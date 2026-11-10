Ο Jimmy Sion μιλά στο «Talk to Mad»: «Η Eurovision ήταν πάντα ένα από τα όνειρά μου»

Ο Jimmy Sion βρέθηκε στο «Talk to MAD» με την Αθηνά Κλήμη και μίλησε για την αίτησή του στο «Sing for Greece», την εμπειρία του στο «House of Fame» και τις διεθνείς συνεργασίες του

Με μια ματιά Ο Jimmy Sion έχει καταθέσει πρόταση για τη Eurovision 2027, ένα όνειρο που είχε από παιδί.

Ετοιμάζει το δεύτερο album του, συνεχίζει τις ευρωπαϊκές εμφανίσεις και ένα μεγάλο live στην Αθήνα.

Η συμμετοχή του στο «House of Fame» του έφερε απρόσμενες διεθνείς γνωριμίες και βοήθησε στην εξέλιξή του.

Ακολουθεί διεθνή καριέρα με electronic pop μουσική, τραγουδώντας στα αγγλικά, και το «ExploSion tour» συνεχίζεται. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Jimmy Sion βρέθηκε καλεσμένος της Αθηνάς Κλήμη στο «Talk to MAD» και μίλησε για τη μουσική διαδρομή του, τις εμπειρίες που τον έφεραν πιο κοντά στο διεθνές κοινό και τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια. Με ξεκάθαρη μουσική ταυτότητα την electronic pop και τραγούδια που γράφει ο ίδιος, έχει επιλέξει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο από την ελληνική mainstream σκηνή, χτίζοντας σταδιακά την παρουσία του στο εξωτερικό.

Αυτή την περίοδο, ο καλλιτέχνης βρίσκεται σε δημιουργικό πυρετό, καθώς ετοιμάζει το δεύτερο album του, συνεχίζει τις εμφανίσεις του σε ευρωπαϊκές χώρες και οργανώνει ένα μεγάλο live στην Αθήνα. Παράλληλα, έχει καταθέσει τη δική του πρόταση για τη Eurovision 2027, με την αναμονή για τα αποτελέσματα του «Sing for Greece» να αποτελεί ένα από τα βασικά κεφάλαια της φετινής του πορείας.

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Στη συνέντευξή του στην εκπομπή του MAD TV, ο Jimmy Sion έκανε μια αναδρομή στα πρώτα του μουσικά ακούσματα, θυμήθηκε την εμπειρία του στο «House of Fame», αποκάλυψε πώς η συμμετοχή του στο talent show τού έφερε απρόσμενες διεθνείς γνωριμίες και εξήγησε γιατί η Eurovision ήταν ανέκαθεν ένας από τους μεγάλους στόχους του.

Η σχέση του Jimmy Sion με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Όπως εξήγησε στην Αθηνά Κλήμη, γνώριζε ήδη από παιδί ότι ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι, έχοντας επηρεαστεί ιδιαίτερα από την pop μουσική των 90s και τα αγαπημένα του boy bands, όπως οι Five και οι East 17.

Ωστόσο, όσο μεγάλωνε, ένιωθε ότι ήθελε να προσθέσει κάτι διαφορετικό στον ήχο του. Έτσι, άρχισε να πειραματίζεται με ηλεκτρονικά στοιχεία και να τα συνδυάζει με την pop, διαμορφώνοντας σταδιακά το μουσικό ύφος που σήμερα αποκαλεί electronic pop. Παρότι κάποιοι χαρακτηρίζουν τη δουλειά του experimental, ο ίδιος θεωρεί ότι η electronic pop περιγράφει καλύτερα την καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Μάλιστα, δεν περιορίζεται μόνο στην ερμηνεία, αφού γράφει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους των τραγουδιών του. Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε μόλις στα 15 του χρόνια, όταν άρχισε να εμφανίζεται σε νυχτερινά μαγαζιά και να συνεργάζεται με καλλιτέχνες του λαϊκού ρεπερτορίου. Παρότι θυμάται θετικά εκείνη την περίοδο και τις συνεργασίες που προέκυψαν, στη συνέχεια συνειδητοποίησε ότι το συγκεκριμένο περιβάλλον δεν ταίριαζε απόλυτα στο μουσικό είδος που ήθελε να εκπροσωπεί.

Σήμερα, οι εμφανίσεις του πραγματοποιούνται κυρίως σε φεστιβάλ και clubs του εξωτερικού, ενώ σημαντικό μέρος της δημιουργικής του δραστηριότητας επικεντρώνεται στην εξέλιξη του προσωπικού του project. Σε αυτή τη διαδρομή, όπως ανέφερε, είχε σταθερά δίπλα του την οικογένειά του, η οποία τον υποστήριζε από τα πρώτα του μουσικά μαθήματα και την εποχή που φοιτούσε σε ωδείο.

Η εμπειρία στο «House of Fame» και οι απρόσμενες διεθνείς γνωριμίες

Το 2021, ο Jimmy Sion συμμετείχε στο «House of Fame», μια τηλεοπτική εμπειρία που, όπως παραδέχτηκε, προέκυψε σε μια ιδιαίτερη στιγμή της καριέρας του. Εκείνη την περίοδο είχε ήδη αρχίσει να δημιουργεί ένα δίκτυο συνεργασιών στο εξωτερικό, πραγματοποιώντας live εμφανίσεις σε φεστιβάλ στην Ευρώπη και την Αμερική, ακόμη και στο Las Vegas.

Το τραγούδι του «Busy Tone», από το album «ExploSion», είχε ήδη αποκτήσει απήχηση, ενώ ο ίδιος ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του. Η πανδημία του κορωνοϊού, ωστόσο, ανέτρεψε τα σχέδιά του και η συμμετοχή στο «House of Fame» αποτέλεσε μια νέα ευκαιρία να συστηθεί σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την εμπειρία εξαιρετικά δυνατή, τόσο σε προσωπικό όσο και σε μουσικό επίπεδο. Μέσα από τις δοκιμασίες του show ανακάλυψε νέες δυνατότητες της φωνής του, ενώ ήρθε αντιμέτωπος με έναν ανταγωνισμό που, όπως είπε, δεν περίμενε ότι θα ήταν τόσο έντονος. Παρά τις δυσκολίες, θεωρεί ότι η συμμετοχή του τον βοήθησε να εξελιχθεί και να γίνει γνωστός σε ανθρώπους που μέχρι τότε δεν είχαν έρθει σε επαφή με τη μουσική του.

Μάλιστα, οι πιο απρόσμενες αντιδράσεις δεν ήρθαν μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Στον τελικό του «House of Fame» ερμήνευσε το «Change the Way You Kiss Me» του Example, με τον καλλιτέχνη να αναδημοσιεύει την εμφάνισή του στο προφίλ του. Ο Jimmy Sion δεν έκρυψε την έκπληξή του, καθώς δεν περίμενε ότι η συμμετοχή του θα έφτανε μέχρι τον ίδιο τον δημιουργό του τραγουδιού.

Ακόμη πιο απρόσμενη ήταν η επικοινωνία του με τον Chris Willis, με τον οποίο είχε ερμηνεύσει στο show το «Love Don’t Let Me Go» του David Guetta. Περίπου έναν μήνα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο τραγουδιστής τού έστειλε μήνυμα στο Instagram, λέγοντάς του ότι θα ερχόταν στην Ελλάδα και ήθελε να τον γνωρίσει. Οι δύο τους συναντήθηκαν και μάλιστα τραγούδησαν μαζί, σε μια στιγμή που ο Jimmy Sion θυμάται ως κάτι σχεδόν απίστευτο.

Σαν να μην έφταναν αυτά, οι East 17, ένα από τα boy bands που άκουγε μεγαλώνοντας, τον ακολούθησαν στα social media και του έστειλαν μήνυμα, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για την ερμηνεία του. Όπως εξήγησε, αυτές οι επαφές επιβεβαίωσαν πόσο μακριά μπορεί να ταξιδέψει μια τηλεοπτική εμφάνιση και πόσες νέες δυνατότητες μπορεί να δημιουργήσει.

Γιατί ο Jimmy Sion επέλεξε να τραγουδά στα αγγλικά

Όταν η συζήτηση πέρασε στην αναγνώριση της δουλειάς του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο Jimmy Sion εξήγησε ότι η μουσική γλώσσα και το είδος που έχει επιλέξει επηρεάζουν σημαντικά την ανταπόκριση του κοινού. «Στην Ελλάδα για να κάνεις καριέρα πρέπει να κάνεις ελληνικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ο ίδιος έχει επιλέξει έναν πιο international δρόμο, ακολουθώντας τα μουσικά ακούσματα που τον επηρέασαν από μικρό. Δεν είναι, ωστόσο, μόνο ο αγγλικός στίχος που διαφοροποιεί τη δουλειά του, αλλά και η ηλεκτρονική pop, ένα είδος που, όπως παρατήρησε, δεν έχει ακόμη την ίδια απήχηση στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μουσικό ύφος στη χώρα μας. Αντίθετα, ο καλλιτέχνης παρατηρεί ότι τα τελευταία χρόνια διαμορφώνονται νέες μουσικές σκηνές και το κοινό δείχνει μεγαλύτερη διάθεση να ακούσει ξένη μουσική.

Στο πλαίσιο αυτό, ετοιμάζει ένα μεγάλο live στην Αθήνα, στο οποίο θα συμμετέχει ολόκληρη η ομάδα του, μαζί με τους χορευτές που τον συνοδεύουν και στις εμφανίσεις του στο εξωτερικό. Οι λεπτομέρειες για την ημερομηνία και τον χώρο αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα από τα social media του.

Η Eurovision ήταν πάντα ένα από τα μεγάλα του όνειρα

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα της συζήτησης ήταν φυσικά η Eurovision 2027. Ο Jimmy Sion αποκάλυψε ότι έχει ήδη καταθέσει την αίτησή του για το «Sing for Greece», περιμένοντας πλέον να μάθει αν θα βρίσκεται ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον διαγωνισμό.

Όπως είπε, η Eurovision αποτελούσε ανέκαθεν έναν από τους στόχους και τα όνειρά του. Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που δοκιμάζει την τύχη του στον εθνικό τελικό, καθώς είχε υποβάλει συμμετοχή τόσο την προηγούμενη χρονιά όσο και δύο χρόνια νωρίτερα.

Αυτή τη φορά, όμως, αισθάνεται ότι το τραγούδι που έχει καταθέσει εκφράζει ακόμη περισσότερο τον καλλιτεχνικό εαυτό του. Δεν σκοπεύει να αλλάξει μουσική κατεύθυνση για χάρη του διαγωνισμού, αλλά θέλει να παρουσιάσει αυτό που γνωρίζει και αγαπά: την electronic pop που χαρακτηρίζει τη δισκογραφία του.

Σε ερώτηση της Αθηνάς Κλήμη για το αν τον επηρεάζει η πιθανότητα μιας ακόμη μη επιλογής, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν αντιμετωπίζει τις προηγούμενες προσπάθειές του ως απορρίψεις. Θεωρεί ότι κάθε χρονιά έχει τις δικές της συνθήκες και ότι κάποιες φορές ένα τραγούδι ταιριάζει περισσότερο στη συγκεκριμένη περίσταση από κάποιο άλλο.

Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι σήμερα προτιμά να εκπροσωπήσει τη φετινή του πρόταση παρά τα τραγούδια που είχε στείλει στις προηγούμενες διοργανώσεις. Για τον ίδιο, κάθε εμπειρία έχει τον δικό της ρόλο στην εξέλιξη ενός καλλιτέχνη και κάποιες φορές καταλαβαίνεις εκ των υστέρων ότι μια ευκαιρία που δεν ήρθε ίσως τελικά να λειτούργησε προς όφελός σου.

Από το «Fly» στο remix που έγινε viral στο TikTok

Στη συζήτηση έγινε αναφορά και στο «Fly», ένα τραγούδι που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Jimmy Sion, καθώς ήταν η πρόταση που είχε καταθέσει για τη Eurovision δύο χρόνια νωρίτερα. Το κομμάτι δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον CandyFloss, ενώ στη συνέχεια απέκτησε και το δικό του video clip.

Το «Fly» γνώρισε μεγάλη απήχηση στα social media, με χρήστες από διαφορετικές χώρες να δημιουργούν βίντεο και να αναπαράγουν τη χορογραφία του. Ο Jimmy Sion ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έχει δει σχετικό περιεχόμενο από τις Φιλιππίνες, την Ιαπωνία και την Αμερική.

Η ανταπόκριση αυτή οδήγησε και στη δημιουργία του «Fly MK Remix», το οποίο κυκλοφόρησε το 2026. Ο Jimmy Sion ενθουσιάστηκε με το αποτέλεσμα και αποφάσισε να το κυκλοφορήσει επίσημα, δίνοντας παράλληλα χώρο σε έναν νέο δημιουργό να παρουσιάσει τη δουλειά του.

Το «ExploSion tour» συνεχίζεται και ετοιμάζει στάση στην Αθήνα

Τα επόμενα σχέδια του Jimmy Sion περιλαμβάνουν τη συνέχιση του «ExploSion tour», το οποίο πραγματοποιεί από το 2022 και εξελίσσει κάθε χρόνο. Το tour βασίζεται στα τραγούδια του album «ExploSion» και τον έχει οδηγήσει σε εμφανίσεις σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή, μετά τις πρόσφατες εμφανίσεις του στη Ρουμανία και την Ιταλία, επόμενος σταθμός είναι η Γερμανία, ενώ στη συνέχεια ετοιμάζει το μεγάλο live στην Αθήνα που προανήγγειλε.

Ο καλλιτέχνης θέλησε, μάλιστα, να ευχαριστήσει δημόσια τον χορογράφο Μαρίνο Ροβιθάκη, με τον οποίο συνεργάζεται εδώ και χρόνια, καθώς και τo Metállaxis, που επιμελείται τα κοστούμια του για τα tours και τα video clips. Όπως ανέφερε, και οι δύο αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ομάδας του και συμβάλλουν καθοριστικά στην εικόνα των εμφανίσεών του.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Jimmy Sion αναφέρθηκε και στην τηλεοπτική του εμφάνιση σε σειρά, όπου υποδύθηκε ουσιαστικά τον εαυτό του. Η συμμετοχή προέκυψε μέσα από τις χαρακτηριστικές ατάκες που χρησιμοποιούσε στο «House of Fame», οι οποίες είχαν γίνει viral στα social media. Παρότι απόλαυσε την εμπειρία, ξεκαθάρισε ότι δεν σκέφτεται να ακολουθήσει επαγγελματικά την υποκριτική, εκτός αν προκύψει κάποιος ρόλος σε ταινία με τους αγαπημένους του Power Rangers ή σε κινηματογραφική μεταφορά videogame.

Με το δεύτερο album του να βρίσκεται σε διαδικασία ηχογράφησης, το «ExploSion tour» να συνεχίζεται και τη συμμετοχή του στη Eurovision 2027 να βρίσκεται πλέον στα χέρια της επιτροπής, ο Jimmy Sion έχει μπροστά του μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποκαλύψει περισσότερα για τα σχέδιά του, με το κοινό να περιμένει τόσο το νέο του μουσικό υλικό όσο και την ανακοίνωση για το μεγάλο live στην Αθήνα.

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