Life 16.10.2026

6 πράγματα που δεν πρέπει να αποθηκεύεις ποτέ κοντά στο παράθυρο

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Αν έχεις βιβλία κεριά και ηλεκτρονικά κοντά στο παράθυρο τότε δες τα 6 αντικείμενα που πρέπει να μετακινήσεις για να αποφύγεις φθορές από τον ήλιο και την υγρασία
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Βιβλία κοντά σε παράθυρο μπορεί να ξεθωριάσουν, να κιτρινίσουν και να παραμορφωθούν από ήλιο, ζέστη και υγρασία.
  • Φωτογραφίες κοντά σε παράθυρο κινδυνεύουν να χάσουν τα χρώματά τους και να αλλοιωθεί το χαρτί από τον ήλιο.
  • Ηλεκτρονικές συσκευές και μπαταρίες κοντά σε παράθυρο μπορεί να επηρεαστούν από ζέστη, μειώνοντας τη λειτουργία και τη διάρκεια ζωής τους.
  • Κεριά, σπρέι, αεροζόλ και κρασί κοντά σε παράθυρο κινδυνεύουν από αλλοίωση σχήματος, αρώματος, ποιότητας ή έκρηξη λόγω ζέστης και φωτός.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί να σου φαίνεται το πιο πρακτικό σημείο του σπιτιού, όμως ο ήλιος, η ζέστη και η υγρασία μπορούν να καταστρέψουν αγαπημένα σου αντικείμενα. Δες τι πρέπει να μετακινήσεις σήμερα! Το περβάζι του παραθύρου μοιάζει με το ιδανικό σημείο για να αφήσεις ένα βιβλίο, μερικά διακοσμητικά ή τα αγαπημένα σου κεριά. Άλλωστε, γιατί να μην αξιοποιήσεις κάθε διαθέσιμη επιφάνεια στο σπίτι σου; Κι όμως, αυτή η φαινομενικά αθώα συνήθεια μπορεί να προκαλέσει φθορές σε αντικείμενα που χρησιμοποιείς καθημερινά.

Ανοιχτό παράθυρο με θέα πράσινα δέντρα και γλάστρα με φυτά, εξηγώντας γιατί το σπίτι μυρίζει την άνοιξη.
Πηγή: Unsplash

Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, οι αλλαγές θερμοκρασίας και η υγρασία που μπορεί να εισχωρήσει από ένα παράθυρο δημιουργούν συνθήκες που δεν είναι κατάλληλες για όλα τα αντικείμενα. Αν θέλεις να προστατεύσεις τα πράγματά σου, δες τι αξίζει να μετακινήσεις σε ένα πιο ασφαλές σημείο.

1. Τα βιβλία σου

Αν σου αρέσει να έχεις τα αγαπημένα σου βιβλία δίπλα στο παράθυρο, ίσως ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση στη μικρή σου βιβλιοθήκη. Η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να ξεθωριάσει τα εξώφυλλα και να κιτρινίσει τις σελίδες, ενώ οι μεταβολές της θερμοκρασίας και της υγρασίας ενδέχεται να παραμορφώσουν τα εξώφυλλα και να φθείρουν τις βιβλιοδεσίες. Τι να κάνεις: Τοποθέτησε τα βιβλία σου σε ένα σκιερό σημείο, μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία.

Άτομο με τζιν παντελόνι κρατά ανοιχτό βιβλίο υπό φυσικό ηλιακό φως.
Unsplash

2. Τις φωτογραφίες που έχουν συναισθηματική αξία

Οι φωτογραφίες από διακοπές, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα είναι αναμνήσεις που θέλεις να διατηρήσεις για χρόνια. Αν τις αφήνεις εκτεθειμένες στον ήλιο, όμως, τα χρώματά τους μπορεί να ξεθωριάσουν και το χαρτί να αλλοιωθεί. Τι να κάνεις: Προτίμησε ένα σημείο χωρίς άμεσο ηλιακό φως και, αν θέλεις να τις εκθέσεις, επίλεξε κορνίζες με προστατευτικό γυαλί που φιλτράρει την υπεριώδη ακτινοβολία.

Pexels
Pexels

3. Τα ηλεκτρονικά και τις μπαταρίες

Το κινητό, τα ακουστικά, ένα power bank ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι καλή ιδέα να μένουν για ώρες πάνω σε ένα ηλιόλουστο περβάζι. Η υπερβολική ζέστη μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία τους και να μειώσει τη διάρκεια ζωής των μπαταριών. Στις μπαταρίες λιθίου, η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να αυξήσει και τον κίνδυνο διόγκωσης ή άλλης επικίνδυνης βλάβης. Τι να κάνεις: Φύλαξέ τα σε δροσερό, στεγνό σημείο και ακολούθησε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη σωστή αποθήκευση και φόρτιση.

4. Τα κεριά σου

Τα αρωματικά κεριά είναι από τα πιο αγαπημένα διακοσμητικά, ειδικά αν θέλεις να δημιουργήσεις cozy ατμόσφαιρα στο δωμάτιό σου. Ωστόσο, όταν μένουν εκτεθειμένα στον ήλιο, μπορεί να μαλακώσουν, να χάσουν το σχήμα τους και να αλλοιωθεί το άρωμά τους. Τι να κάνεις: Αποθήκευσέ τα σε δροσερό σημείο, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας.

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Πηγή: Unsplash

5. Τα σπρέι και τα αεροζόλ

Αν έχεις αποσμητικά, λακ ή άλλα προϊόντα σε δοχεία υπό πίεση κοντά στο παράθυρο, καλύτερα να τα μετακινήσεις. Η υπερβολική θερμότητα μπορεί να αυξήσει την πίεση στο εσωτερικό τους, δημιουργώντας κίνδυνο διαρροής ή ακόμη και διάρρηξης του δοχείου. Τι να κάνεις: Φύλαξέ τα σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, σε δροσερό σημείο και μακριά από τον ήλιο και τις πηγές θερμότητας.

Ποτήρι κόκκινο κρασί και αναμμένο κερί δίπλα σε διακοσμητικά ξερά φυτά, για να μάθετε πώς φεύγει το κόκκινο κρασί από τον καναπέ.
Πηγή: Unsplash

6. Το κρασί σου

Αν έχεις κρατήσει ένα καλό μπουκάλι κρασί για μια ιδιαίτερη περίσταση, μην το αφήνεις δίπλα στο παράθυρο μέχρι να έρθει η στιγμή να το ανοίξεις. Το φως και οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα, το άρωμα και τη γεύση του. Τι να κάνεις: Επίλεξε ένα σκοτεινό σημείο με σταθερή, κατάλληλη θερμοκρασία. Αν πρόκειται για κρασί που θέλεις να διατηρήσεις για μεγάλο διάστημα, φρόντισε να ακολουθείς τις κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης.

Το μικρό λάθος που μπορείς να διορθώσεις σήμερα

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρη τη διακόσμηση του σπιτιού σου για να προστατεύσεις τα πράγματά σου. Αρκεί να ελέγξεις τι έχεις αφήσει πάνω ή δίπλα στο παράθυρο και να μετακινήσεις όσα είναι ευαίσθητα στο φως, στη ζέστη ή στην υγρασία. Άλλωστε, το ζητούμενο δεν είναι να αφήσεις το σπίτι σου άδειο, αλλά να αξιοποιήσεις σωστά κάθε χώρο. Και το περβάζι σου; Μπορεί να παραμείνει όμορφο, αρκεί να επιλέξεις προσεκτικά τι θα τοποθετήσεις εκεί.

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