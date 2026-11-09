Unplugged Stories 09.11.2026

O Μιχάλης Καραγκούνης στο Talk to Mad: «Θα ήθελα να βρεθώ στην ομάδα σύνθεσης ενός τραγουδιού για τη Eurovision»

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Ο Μιχάλης Καραγκούνης μιλά στο Unplugged Stories για τη μουσική του πορεία και αποκαλύπτει τα πρώτα του σχέδια για τη Eurovision
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Μιχάλης Καραγκούνης μοιράστηκε τη μουσική του διαδρομή, τις προσωπικές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του και τα μελλοντικά του όνειρα.
  • Η αγάπη του για τη μουσική ξεκίνησε από την παιδική ηλικία, ενώ η συμμετοχή του στο Rising Star αποτέλεσε σημαντική εμπειρία.
  • Το 90% των τραγουδιών του βασίζονται σε προσωπικές του ιστορίες, με τη φιλοσοφία της αλήθειας να διέπει τη μουσική του.
  • Ο καλλιτέχνης θα ήθελε να συμμετάσχει στην ομάδα σύνθεσης ενός τραγουδιού για τη Eurovision στο μέλλον.
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Τη δική του μουσική διαδρομή, τις προσωπικές ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα τραγούδια του, αλλά και τα όνειρά του για το μέλλον μοιράστηκε ο Μιχάλης Καραγκούνης στο νέο επεισόδιο του Unplugged Stories. Ο τραγουδιστής και δημιουργός έκανε μια αναδρομή στα πρώτα του μουσικά ακούσματα, θυμήθηκε πώς ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική και μίλησε για τις εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν καλλιτεχνικά.

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Από την παιδική του ηλικία και τη συμμετοχή του στο Rising Star μέχρι τις συνεργασίες του και τα τραγούδια που έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά του, ο Μιχάλης Καραγκούνης αποκάλυψε πτυχές του εαυτού του που δεν γνωρίζουμε απαραίτητα μέσα από τη δισκογραφία του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία των social media για τους νέους καλλιτέχνες, χωρίς να παραλείψει να τονίσει πως η αυθεντικότητα παραμένει το σημαντικότερο στοιχείο για όποιον θέλει να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη μουσική.

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Με αφοπλιστική ειλικρίνεια και αρκετή δόση χιούμορ, μίλησε ακόμη για τις δυσκολίες του χώρου, τη δημιουργική διαδικασία, τις προσωπικές εμπειρίες που μετατρέπονται σε στίχους, αλλά και το ενδεχόμενο να ασχοληθεί στο μέλλον με τη Eurovision. Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά λέει, «η αλήθεια δεν χάνει ποτέ» και αυτή είναι η φιλοσοφία που ακολουθεί τόσο στη ζωή όσο και στη μουσική του.

Η μουσική μπήκε στη ζωή του από την παιδική ηλικία

Η σχέση του Μιχάλη Καραγκούνη με τη μουσική ξεκίνησε πολύ νωρίς, όταν ακόμη ήταν μαθητής και άκουγε τραγούδια στη διαδρομή με το σχολικό. Ένα από αυτά που θυμάται χαρακτηριστικά είναι το «Θάλασσά μου σκοτεινή» του Νίκου Πορτοκάλογλου. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, συνήθιζε να κάνει πως παίζει κιθάρα, μέχρι που οι γονείς του αντιλήφθηκαν την αγάπη του για τη μουσική και τον ρώτησαν αν ήθελε να ασχοληθεί πιο συστηματικά.

«Η μουσική μπήκε στη ζωή μου από τότε που ήμουν πιτσιρικάς. Άκουγα τραγούδια στο σχολικό και έκανα ότι παίζω κιθάρα. Κάποια στιγμή οι γονείς μου με ρώτησαν αν θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική και κάπως έτσι ξεκίνησα», θυμήθηκε.

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Παρότι ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδικότητα στο Marketing, η τέχνη ήταν πάντα εκείνη που τον κέρδιζε. Από το θέατρο και τη ζωγραφική μέχρι τη μουσική, οι καλλιτεχνικές αναζητήσεις αποτελούσαν σταθερό κομμάτι της ζωής του. Τα μουσικά του ακούσματα, μάλιστα, δεν περιορίζονταν σε ένα συγκεκριμένο είδος, αφού μεγάλωσε ακούγοντας από Μιχάλη Χατζηγιάννη και Νίκο Πορτοκάλογλου μέχρι Red Hot Chili Peppers.

Η εμπειρία του Rising Star και η στιγμή που δεν θα ξεχάσει

Ένα σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία του ήταν η συμμετοχή του στο Rising Star, μια εμπειρία που, όπως εξήγησε, προέκυψε σχεδόν αυθόρμητα, έπειτα από μια συζήτηση με τους φίλους του στο σπίτι. Η συμμετοχή του στο μουσικό talent show τού έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσει ανθρώπους με τους οποίους διατηρεί μέχρι σήμερα στενές φιλίες, αλλά και να καταλάβει καλύτερα τη σχέση ανάμεσα σε αυτό που θέλει να εκφράζει ως καλλιτέχνης και σε αυτό που αναζητά το κοινό: «Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν σαν να ήμασταν κατασκήνωση για μουσική. Το ζήσαμε έτσι, πολύ αληθινά. Το μεγαλύτερο κέρδος για μένα είναι οι φιλίες που έχω κρατήσει μέχρι σήμερα», ανέφερε.

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Ανάμεσα στις αναμνήσεις που ξεχωρίζει είναι η εμφάνισή του με το τραγούδι «Το κύμα», η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Θυμήθηκε, μάλιστα, πως είχε αρχίσει να αγχώνεται επειδή έβλεπε τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους να εμφανίζονται πριν από εκείνον, χωρίς να γνωρίζει πότε θα ερχόταν η δική του σειρά. Τελικά, η εμφάνιση πήγε εξαιρετικά και αποτελεί μέχρι σήμερα μία από τις πιο δυνατές αναμνήσεις του από εκείνη την περίοδο.

«Το 90% των τραγουδιών μου είναι προσωπικές ιστορίες»

Για τον Μιχάλη Καραγκούνη, η μουσική είναι ένας τρόπος να μετατρέπει τα συναισθήματα και τις εμπειρίες σε τραγούδια. Οι περισσότερες δημιουργίες του έχουν τις ρίζες τους σε προσωπικά βιώματα, ενώ κάποιες άλλες γεννιούνται μέσα από ιστορίες ανθρώπων που συναντά και με τους οποίους αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σύνδεση: «Το 90% είναι προσωπικές μου ιστορίες. Το άλλο 10% είναι ιστορίες που ακούω από ανθρώπους μου. Το κυριότερο μότο που έχω για τη μουσική μου είναι ότι είναι αλήθεια, γιατί η αλήθεια δεν χάνει ποτέ», εξήγησε.

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Δεν αισθάνεται, μάλιστα, την ανάγκη να περιοριστεί σε ένα συγκεκριμένο μουσικό είδος. Από το ζεϊμπέκικο μέχρι το rap, θέλει να διατηρεί την ελευθερία να δοκιμάζει διαφορετικούς ήχους, χωρίς να επιλέγει την κατεύθυνση ενός τραγουδιού με μοναδικό κριτήριο το τι μπορεί να γίνει εμπορικό. Όπως είπε, κάθε τραγούδι εκφράζει μια διαφορετική πλευρά του και υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μέχρι το κοινό να γνωρίσει όλες τις πτυχές του ως δημιουργού.

Η ιστορία πίσω από το «Δυο Καρδιές» και η συνεργασία με τον Ιβάν

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο τραγούδι «Δυο Καρδιές», αποκαλύπτοντας πώς ξεκίνησε η ιστορία πίσω από τη δημιουργία του και πώς προέκυψε η συνεργασία με τον Ιβάν. Όλα άρχισαν όταν ο τελευταίος τον ακολούθησε στα social media, έχοντας ξεχωρίσει ένα προηγούμενο τραγούδι του. Ο Μιχάλης Καραγκούνης αξιοποίησε αυτή την αφορμή και του έστειλε το νέο κομμάτι που είχε γράψει: «Όταν έγραψα το “Δυο Καρδιές”, του το έστειλα. Μου απάντησε κατευθείαν και μετά από 3 ώρες με πήρε βιντεοκλήση. Είχε ήδη πατήσει το track και κάπως έτσι φτάσαμε στο σήμερα», αποκάλυψε.

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Για εκείνον, η χημεία με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται είναι καθοριστική. Θέλει να δημιουργεί μαζί με καλλιτέχνες που δεν φοβούνται να εκφράσουν την αλήθεια τους και να μοιραστούν τις ιστορίες τους μέσα από τη μουσική. Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά του είναι και ο Sin Laurent, τον οποίο περιγράφει ως φίλο, παραγωγό και συνεργάτη του. «Οι φίλοι είναι οικογένεια που επιλέγουμε», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη σχέση τους.

Τα όνειρα για τη Eurovision και όσα έρχονται στο μέλλον

Όσο για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, ο Μιχάλης Καραγκούνης βρίσκεται, όπως περιέγραψε, σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο μαζί με τους συνεργάτες του. Δεν κρύβει πως έχει μεγάλους στόχους τόσο ως ερμηνευτής όσο και ως συνθέτης και στιχουργός, ενώ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να ασχοληθεί με τη Eurovision.

Όπως εξήγησε, η δημιουργία ενός τραγουδιού για τον διαγωνισμό αποτελεί μια διαφορετική πρόκληση, καθώς χρειάζεται μια ξεχωριστή προσέγγιση. Προς το παρόν, δεν έχει σκεφτεί έντονα το ενδεχόμενο να δηλώσει συμμετοχή ως ερμηνευτής, αλλά θα τον ενδιέφερε αρχικά να βρεθεί στην ομάδα σύνθεσης ενός τραγουδιού.

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«Ίσως για αρχή θα ήθελα να βρίσκομαι στην ομάδα σύνθεσης ενός τραγουδιού για τη Eurovision και ίσως αυτό να μου κάνει unlock αργότερα για να μπορέσω να πάω και εγώ», ανέφερε.

Κλείνοντας, μίλησε για το πού θα ήθελε να βρίσκεται τα επόμενα πέντε χρόνια, χωρίς να προσπαθεί να προβλέψει με ακρίβεια το μέλλον. Αυτό που γνωρίζει είναι πως θα συνεχίσει να δουλεύει για όσα έχει ονειρευτεί, ενώ προανήγγειλε νέα μουσικά projects στο άμεσο μέλλον: «Δεν ξέρω να σου πω πού θα είμαι στα επόμενα 5 χρόνια, αλλά ξέρω ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να είμαι εκεί που έχω ονειρευτεί», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό το επόμενο κεφάλαιο της μουσικής του διαδρομής.

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unplugged stories Μιχάλης Καραγκούνης
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