Με μια ματιά Οι 5 επενδυτές απέσυραν τις κατηγορίες απάτης κατά της Selena Gomez και άλλων στελεχών της Wondermind.

Η δικαστική υπόθεση αφορούσε ισχυρισμούς παραπλάνησης σχετικά με τη συμμετοχή της Gomez και την αποτίμηση της εταιρείας.

Ο δικηγόρος της Gomez δήλωσε ότι η πελάτης του είναι ευχαριστημένη με την απόρριψη και θέλει να αφήσει το θέμα πίσω της.

Η Daniella Pierson, μέσω του δικηγόρου της, τόνισε ότι δεν υπήρξε διακανονισμός και ότι αναγνωρίστηκε η αθωότητά της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Selena Gomez και οι συν αυτώ της μπορούν πλέον να αφήσουν πίσω τους μια δικαστική διαμάχη που αφορούσε την εταιρεία ψυχικής υγείας Wondermind. 5 επενδυτές, οι οποίοι είχαν καταθέσει αγωγή για απάτη τον Αύγουστο, απέσυραν οριστικά τις κατηγορίες τους κατά της Selena Gomez, της μητέρας της Mandy Teefey, και της πρώην στελέχους της εταιρείας Daniella Pierson.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από κινήσεις για την απόρριψη της υπόθεσης, με τον δικηγόρο της Selena Gomez, Mathew Rosengart, να εκφράζει την ικανοποίησή του. «Η Selena είναι ευχαριστημένη με την απόρριψη της υπόθεσης κατόπιν της πρότασής μας για απόρριψη εκ μέρους της, και προσβλέπει στο να αφήσει αυτό το θέμα πίσω της», δήλωσε ο Mathew Rosengart.

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Από την πλευρά της, η Daniella Pierson μέσω του δικηγόρου της, Scott Balber, τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία διακανονιστική πληρωμή. «Η κυρία Pierson δεν έκανε τίποτα λάθος», ανέφερε ο Scott Balber, προσθέτοντας ότι οι ενάγοντες αναγνώρισαν τελικά την αθωότητά της. «Δυστυχώς, η φήμη της κυρίας Pierson έχει ήδη πληγεί από αυτούς τους ψευδείς ισχυρισμούς. Ελπίζουμε ότι η απόρριψη της αγωγής θα είναι το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση του ονόματός της».

Η Wondermind είχε ξεκινήσει την πορεία της το 2021, με την Mandy Teefey και την Daniella Pierson να αναλαμβάνουν τους ρόλους των συν-CEO, ενώ η Selena Gomez παρείχε δημόσια υποστήριξη. Το όραμα της εταιρείας ήταν να δημιουργήσει ένα σύνολο πρωτοβουλιών μέσων ενημέρωσης για την ψυχική υγεία, περιλαμβάνοντας ένα ψηφιακό περιοδικό, μια εφαρμογή για κινητά και ένα podcast.

Το 2022, ένα επενδυτικό όχημα που διηύθυνε πέντε άνδρες – οι Brent Saunders, Marc Roberts, EJ Solimine, Andrew Resnick και Mark Peikin – επένδυσε 1,2 εκατομμύρια δολάρια στην Wondermind. Στην αγωγή τους, οι επενδυτές ισχυρίστηκαν ότι παραπλανήθηκαν από ψευδείς υποσχέσεις, όπως η ενεργή συμμετοχή της Selena Gomez ως επικεφαλής μάρκετινγκ, αξιοποιώντας την τεράστια βάση των 400 εκατομμυρίων ακολούθων της στο Instagram. Επιπλέον, φέρονται να ενημερώθηκαν ότι η Wondermind είχε μια «πιθανή μελλοντική αποτίμηση» άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ήδη εδραιωμένες συνεργασίες με brands.

Οι ισχυρισμοί και η αντίδραση

Η υπόθεση πήρε αναπάντεχη τροπή πέρυσι, όταν το περιοδικό The Cut δημοσίευσε μια έρευνα που ανέφερε ότι η Selena Gomez είχε αποστασιοποιηθεί από την Wondermind, ενώ τα οικονομικά της εταιρείας παρουσιάζονταν σε δεινή κατάσταση, εν μέρει λόγω φερόμενων ζητημάτων κατάχρησης ουσιών και ασταθούς συμπεριφοράς της Mandy Teefey. Σύμφωνα με την αγωγή, αυτό το άρθρο οδήγησε τους επενδυτές να πιστέψουν ότι είχαν εξαπατηθεί. Ζήτησαν την επιστροφή των χρημάτων τους και, όταν αυτό δεν συνέβη, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη.

Ωστόσο, η ομάδα της Selena Gomez αντέδρασε άμεσα, υποστηρίζοντας ότι η ίδια δεν θα έπρεπε να εμπλέκεται στη δικαστική διαμάχη. Ο Mathew Rosengart χαρακτήρισε την υπόθεση «παράλογη» σε νομικά έγγραφα, δηλώνοντας ότι η Selena Gomez δεν είχε καμία ανάμιξη στις διαδικασίες άντλησης κεφαλαίων της Wondermind και «δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει εμπλακεί σε αυτήν την ενέργεια».

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι δεν είχαν απαντήσει γραπτώς στην αγωγή μέχρι τη στιγμή της απόρριψης. Στο άρθρο του The Cut, η Mandy Teefey είχε αρνηθεί τους ισχυρισμούς περί κακοδιαχείρισης και είχε δηλώσει ότι η Wondermind παρέμενε βιώσιμη. «Ξεκίνησα τη Wondermind γιατί ήθελα να βοηθήσω άτομα με ψυχικές ασθένειες», είχε αναφέρει η Mandy Teefey σε δήλωσή της στο περιοδικό. «Είναι ατυχές το γεγονός ότι μερικοί δυσαρεστημένοι υπάλληλοι με προσωπικές αντιρρήσεις μπορούν να διαδίδουν ψέματα για μένα και να διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Ακόμα πιο απογοητευτικό είναι το γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι πρόθυμα να ενισχύσουν τα ψέματά τους».

Η απόφαση για την απόσυρση της αγωγής σηματοδοτεί ένα τέλος σε μια περίοδο αβεβαιότητας για την Selena Gomez και τους συνεργάτες της, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν στις μελλοντικές τους δραστηριότητες.

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