«Έφτασα τα 49 κιλά»: Όσα αποκάλυψε η MadWalk Fashion Hero Μαριαγάπη στο Talk to Mad

Η Μαριαγάπη μιλά ανοιχτά για τις απαιτήσεις του modeling, τις δύσκολες στιγμές της καριέρας της και τη σημασία τού να παραμένει πιστή στον εαυτό της

Με μια ματιά Η Μαριαγάπη μίλησε για την πορεία της στο modeling, από το GNTM μέχρι την Κίνα, και τα δέκα χρόνια εμπειρίας της.

Τόνισε τη σημασία της προστασίας της υγείας της, δηλώνοντας ότι δεν θα φτάσει ξανά τα 49 κιλά για καμία δουλειά.

Αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στο MadWalk 2026 ως Fashion Hero, μια πρόκληση που την ενθουσίασε.

Μοιράστηκε πτυχές της προσωπικής της ζωής, όπως τα χόμπι της και η διαχείριση αρνητικών σχολίων στα social media. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η MadWalk Fashion Hero Μαριαγάπη βρέθηκε καλεσμένη της Αθηνάς Κλήμη στην εκπομπή Talk to Mad και μίλησε για τη διαδρομή της στον χώρο του modeling, την εμπειρία της στο εξωτερικό, αλλά και τη σχέση της με τα social media. Από την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση στο GNTM μέχρι τις επαγγελματικές προκλήσεις που αντιμετώπισε στην Κίνα, έχουν μεσολαβήσει έξι χρόνια γεμάτα αλλαγές, εμπειρίες και προσωπική εξέλιξη.

Σήμερα, στα 25 της, η Μαριαγάπη έχει συμπληρώσει δέκα χρόνια στον χώρο της μόδας και έχει διαμορφώσει τη δική της παρουσία στα social media. Ωστόσο, όπως εξήγησε στη συζήτησή της με την Αθηνά Κλήμη, δεν ήταν όλα εύκολα. Η επιστροφή από την Κίνα, οι απαιτήσεις του modeling και η ανάγκη να προστατεύσει την υγεία της την οδήγησαν σε μια σημαντική απόφαση, να θέτει πλέον σαφή όρια και να μην κάνει συμβιβασμούς εις βάρος του εαυτού της.

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Παράλληλα, μίλησε για τη συμμετοχή της στο MadWalk 2026 by Three Cents ως Fashion Hero, μια πρόταση που αρχικά την τρόμαξε, αλλά τελικά την ενθουσίασε, καθώς συνδυάζει την εμπειρία της στο modeling με την αγάπη της για τη μόδα. Από τα αρνητικά σχόλια και την προστασία της προσωπικής της ζωής μέχρι τα επαγγελματικά όνειρα που προτιμά να κρατά για τον εαυτό της, η Μαριαγάπη έδωσε μια πιο προσωπική εικόνα της ζωής της σήμερα.

Από το GNTM στην Κίνα και τα δέκα χρόνια στο modeling

Μπορεί αρκετοί να τη γνώρισαν μέσα από το GNTM, όμως η Μαριαγάπη είχε ξεκινήσει να εργάζεται ως μοντέλο ήδη από τα 15 της χρόνια. Όπως εξήγησε, ο διαγωνισμός αποτέλεσε για εκείνη μια ευκαιρία να γνωρίσει διαφορετικές πλευρές της δουλειάς και να συμμετάσχει σε φωτογραφίσεις και δημιουργικά projects που δεν συναντούσε εύκολα στην Ελλάδα.

«Εγώ ξεκίνησα στα 15 μου, οπότε πλέον είμαι δέκα χρόνια στον χώρο. Πολλοί νομίζουν ότι ξεκίνησα από το GNTM, αλλά για μένα το GNTM ήταν ένα πάτημα να κάνω πιο fun φωτογραφίσεις και projects, κάτι που στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν θα βρεις καθόλου εύκολα», ανέφερε.

Μετά το GNTM και μέσα στην περίοδο της πανδημίας, πήρε την απόφαση να φύγει για την Κίνα, όπου εργάστηκε ως μοντέλο. Η πρόταση ήρθε ξαφνικά και η ίδια δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να αποφασίσει. «Ιούλιο μήνα, ο μάνατζέρ μου μού είπε ότι υπάρχει αυτή η πρόταση από την Κίνα και με ζητάνε. Είπα “φύγαμε”. Έφτιαξα βίζα, τα πάντα όλα μέσα σε έναν μήνα και έφυγα», θυμήθηκε.

Η προσαρμογή, ωστόσο, δεν ήταν εύκολη. Η Μαριαγάπη βρέθηκε σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, με διαφορετική κουλτούρα και τις ιδιαίτερες συνθήκες που είχε επιβάλει τότε η πανδημία. Μάλιστα, χρειάστηκε να περάσει 22 ημέρες σε καραντίνα μέσα σε ξενοδοχείο, πριν ξεκινήσει κανονικά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. «Ήμουν πάρα πολύ αποφασισμένη, αλλά έπρεπε να προσαρμοστώ πάρα πολύ γρήγορα και στην κουλτούρα και σε όλα», είπε.

Παρότι η εμπειρία αυτή τής έδωσε σημαντικές ευκαιρίες, η επιστροφή στην Ελλάδα αποδείχθηκε μια εξίσου απαιτητική περίοδος. Η ίδια παραδέχτηκε πως χρειάστηκε περίπου ενάμισης χρόνος για να αισθανθεί ξανά ο εαυτός της, καθώς είχε προηγηθεί μια δύσκολη καθημερινότητα, με έντονους ρυθμούς εργασίας και επιβάρυνση τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχολογική της κατάσταση.

«Δεν ρισκάρω την υγεία μου για κανέναν»

Ένα από τα πιο ουσιαστικά σημεία της συζήτησης αφορούσε τις απαιτήσεις που μπορεί να συνοδεύουν τον χώρο του modeling και τα όρια που έχει αποφασίσει πλέον να θέτει. Η Μαριαγάπη εξήγησε ότι στο παρελθόν είχε φτάσει τα 49 κιλά, με ύψος 1,75 μ., προκειμένου να ανταποκριθεί στα επαγγελματικά standards που της ζητούνταν. Σήμερα, όμως, δεν είναι διατεθειμένη να επαναλάβει αυτή τη διαδικασία για καμία δουλειά.

«Δεν είμαι αχάριστη ούτε άπληστη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για όσα κατάφερα. Απλά δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στη μετάβαση από την Κίνα στην Ελλάδα, καθώς είχα περάσει διάφορα με το σώμα μου και με την ψυχολογία μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, κάποια στιγμή συνειδητοποίησε ότι αν συνέχιζε να εργάζεται με τους ίδιους ρυθμούς, κινδύνευε να χάσει τον εαυτό της. Έτσι, αποφάσισε να βάλει την υγεία της σε προτεραιότητα, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να αρνηθεί κάποιες επαγγελματικές προτάσεις. «Ξέρουν ότι δεν μπορώ να γίνω 49 κιλά πάλι. Είναι πολύ ψυχοφθόρο για έναν άνθρωπο, όταν είναι 1,75, να φτάσει στα 49 κιλά. Δεν είμαι πλέον διατεθειμένη να το κάνω αυτό για μία δουλειά, για χρήματα», είπε.

Και πρόσθεσε με σαφήνεια πως «δεν ρισκάρω την υγεία μου για κανέναν». Μάλιστα, δεν αντιμετωπίζει την εμπειρία της ως κάτι που μετανιώνει, καθώς θεωρεί ότι της έμαθε πειθαρχία και τη βοήθησε να καταλάβει καλύτερα τα προσωπικά της όρια.

Η ζωή πίσω από τα social media και τα χόμπι που θέλει να μοιραστεί

Η παρουσία της στα social media έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, όμως η Μαριαγάπη παραδέχτηκε ότι δεν έχει καταφέρει ακόμη να δείξει όλες τις πλευρές του εαυτού της μέσα από το περιεχόμενό της. Έχει πολλά ενδιαφέροντα που δεν συνδέονται απαραίτητα με τη μόδα και την ομορφιά, όπως το gaming, η μαγειρική και η ζαχαροπλαστική.

«Τρελαίνομαι για gaming. Παίζω παιχνίδια στον υπολογιστή πάρα πολλές ώρες τη μέρα, από όταν ήμουν παιδάκι. Οπότε σίγουρα θα έκανα streaming αν δεν με ήξερε ο κόσμος καθόλου και με γνώριζε από την αρχή. Μπορεί να έκανα και cooking videos», αποκάλυψε.

Εξήγησε, μάλιστα, πως μετά τη γνωριμία της με το κοινό μέσα από το GNTM, ένιωσε ότι μπήκε γρήγορα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο σχετικά με το τι περιμένουν οι άλλοι από εκείνη. «Θεωρώ ότι επειδή βγήκα, με γνώρισε ο κόσμος έτσι όπως με γνώρισε, μπήκα πολύ γρήγορα στο τι θέλουν να δουν οι άλλοι από τη Μαριαγάπη. Οπότε λίγο εκεί έχω δυσκολευτεί με το περιεχόμενό μου», είπε.

Στη συζήτηση αναφέρθηκε και στη διάγνωση με κοιλιοκάκη, η οποία αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο στην καθημερινότητά της και έχει αλλάξει τον τρόπο που διαχειρίζεται τη διατροφή της. Όπως είπε, πλέον ακολουθεί διατροφή χωρίς γλουτένη, ενώ θα την ενδιέφερε να μοιραστεί περισσότερα σχετικά με τη μαγειρική και τις συνταγές που δοκιμάζει.

«Η ζωή δεν είναι square» και η δική της στάση απέναντι στα αρνητικά σχόλια

Η συζήτηση με την Αθηνά Κλήμη δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει και το θέμα της τοξικότητας στα social media. Η Μαριαγάπη παραδέχτηκε ότι στην αρχή της πορείας της τα αρνητικά σχόλια την επηρέαζαν αρκετά, καθώς δεν είχε ακόμη την εμπειρία να διαχειριστεί την έκθεση. Πλέον, όμως, έχει αποκτήσει μεγαλύτερη απόσταση από αυτά και δεν διστάζει ακόμη και να απαντήσει όταν θεωρεί ότι χρειάζεται.

Μάλιστα, μοιράστηκε ένα πρόσφατο σχόλιο που δέχτηκε στο TikTok για το λακάκι στο πηγούνι της, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της οικογένειάς της. «Μου έγραψαν “το πηγούνι τι φάση;”, επειδή έχω το λακάκι μου. Το οποίο λακάκι το έχουν όλοι στην οικογένειά μου. Και λέω τώρα, γιατί να μπεις στη διαδικασία; Πρώτον, γιατί να το σκεφτείς, δεύτερον, γιατί να το σχολιάσεις;», είπε.

Η ίδια αναφέρθηκε και στη σημασία τού να παραμένει κανείς πιστός στον εαυτό του, χωρίς να προσπαθεί να χωρέσει σε όσα επιβάλλουν οι τάσεις ή οι προσδοκίες των άλλων. «Προσπαθώ να μένω πάντα true to myself, για να δω ότι η Μαριαγάπη δεν είναι αυτό που θέλουν οι άλλοι να είναι ή αυτό που λέει αυτός ο creator ότι πρέπει να είμαι», εξήγησε.

Μάλιστα, έδωσε μια πολύ χαρακτηριστική φράση για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την παρουσία στα social media. «Πρέπει λίγο όλοι μας, όταν είμαστε στα social media, να έχουμε στο μυαλό μας ότι όλο αυτό είναι ένα τετραγωνάκι και δεν χρειάζεται να είσαι μέσα στο τετραγωνάκι. Η ζωή δεν είναι square». Για εκείνη, το περιεχόμενο που επιλέγει να μοιράζεται κάποιος δεν χρειάζεται να καθορίζει ούτε τα ενδιαφέροντα ούτε τις επιλογές των ανθρώπων που τον παρακολουθούν.

Αντίστοιχα, μίλησε και για τη δική της απόφαση να εκφράζει πλέον ανοιχτά τις απόψεις της. Όπως αποκάλυψε, αρχικά φοβόταν την κριτική και προτιμούσε να μη μοιράζεται όσα πίστευε. Κάποια στιγμή, όμως, αποφάσισε ότι δεν θέλει να στερεί από τον εαυτό της τη δυνατότητα να μιλήσει επειδή μπορεί κάποιος να διαφωνήσει μαζί της. «Δεν θα κάτσω εγώ να στεναχωριέμαι την υπόλοιπη μέρα, την υπόλοιπη εβδομάδα, όλο τον υπόλοιπο μήνα ή τον χρόνο, επειδή δεν μοιράστηκα την άποψή μου ή επειδή κάποιος με προσέβαλε και δεν το είπα. Οπότε λέω, ό,τι έχεις να πεις θα το πεις και τέλος».

Η συμμετοχή στο MadWalk 2026 και η αγάπη της για τη μόδα

Από τη συζήτηση δεν έλειψε, φυσικά, το MadWalk 2026 by Three Cents, στο οποίο η Μαριαγάπη συμμετέχει ως Fashion Hero. Η πρόταση ήταν κάτι που ήθελε, αλλά η πρώτη της αντίδραση δεν ήταν ακριβώς ενθουσιασμός, αφού η ιδέα να μιλήσει μπροστά σε κοινό τής προκάλεσε άγχος.

«Στην αρχή, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ήμουν τελείως τρομαγμένη. Λέω, αποκλείεται να μου συμβαίνει αυτό. Θα θέλω να μιλήσω μπροστά σε κόσμο εγώ, με το κοινωνικό μου άγχος, που κάνω τόσα σαρδάμ», είπε. Στη συνέχεια, όμως, σκέφτηκε ότι πρόκειται για μια ευκαιρία που συνδυάζει πολλά από όσα αγαπά και γνωρίζει καλά.

Έχοντας βρεθεί πολλές φορές στο MadWalk τόσο ως μοντέλο όσο και στα backstage, θεωρεί ότι ο νέος της ρόλος αποτελεί μια φυσική συνέχεια της μέχρι τώρα πορείας της. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνδυάσει τη συμμετοχή της ως Fashion Hero με το modeling, εφόσον το επιτρέψουν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Όταν η Αθηνά Κλήμη τη ρώτησε ποιον Έλληνα σχεδιαστή θα ήθελε να δει στο εξωτερικό, η απάντησή της ήταν ο Χριστόφορος Κοτέντος. «Τον λατρεύω και σαν σχεδιαστή και σαν άνθρωπο. Τα έργα του είναι πραγματικά όλα μοναδικά και είναι απλά τόσο καλός που θα του άξιζε πάρα πολύ», ανέφερε.

Τα όνειρά της και η συνεργασία με τη Miuccia Prada

Η Μαριαγάπη προτιμά να κρατά αρκετά από τα επαγγελματικά της όνειρα για τον εαυτό της, καθώς, όπως εξήγησε, έχει μάθει να μην αποκαλύπτει τα σχέδιά της πριν πραγματοποιηθούν. «Έχω πάρα πολλά στο επαγγελματικό κομμάτι που δεν έχω πετύχει ακόμη και θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα τα πετύχω. Δεν μου αρέσει να τα συζητάω, γιατί πιστεύω ότι κάποιος ακούει. Είτε είναι το σύμπαν είτε είναι ο Θεός, ανάλογα τι πιστεύεις», είπε.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει φανταστεί τις συνεργασίες που θα ήθελε να πραγματοποιήσει. Μία από αυτές βρίσκεται στον χώρο της διεθνούς μόδας, με τη Miuccia Prada να αποτελεί τη σχεδιάστρια με την οποία θα ήθελε να συνεργαστεί. «Θα ήθελα να έχω στο πλάι μου τη Miuccia Prada και απλά να κάνω show ή οτιδήποτε. Να κρατήσω απλά μια τσάντα», αποκάλυψε, διευκρινίζοντας ότι την ενδιαφέρει κυρίως η δημιουργική και fashion πλευρά μιας τέτοιας συνεργασίας και όχι μόνο το εμπορικό κομμάτι.

Και επειδή η Μαριαγάπη έχει πολλά διαφορετικά ενδιαφέροντα, η μόδα δεν είναι ο μοναδικός χώρος που θα ήθελε να εξερευνήσει. Αν είχε την ευκαιρία να αλλάξει επάγγελμα για μία ημέρα, θα δοκίμαζε να γίνει ζωγράφος, makeup artist με ειδίκευση στα ειδικά εφέ για ταινίες και σειρές, αλλά και ζαχαροπλάστρια. Όσο για την υπερδύναμη που θα επέλεγε, η απάντηση ήταν να μπορεί να μεταφέρεται όπου θέλει μέσα σε μια στιγμή, με τη Νέα Υόρκη να είναι ένας από τους πρώτους προορισμούς που θα επισκεπτόταν.

Μέσα από τη συνέντευξή της στο Talk to MAD, η Μαριαγάπη έδειξε πως, πέρα από το modeling και την εικόνα που έχει συνηθίσει να βλέπει το κοινό, υπάρχουν πολλές ακόμη πλευρές της που θέλει να εξερευνήσει. Και, όπως φαίνεται, το σημαντικότερο για εκείνη είναι να μπορεί να το κάνει με τους δικούς της όρους.

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