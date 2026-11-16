H Μαρίνα Λάμπρου στο Unplugged Stories: «Θα ήθελα να γράψω ένα τραγούδι για την Άννα Βίσση»

Η Μαρίνα Λάμπρου μιλά στο Unplugged Stories για την πορεία της στη μουσική, τη συνεργασία με τον Νίκο Βέρτη, την Άννα Βίσση και τα επόμενα σχέδιά της

Με μια ματιά Η Μαρίνα Λάμπρου μίλησε για την πορεία της, τα social media και τα μελλοντικά της σχέδια.

Το TikTok έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της, ενώ διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια.

Ετοιμάζει το πρώτο της άλμπουμ και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της τραγούδι «Έγκλημα».

Θα ήθελε να γράψει ένα τραγούδι για την Άννα Βίσση και να συνεργαστεί με τη LILA. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαρίνα Λάμπρου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Unplugged Stories και μίλησε για τη μέχρι τώρα πορεία της στη μουσική, τις στιγμές που καθόρισαν τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, αλλά και τα σχέδια που έχει για το μέλλον. Από ένα τραγούδι που ξεκίνησε να κυκλοφορεί μέσα από το TikTok και κατάφερε να γίνει επιτυχία μέχρι τις εμφανίσεις της δίπλα σε σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, η νεαρή τραγουδίστρια έχει ήδη αποκτήσει τη δική της θέση στον χώρο.

Στη συνέντευξή της αναφέρθηκε στη σχέση της με τα social media, στα αρνητικά σχόλια που δέχεται, αλλά και στα μηνύματα από νεαρά κορίτσια που την αντιμετωπίζουν ως πηγή έμπνευσης για να κυνηγήσουν τα δικά τους όνειρα. Παράλληλα, μίλησε για τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τα τραγούδια της, εξήγησε πώς γεννήθηκε η «Μοιραία σχέση» και αποκάλυψε πώς βλέπει το ενδεχόμενο μιας συμμετοχής στη Eurovision.

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Η Μαρίνα Λάμπρου βρίσκεται αυτή την περίοδο σε μια ιδιαίτερα δημιουργική φάση, καθώς ετοιμάζει το πρώτο της άλμπουμ, ενώ σύντομα πρόκειται να κυκλοφορήσει και το νέο της τραγούδι με τίτλο «Έγκλημα». Μέσα από την κουβέντα της στο Unplugged Stories, έδωσε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα τόσο της καλλιτεχνικής όσο και της προσωπικής της πλευράς, μιλώντας με ειλικρίνεια για όσα την έχουν διαμορφώσει μέχρι σήμερα.

Η σχέση της με το TikTok και τα μηνύματα που την έχουν συγκινήσει

Το TikTok έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική της πορεία, αφού μέσα από την πλατφόρμα κατάφερε να συστήσει τη μουσική της σε ένα ευρύτερο κοινό. Όπως εξήγησε, στην αρχή δεν ένιωθε καθόλου άνετα με την ιδέα να δημοσιεύει συνεχώς βίντεο με τον εαυτό της.

«Όταν άρχισε να μου ζητείται να κάνω βιντεάκια, ντρεπόμουν πάρα πολύ. Έβλεπα εκατό φορές ένα βίντεο πριν το ανεβάσω και γενικά μου φαινόμουν πάρα πολύ άβολη. Ένιωθα ότι όποιος και να με δει θα με κοροϊδέψει».

Πλέον, ωστόσο, θεωρεί το TikTok ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για τους νέους καλλιτέχνες, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που μέχρι πρότινος δεν είχαν πρόσβαση στη μουσική βιομηχανία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να αποκτήσουν κοινό.

Τα hate comments και η στάση της απέναντι στην αρνητική κριτική

Η δημοσιότητα στα social media έχει και τη λιγότερο ευχάριστη πλευρά της, με τη Μαρίνα Λάμπρου να παραδέχεται ότι δέχεται συχνά αρνητικά σχόλια για διάφορες πτυχές της παρουσίας της. Είτε πρόκειται για ένα βίντεο όπου τραγουδά είτε για μια επαγγελματική της κίνηση ή ακόμη και για μια αλλαγή στην εμφάνισή της, τα hate comments δεν λείπουν.

Η ίδια, πάντως, ξεκαθάρισε ότι δεν αφήνει τους αγνώστους να επηρεάζουν την ψυχολογία της, ενώ ξεχωρίζει την ανώνυμη αρνητική κριτική από εκείνη που προέρχεται από ανθρώπους των οποίων η γνώμη έχει πραγματική σημασία για την ίδια: «Δεν θα πω το συνηθισμένο ότι δεν με αγγίζουν τα αρνητικά σχόλια. Εμένα πραγματικά μου περνάνε παντελώς αδιάφορα. Από το ένα μπαίνουν, από το άλλο βγαίνουν».

Όπως εξήγησε, αν ένα σχόλιο προέρχεται από την ομάδα της ή από ανθρώπους του περιβάλλοντός της που εμπιστεύεται, θα το σκεφτεί και θα εξετάσει αν υπάρχει κάτι που χρειάζεται να αναθεωρήσει. Όταν, όμως, προέρχεται από αγνώστους, δεν έχει την ίδια βαρύτητα.

Πώς το «Χάνομαι στο κενό» έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία της

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξης ήταν η ιστορία πίσω από το «Χάνομαι στο κενό», το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό. Όπως αποκάλυψε, το κομμάτι είχε ηχογραφηθεί αρκετό καιρό πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, χωρίς αρχικά να θεωρείται η προφανής επιλογή για το πρώτο της single.

Όταν η ομάδα της αποφάσισε να ακούσει ξανά όλα τα τραγούδια που είχαν συγκεντρώσει, το συγκεκριμένο ξεχώρισε και τελικά πήρε τον δρόμο προς το κοινό. Η προώθησή του μέσα από το TikTok αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς τα πρώτα βίντεο ξεπέρασαν τις 500.000 προβολές.

Μάλιστα, πριν ακόμη κυκλοφορήσει επίσημα, είχε ήδη αποκτήσει μεγάλη δυναμική, φτάνοντας στην πρώτη θέση των αναζητήσεων στο Shazam στην Ελλάδα. DJs και ακροατές χρησιμοποιούσαν το απόσπασμα του τραγουδιού, ενώ η μουσική του είχε αρχίσει να ακούγεται σε μαγαζιά: «Εκείνη τη στιγμή λέμε μεταξύ μας ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε άλλο να πάρει προβολή. Ας το βγάλουμε. Και συνειδητοποιούμε ότι όχι, κάνει απλά μπαμ».

Η επιτυχία του δεν περιορίστηκε στην Ελλάδα, αφού η τραγουδίστρια δέχτηκε μηνύματα από ανθρώπους σε διαφορετικές χώρες, ακόμη και από συγγενείς της στη Ρωσία. Μέχρι σήμερα, το τραγούδι επιστρέφει δυναμικά κάθε καλοκαίρι, με τις ακροάσεις του να αυξάνονται σημαντικά.

Η συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και η φετινή σεζόν με τον Νίκο Βέρτη

Αμέσως μετά την πρώτη της επιτυχία, η Μαρίνα Λάμπρου βρέθηκε μπροστά σε μια σημαντική επαγγελματική ευκαιρία. Σε ηλικία μόλις 18 ετών δέχτηκε πρόταση να εμφανιστεί δίπλα στον Κωνσταντίνο Αργυρό, δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του νυχτερινού κέντρου.

Η πρόταση την ενθουσίασε, αλλά ταυτόχρονα της προκάλεσε και το πρώτο μεγάλο άγχος που είχε βιώσει μέχρι τότε σε σχέση με τη μουσική. Ως τελειομανής, ένιωθε ότι έπρεπε να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις μιας τέτοιας συνεργασίας: «Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που αγχώθηκα για κάτι που είχε να κάνει με τη μουσική. Έλεγα ότι για να σε προτείνει αυτός ο τραγουδιστής να τραγουδάς σε αυτό το μαγαζί, πρέπει να είναι όλα τέλεια. Δεν σηκώνει τίποτα λάθος».

Το άγχος, ωστόσο, κράτησε μόνο για την πρώτη εμφάνιση. Από εκεί και πέρα απόλαυσε και τις δύο σεζόν της συνεργασίας τους, ενώ τη δεύτερη χρονιά αισθανόταν πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας πλέον καλύτερα τι ήθελε να παρουσιάσει πάνω στη σκηνή.

Φέτος, η τραγουδίστρια συνεργάζεται με τον Νίκο Βέρτη, με τον οποίο ξεκίνησε τις εμφανίσεις της το καλοκαίρι στο Elan και θα συνεχίσει μαζί του και τη χειμερινή σεζόν: «Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Βοηθάει πάρα πολύ τους νέους καλλιτέχνες, δεν έχει κόμπλεξ, δεν έχει κολλήματα. Είναι αστείος, είναι πολύ βοηθητικός και νιώθω πάρα πολύ τυχερή που είμαι μαζί του».

Η Άννα Βίσση και η LILA στις καλλιτεχνικές συνεργασίες που ονειρεύεται

Όταν η συζήτηση έφτασε στις συνεργασίες που θα ήθελε να πραγματοποιήσει στο μέλλον, η Μαρίνα Λάμπρου δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για την Άννα Βίσση. Μάλιστα, αν μπορούσε να επιλέξει ένα ιδανικό σχήμα για να εμφανιστεί σε νυχτερινό κέντρο, η απάντησή της θα ήταν ξεκάθαρη: «Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι καλύτερο από την Άννα Βίσση, επειδή είναι μία τραγουδίστρια που υπερθαυμάζω. Την προσκυνάω!».

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι θα ήθελε να γράψει ένα τραγούδι για εκείνη, ενώ σε ό,τι αφορά μια μουσική συνεργασία μέσα από ένα κοινό κομμάτι, η επιλογή της θα ήταν η LILA, την οποία επίσης θαυμάζει ιδιαίτερα.

Η έμπνευση πίσω από τη «Μοιραία σχέση» και οι διαφορετικές πλευρές της

Η Μαρίνα Λάμπρου δεν ασχολείται μόνο με την ερμηνεία, αλλά συμμετέχει ενεργά και στη δημιουργία των τραγουδιών της. Όπως εξήγησε, η ίδια αισθάνεται πραγματικά ο εαυτός της τόσο όταν γράφει μουσική όσο και όταν βρίσκεται στη σκηνή, παρότι πρόκειται για δύο αρκετά διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητάς της.

«Όταν γράφω μουσική μπαίνω σε έναν άλλο ρόλο και σε έναν άλλο όταν τραγουδάω στη σκηνή. Όταν γράφω στο σπίτι είναι ίσως λίγο πιο ευάλωτες στιγμές, ενώ στη σκηνή είμαι αυτό το power που τρελαίνομαι και μου αρέσει».

Η έμπνευσή της δεν προέρχεται απαραίτητα από προσωπικές εμπειρίες. Μπορεί να γεννηθεί μέσα από μια συζήτηση με μια φίλη ή μια ιστορία που άκουσε και στη συνέχεια να μετατραπεί σε τραγούδι.

Κάπως έτσι δημιουργήθηκε και η «Μοιραία σχέση», η οποία καταπιάνεται με μια συναισθηματική κατάσταση που, όπως πιστεύει, μπορεί να βιώσει πολύς κόσμος. Μια γυναίκα μπορεί να βρίσκεται ήδη σε μια σχέση, αλλά ξαφνικά να εμφανιστεί στη ζωή της ένας άλλος άνθρωπος που θα την κάνει να αμφισβητήσει όσα θεωρούσε δεδομένα: «Δεν ελέγχουμε πάντα τα συναισθήματά μας και δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί αύριο ή μεθαύριο. Μπορεί κάποια στιγμή να υπάρχει κάποιος που αγαπάς, αλλά να υπάρχει και κάποιος άλλος άνθρωπος που να τους θέλεις και τους δύο ταυτόχρονα».

Η ίδια επέλεξε να προσεγγίσει αυτή την ιστορία μέσα από έναν πιο pop ήχο, εμπνευσμένο από το μουσικό ύφος της Britney Spears, θέλοντας να μιλήσει για μια κατάσταση που θεωρεί αρκετά συνηθισμένη.

Θα δήλωνε συμμετοχή στη Eurovision;

Η Eurovision ήταν ένα ακόμη θέμα που συζητήθηκε στη συνέντευξη, με τη Μαρίνα Λάμπρου να αποκαλύπτει ότι δεν ήταν ένας διαγωνισμός που παρακολουθούσε από μικρή ηλικία. Το ενδιαφέρον της ξεκίνησε τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια, όταν έμαθε ότι η Μαρίνα Σάττι θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα.

Η ίδια δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζει τη Eurovision ως ένα παιδικό όνειρο που πρέπει οπωσδήποτε να εκπληρωθεί, ωστόσο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να δοκιμάσει κάποια στιγμή την εμπειρία: «Δεν είναι κάτι που επιθυμώ άμεσα, αλλά είναι κάτι που ίσως στο μέλλον το τολμούσα. Θα πήγαινα πιο πολύ για την εμπειρία, να δω πώς είναι να διαγωνίζεσαι με τραγουδιστές από άλλες χώρες».

Υπάρχει, βέβαια, μια σημαντική προϋπόθεση. Επειδή είναι τελειομανής, θα ήθελε να έχει στα χέρια της ένα τραγούδι που να θεωρεί πραγματικά ξεχωριστό και ικανό να ταξιδέψει πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Για την ώρα, πάντως, δεν βρίσκεται στα άμεσα σχέδιά της.

Το νέο άλμπουμ και το τραγούδι «Έγκλημα» που έρχεται

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, η Μαρίνα Λάμπρου αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε μια περίοδο έντονης δημιουργίας, καθώς γράφει συνεχώς νέα τραγούδια και δουλεύει με την ομάδα της πάνω στο άλμπουμ που ετοιμάζει.

Παράλληλα, σύντομα πρόκειται να κυκλοφορήσει το «Έγκλημα», ένα κομμάτι που αποτελεί μια διαφορετική εμπειρία για εκείνη, αφού για πρώτη φορά θα ερμηνεύσει ένα τραγούδι στο οποίο δεν έχει συμμετάσχει ούτε στη σύνθεση ούτε στους στίχους. Το κομμάτι υπογράφουν οι Βασίλης Κουντάκος, Λεωνίδας Σόζος, Daphne Lawrence και Ripen, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η ομάδα της Arcade Music. Όπως αποκάλυψε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ανεβαστικό τραγούδι, που διαφοροποιείται μουσικά από όσα έχει γράψει μέχρι σήμερα, αλλά στο οποίο πιστεύει πολύ.

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