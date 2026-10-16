Μουσικά Νέα 16.10.2026

Το «Grand Theft Auto VI» φέρνει μαζί Justice και Tame Impala σε ένα νέο μουσικό project

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Μάθε πώς οι Justice αναλαμβάνουν τη μουσική επένδυση του GTA VI με συνεργασίες-έκπληξη, όπως Tame Impala, SZA και King Gizzard & The Lizard
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οι Justice ανέλαβαν τη μουσική σύνθεση για το "Grand Theft Auto VI".
  • Κυκλοφόρησε το single "Flower in a Hurricane" με τους Tame Impala, SZA, King Gizzard.
  • Το "Grand Theft Auto VI: The Album" θα περιλαμβάνει 34 νέα τραγούδια από διάφορους καλλιτέχνες.
  • Το "Grand Theft Auto VI" αναμένεται στις 19 Νοεμβρίου 2026 για PS5 και Xbox Series X|S.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Justice, αποτελούμενοι από τους Gaspard Augé και Xavier de Rosnay, έχουν αναλάβει την καλλιτεχνική ευθύνη της μουσικής σύνθεσης για το πολυαναμενόμενο videogame «Grand Theft Auto VI». Η συνεργασία τους με την Rockstar Games επιβεβαιώθηκε επίσημα, σηματοδοτώντας μια από τις σημαντικότερες μουσικές παρουσίες στο gaming φέτος. Παράλληλα με την ανακοίνωση, το ντουέτο κυκλοφόρησε το πρώτο του single, «Flower in a Hurricane», μία φιλόδοξη συνεργασία που ενώνει τους Tame Impala, την SZA και τους King Gizzard & The Lizard Wizard.

Δύο κιθαρίστες του συγκροτήματος Tame Impala σε σκηνική εμφάνιση, με τον έναν να αγκαλιάζει τον άλλο κατά τη διάρκεια συναυλίας.
https://www.instagram.com/tameimpala/

Το «Flower in a Hurricane» έκανε την πρεμιέρα του στις 15 Οκτωβρίου 2026, ακούγεται στο νέο επίσημο trailer του παιχνιδιού και προσφέρει στους φίλους του franchise μια πρώτη γεύση από την ιδιαίτερη μουσική προσέγγιση των Justice στον κόσμο του «Grand Theft Auto». Η κυκλοφορία αυτή επιβεβαιώνει τις φήμες που είχαν διαδοθεί τον Αύγουστο, όταν αποσπάσματα από μουσικές τους συνθέσεις είχαν ακουστεί στην παρουσίαση «Grand Theft Auto VI: An Extended Look».

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Η ανάθεση της μουσικής παραγωγής στους Justice αποτελεί στρατηγική κίνηση για τη Rockstar Games, δεδομένης της καθιερωμένης θέσης του γαλλικού διδύμου στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή. Με ένα μοναδικό στυλ που συνδυάζει electro, disco, rock στοιχεία και κινηματογραφικές επιρροές, οι Justice αναμένεται να προσδώσουν έναν ξεχωριστό ατμοσφαιρικό χαρακτήρα στο «Grand Theft Auto VI».

sza_athetic
https://www.instagram.com/sza/

«Flower in a Hurricane»

Το single «Flower in a Hurricane» ξεχωρίζει για τη συγκέντρωση εξαιρετικά ταλαντούχων καλλιτεχνών. Οι Justice επανενώνονται δημιουργικά με τους Tame Impala, μετά την επιτυχία του τραγουδιού «Neverender» που περιλαμβάνεται στο album «Hyperdrama» των Justice, στο οποίο συμμετείχε ο Kevin Parker. Η συγκεκριμένη συνεργασία είχε τιμηθεί με Grammy στην κατηγορία Best Dance/Electronic Recording το 2025, γεγονός που καθιστά τη νέα τους συνύπαρξη ακόμη πιο αναμενόμενη.

Στο τραγούδι συμμετέχουν επίσης η αναγνωρισμένη Αμερικανίδα τραγουδίστρια SZA και το δημοφιλές αυστραλιανό συγκρότημα King Gizzard & The Lizard Wizard. Η σύνθεση χαρακτηρίζεται από την αρμονική συνύπαρξη ηλεκτρονικών ήχων και έντονων rock επιρροών, ενώ ένα διακριτικό κιθαριστικό riff στην αρχή του κομματιού θυμίζει το εμβληματικό «Money for Nothing» των Dire Straits.

Ένα Soundtrack Γεμάτο Εκπλήξεις

Η συμμετοχή των Justice είναι μόνο ένα μέρος της ευρύτερης μουσικής στρατηγικής της Rockstar Games για το «Grand Theft Auto VI». Το παιχνίδι θα συνοδεύεται από ένα εκτενές soundtrack, το «Grand Theft Auto VI: The Album», το οποίο θα περιλαμβάνει 34 ολοκαίνουργια τραγούδια από καλλιτέχνες ποικίλων μουσικών ειδών.

gta_6_album
https://www.instagram.com/gtaleaks/

Ανάμεσα στις ήδη ανακοινωθείσες συμμετοχές είναι το τραγούδι «That’s It» του Yung Lean, με τη συμβολή των Future και Metro Boomin. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το «Sexy Magic», στο οποίο συμπράττουν οι CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. και Étienne de Crécy, συνδυάζοντας σύγχρονες ηλεκτρονικές και εναλλακτικές μουσικές προσεγγίσεις.

Στη συλλογή περιλαμβάνονται επίσης το «Last Thing You Need» του Morgan Wallen, το «Macacoa 2000» του Rauw Alejandro και το «Bright Lights, Big City» του Keith Richards. Νέες ηχογραφήσεις από τους Fuerza Regida και την Cardi B συμπληρώνουν την ποικιλομορφία. Αυτή η πληθώρα καλλιτεχνών αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία της Rockstar Games να δημιουργήσει ένα soundtrack που θα αγγίζει διαφορετικές μουσικές κουλτούρες, συνεχίζοντας την παράδοση της σειράς να ενσωματώνει τη μουσική ως αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας του παίκτη.

Ενώ το «Grand Theft Auto VI: The Album» θα περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα τραγουδιών, η πρωτότυπη μουσική επένδυση των Justice αποτελεί ένα διακριτό, αυτόνομο έργο. Η Rockstar Games έχει ανακοινώσει ότι θα γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κυκλοφορία του score album στο άμεσο μέλλον.

Το «Grand Theft Auto VI» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου 2026 για PlayStation 5 και Xbox Series X|S. Το «Flower in a Hurricane» είναι πλέον διαθέσιμο ως ανεξάρτητο single και αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο τόσο για τους Justice όσο και για τη νέα περιπέτεια της Rockstar Games.

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Grand Theft Auto VI soundtrack Tame Impala
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