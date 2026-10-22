Mad TV News 22.10.2026

Η Emily στο «Unplugged Stories»: «Δεν μου αρέσει να βάζω ταμπέλες στη μουσική μου»

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Στο «Unplugged Stories», η Emily γυρίζει στα παιδικά της χρόνια και μιλά για τη συνεργασία με τον Αντώνη Ρέμο και το όνειρό της Eurovision
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Emily μίλησε στο «Unplugged Stories» για τη μουσική της πορεία, συνεργασίες και μελλοντικά όνειρα.
  • Επανεκτέλεσε το «Κορίτσι πράμα» σχολιάζοντας τον σεξισμό και τα στερεότυπα.
  • Δεν θέλει να περιορίζεται σε μουσικά είδη, αντλώντας επιρροές από πολλά.
  • Στόχος της είναι να εκφράζεται ελεύθερα, να δημιουργεί και να εξελίσσεται καλλιτεχνικά, χωρίς να αποκλείει τη Eurovision.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Emily βρέθηκε στο «Unplugged Stories» του MAD TV και μίλησε για τη μουσική της διαδρομή, τις συνεργασίες που τη σημάδεψαν, την επανεκτέλεση του «Κορίτσι πράμα» της Δέσποινας Βανδή και τα όνειρά της για το μέλλον. Με οδηγό την ανάγκη της να εκφράζεται ελεύθερα, η τραγουδίστρια εξήγησε γιατί δεν θέλει να περιορίζεται σε μουσικές ταμπέλες και πώς αξιοποιεί τους στίχους της για να σχολιάζει όσα συμβαίνουν γύρω της.

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Η σχέση της με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, αφού στα δέκα της έγραψε το πρώτο της χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Το 2017 συμμετείχε στο μιούζικαλ «Mamma Mia!», ενώ παράλληλα σπούδασε δημοσιογραφία στο ΕΚΠΑ και έκανε μαθήματα φωνητικής και αρμονίας. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε το πρώτο της προσωπικό live και συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, ανάμεσά τους ο Αντώνης Ρέμος, η Δέσποινα Βανδή και ο Χρήστος Μάστορας, μέσα από τις εμφανίσεις της στο NOX.

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Ξεχωριστή θέση στη συζήτηση είχε η επανεκτέλεση του «Κορίτσι πράμα». Η Emily αποκάλυψε ότι ζήτησε τα δικαιώματα του τραγουδιού από τον Φοίβο, ενώ πρόσθεσε και δικούς της στίχους, δίνοντας στη διασκευή προσωπικό χαρακτήρα. Για εκείνη, το κομμάτι δεν είναι απλώς μια μουσική επιλογή, αλλά ένας τρόπος να σχολιάσει τον σεξισμό, τα στερεότυπα γύρω από τα φύλα, την κριτική στο γυναικείο σώμα και την ασφάλεια των γυναικών.

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Η ίδια δεν θέλει να βάζει όρια στη μουσική της, καθώς ακούει και αντλεί επιρροές από διαφορετικά είδη, όπως rock, pop, έντεχνο, παραδοσιακή μουσική, jazz και indie pop. Η ανάγκη της να εκφράζεται χωρίς περιορισμούς συνδέεται και με τον χαρακτήρα της: δηλώνει ότι δεν αντέχει την αδικία και αντιμετωπίζει τη δημιουργία ως μέσο για να λέει όσα την απασχολούν.

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Στη συνέντευξη αναφέρθηκε, επίσης, στη σχέση της με τα social media και στα αρνητικά σχόλια που μπορεί να συναντήσει στο διαδίκτυο, εξηγώντας ότι επιλέγει να διαγράφει όσα θεωρεί προσβλητικά. Όσο για το μέλλον, θέλει να συνεχίσει να γράφει τραγούδια, να βρίσκεται στη σκηνή και να εξελίσσεται καλλιτεχνικά, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει κάποια στιγμή την Ελλάδα στη Eurovision.

Στο «Unplugged Stories» του MAD TV, η Emily παρουσίασε μια πλευρά της που συνδυάζει τη μουσική αναζήτηση με την κοινωνική ευαισθησία, έχοντας ως βασική επιθυμία να δημιουργεί και να εκφράζεται με τους δικούς της όρους.

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Emily unplugged stories
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