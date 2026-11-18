Η Πάολα παρουσιάζει το νέο music video για την «Τελευταία Μοναξιά» και μεταφέρει στην οθόνη όλη τη συναισθηματική ένταση του τραγουδιού

Με μια ματιά Η Πάολα κυκλοφόρησε video clip για το τραγούδι «Τελευταία Μοναξιά».

Το video clip σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Ρήγος, με ατμοσφαιρικό σκηνικό και συμβολισμό το νερό.

Το τραγούδι «Τελευταία Μοναξιά» έχει ήδη αγαπηθεί και κυκλοφορεί από την Panik Platinum.

Η Πάολα συνεχίζει τις εμφανίσεις της στο «Hotel Music Hall» και στο «The Voice». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Πάολα δίνει εικόνα στην «Τελευταία Μοναξιά», μέσα από ένα ιδιαίτερης αισθητικής music video, που μετατρέπει το συναίσθημα σε εικόνα και τη μοναξιά σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό.

Στο συγκλονιστικό video, η «Τελευταία Μοναξιά» παίρνει τη μορφή μιας συναισθηματικής πλημμύρας, με το νερό να κατακλύζει τον προσωπικό χώρο και να γίνεται η αλληγορία ενός εσωτερικού κόσμου που ξεχειλίζει από συναισθήματα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Με την «Τελευταία Μοναξιά», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum και έχει ήδη αγαπηθεί και ξεχωρίσει, η Πάολα, η πιο ξεχωριστή και μια από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, χαρίζει μία καθηλωτική ερμηνεία που ισορροπεί ανάμεσα στη δύναμη και την ευαισθησία, την ένταση και τη συγκίνηση.

Παράλληλα, η Πάολα συνεχίζει τις επιτυχημένες εμφανίσεις της στο «Hotel Music Hall», όπου συναντά τον Δήμο Αναστασιάδη σε ένα από τα πιο συναρπαστικά σχήματα της φετινής σεζόν, ενώ εντυπωσιάζει και με την εμφάνισή της στο «The Voice».

Βρείτε την «Τελευταία Μοναξιά» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/teleutaia-monaxia