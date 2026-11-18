Η Olivia Rodrigo απέσπασε 7 υποψηφιότητες στα Grammy 2027 και μοιράστηκε τη χαρά της για τη συνεργασία με τον Robert Smith

Με μια ματιά Η Olivia Rodrigo έλαβε επτά υποψηφιότητες για τα βραβεία Grammy του 2027.

Είναι υποψήφια μαζί με τον Robert Smith για δύο βραβεία για το τραγούδι «what’s wrong with me».

Το άλμπουμ της «you seem pretty sad for a girl so in love» είναι υποψήφιο για άλμπουμ της χρονιάς.

Η Olivia Rodrigo έχει κερδίσει στο παρελθόν τρία βραβεία Grammy. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Olivia Rodrigo βιώνει στιγμές απόλυτης ευτυχίας, καθώς η Recording Academy ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Grammy του 2027, επιβραβεύοντας την ταλαντούχα καλλιτέχνιδα με επτά υποψηφιότητες. Η pop star, που βρέθηκε υποψήφια σε 3 από τις κορυφαίες, γενικές κατηγορίες, μοιράστηκε την «αναπνευστική» της αντίδραση μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram, εκφράζοντας την απέραντη χαρά και την ευγνωμοσύνη της.

«Ξύπνησα σήμερα το πρωί και είδα 7 υποψηφιότητες για Grammy!!!!!», έγραψε η Olivia Rodrigo, με εμφανή ενθουσιασμό. «Λατρεύω αυτό το άλμπουμ τόσο πολύ και το να αναγνωρίζεται με αυτόν τον τρόπο είναι η μεγαλύτερη τιμή.»

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Ιδιαίτερη σημασία για την Olivia Rodrigo έχει η υποψηφιότητα δίπλα σε ένα από τα μουσικά της είδωλα. «Είμαι έξτρα ενθουσιασμένη γιατί ο Robert Smith και εγώ είμαστε υποψήφιοι για 2 βραβεία μαζί για το «what’s wrong with me», κάτι που είναι απλά η πιο κουλ, η πιο απίστευτη στιγμή που θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ», πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική της συνεργασία.

Olivia Rodrigo reacts to her 7 Grammy nominations at the 2027 #GRAMMYs: “Woke up this morning to 7 Grammy nominations!!!! I am over the moon!!!!! I love this album so much and for it to be recognized in this way is the biggest honor. I am extra stoked because Robert Smith and I are nominated for two awards together for ‘what’s wrong with me,’ which is just the coolest most pinch-me moment I could’ve ever dreamed up. Yipeeee” — Rodrigo Times (@RodrigoTimes) November 17, 2026

Το τραγούδι «What’s wrong with me», που σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία της Olivia Rodrigo με άλλον καλλιτέχνη, περιλαμβάνεται στο τρίτο της άλμπουμ, «you seem pretty sad for a girl so in love», το οποίο έχει κατακτήσει την κορυφή του Billboard 200. Η Olivia Rodrigo και ο frontman των The Cure είναι υποψήφιοι για την καλύτερη ροκ ερμηνεία και το καλύτερο ροκ τραγούδι, ενώ το άλμπουμ διεκδικεί το βραβείο για άλμπουμ της χρονιάς και καλύτερο pop vocal άλμπουμ.

Επιπλέον, η Olivia Rodrigo έλαβε υποψηφιότητες για το τραγούδι της χρονιάς και την ηχογράφηση της χρονιάς για το τραγούδι «The Cure», καθώς και για την καλύτερη pop vocal ερμηνεία.

Η πορεία της Olivia Rodrigo στα Grammy

Η πρώην σταρ της Disney έχει αποδείξει ότι είναι εξοικειωμένη με τη λάμψη των Grammy, έχοντας κερδίσει στο παρελθόν το βραβείο του καλύτερου νέου καλλιτέχνη, της καλύτερης pop solo ερμηνείας για το «Drivers License» – το οποίο παρέμεινε στο Νο.1 του Billboard Hot 100 για οκτώ εβδομάδες και του καλύτερου pop vocal άλμπουμ για το ντεμπούτο της άλμπουμ «Sour» το 2022.

Οι φετινές απονομές των Grammy θα πραγματοποιηθούν στις 7 Φεβρουαρίου. Η RAYE προηγείται με 11 υποψηφιότητες, ακολουθούμενη από την Rosalía με εννέα. Η Olivia Rodrigo βρίσκεται στην τρίτη θέση, ισοφαρίζοντας τις Phoebe Bridgers, Miranda Lambert και Ella Langley με τον ίδιο αριθμό υποψηφιοτήτων.

Η επιτυχία της Olivia Rodrigo στα charts και στις υποψηφιότητες επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Η συνεργασία της με τον Robert Smith αναμένεται να είναι ένα από τα highlights της βραδιάς, ενώ η λίστα των υποψηφιοτήτων δείχνει την αναγνώριση του ταλέντου της από την ακαδημαϊκή κοινότητα της μουσικής βιομηχανίας.

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