ενός σέρφερ που γνωρίζει ότι η θάλασσα δεν είναι πάντα ίδια και μαθαίνει να κινείται ανάμεσα στα κύματα.

Οι 2 τηλεοπτικές σειρές και οι ανατροπές που έρχονται

Φέτος, ο Δημήτρης Πασσάς βρίσκεται σε 2 τηλεοπτικές παραγωγές που έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού. Στο «Κρίνο και Αγκάθι» του ΑΝΤ1 υποδύεται τον Νίκο Μέλλο, έναν ακόμη αστυνομικό ρόλο, με την Αθηνά Κλήμη να σχολιάζει με χιούμορ ότι οι συγκεκριμένοι χαρακτήρες φαίνεται να τον ακολουθούν. Η σειρά διαδραματίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και, σύμφωνα με τον ηθοποιό, έχει ιδιαίτερη φροντίδα στην εικόνα, στα κοστούμια και στη φωτογραφία, ενώ κάθε λίγα επεισόδια φέρνει νέες εξελίξεις που ανατρέπουν τα δεδομένα για τους χαρακτήρες.

Ο ίδιος ξεχωρίζει, επίσης, το βάθος που έχουν οι ήρωες της ιστορίας, καθώς πίσω από την εποχή και την αστυνομική πλοκή υπάρχουν συναισθήματα και καταστάσεις με τις οποίες μπορεί να ταυτιστεί ο σημερινός θεατής. Το «Κρίνο και Αγκάθι» προβάλλεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Παράλληλα, συμμετέχει στη σειρά «Σύγκρουση» του MEGA, μια παραγωγή οκτώ επεισοδίων, τα γυρίσματα της οποίας πραγματοποιήθηκαν αρκετούς μήνες νωρίτερα. Ο Δημήτρης Πασσάς μιλά με ενθουσιασμό για τη φωτογραφία και τον γρήγορο σκηνοθετικό ρυθμό της σειράς, ενώ επισημαίνει ότι η ιστορία της θέτει στο επίκεντρο ζητήματα όπως το δίκαιο και η αλήθεια. Καθώς η προβολή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αποφεύγει να αποκαλύψει περισσότερα για τις εξελίξεις της υπόθεσης.

Η οικογένεια, οι απαιτητικές πρόβες και οι 2 θεατρικές παραστάσεις

Ένα από τα πιο προσωπικά σημεία της συνέντευξης αφορά την προσπάθεια να συνδυάσει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του με την οικογενειακή ζωή. Με γυρίσματα, θεατρικές παραστάσεις και πρόβες, το πρόγραμμα του ηθοποιού δεν είναι πάντα προβλέψιμο. Ωστόσο, ο ίδιος δεν θεωρεί ότι η καθημερινότητά του είναι απαραίτητα πιο δύσκολη από εκείνη πολλών ανθρώπων που προσπαθούν να συνδυάσουν διαφορετικές υποχρεώσεις.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ισορροπία έχει η σύντροφός του, η ηθοποιός Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη. Όπως εξηγεί, η κατανόηση και η συνεργασία μέσα στην οικογένεια είναι απαραίτητες, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει και ο χρόνος που περνούν με τα παιδιά τους. Μάλιστα, αναφέρει ότι συχνά τα παιδιά τους ακολουθούν στο θέατρο ή σε επαγγελματικές υποχρεώσεις, όταν αυτό είναι εφικτό.

Στο θέατρο, ο Δημήτρης Πασσάς συμμετέχει στην «Επιστροφή του Χουντίνι», σε σκηνοθεσία του Γιώργου Σουλεϊμάν, μαζί με τη Μαριλού Κατσαφάδου, τον Χρήστο Σαπουτζή και τον Μάνο Τσαγκαράκη. Πρόκειται για μια παράσταση που φωτίζει τις οικογενειακές σχέσεις, τις πληγές που μπορεί να δημιουργηθούν μέσα σε αυτές, αλλά και τη δυνατότητα ενός ανθρώπου να απεγκλωβιστεί από δύσκολες καταστάσεις. Παράλληλα, αναφέρεται και στην επιστροφή της παράστασης «Το Γάλα» στο θέατρο Σταθμός, η οποία έχει παρουσιαστεί με επιτυχία για τρεις χρονιές και θα επιστρέψει με περιορισμένο αριθμό παραστάσεων μέσα στις γιορτές.

Ο ηθοποιός μιλά ακόμη για τη συγγραφή θεατρικών έργων, μια δημιουργική πλευρά του που τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Η πιο πρόσφατη ολοκληρωμένη του απόπειρα είναι ο «Δέκατος τρίτος άθλος», που παρουσιάστηκε στο πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» και στη συνέχεια στο θέατρο Σταθμός. Όπως παραδέχεται, απολαμβάνει τόσο την ερμηνεία όσο και τη δημιουργία ενός έργου, παρομοιάζοντας με χιούμορ τη σχέση του με τις δύο ιδιότητες με εκείνη του ζωγράφου και της μπογιάς.

Το τρέξιμο, ο Martin McDonagh και τα αστεία πριν από τις δύσκολες σκηνές

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη, η Αθηνά Κλήμη βάζει τον καλεσμένο της σε ένα γρήγορο παιχνίδι με αυθόρμητες απαντήσεις. Εκεί μαθαίνουμε ότι, αν μπορούσε να αποκτήσει μία υπερδύναμη, θα επέλεγε να τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, αφού το τρέξιμο αποτελεί ένα από τα μεγάλα του χόμπι. Μάλιστα, έχει ήδη τρέξει δέκα μαραθωνίους, με τον τελευταίο να πραγματοποιείται την άνοιξη της φετινής χρονιάς.

Όταν καλείται να επιλέξει έναν σκηνοθέτη με τον οποίο θα ήθελε να συνεργαστεί, αναφέρει τον Martin McDonagh, ενώ ως ηθοποιό του οποίου τη ζωή θα ήθελε να ανταλλάξει για μία εβδομάδα επιλέγει τον Daniel Day-Lewis. Αποκαλύπτει, επίσης, μια ιδιαίτερη συνήθεια που έχει πριν από τις απαιτητικές σκηνές: λίγο πριν από μια λήψη με έντονο συναισθηματικό φορτίο, μπορεί να πει ένα ανέκδοτο στους συνεργάτες του, ακόμη κι αν η σκηνή που ακολουθεί απαιτεί δάκρυα και μεγάλη συγκέντρωση.

Αντίστοιχα, πριν από ορισμένες θεατρικές παραστάσεις επιλέγει να επαναλαμβάνει έναν στίχο από κάποιο ποίημα, ώστε να συγκεντρωθεί. Και όταν η συζήτηση φτάνει στο είδος που θα ήθελε να δοκιμάσει περισσότερο στο θέατρο, η απάντησή του είναι ξεκάθαρη: μια καλή φάρσα. Άλλωστε, όπως αποκαλύπτει με αυτοσαρκασμό, αρκετοί συνάδελφοί του γνωρίζουν ήδη ότι λέει πολύ κακά αστεία!

Η συνέντευξη του Δημήτρη Πασσά στο «Talk to Mad» δίνει την ευκαιρία να γνωρίσεις καλύτερα έναν ηθοποιό που κινείται ανάμεσα στην τηλεόραση, το θέατρο και τη συγγραφή, χωρίς να χάνει την αίσθηση του χιούμορ του. Δες ολόκληρο το νέο επεισόδιο στο YouTube κανάλι του MAD TV και μείνε συντονισμένος στο «Talk to Mad» με την Αθηνά Κλήμη, καθημερινά στις 14:00.

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