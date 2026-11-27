Ανακάλυψε 5 looks από τις πασαρέλες και εμπνεύσου από τους πιο chic τρόπους να φορέσετε τις σουέτ μπότες της σεζόν

Με μια ματιά Οι σουέτ μπότες, σε διάφορα ύψη και στυλ, αποτελούν διαχρονική επιλογή για κάθε γκαρνταρόμπα.

Η παλέτα της φετινής σεζόν περιλαμβάνει ζεστές αποχρώσεις όπως καφέ, πορτοκαλί, μπεζ και καραμέλα.

Πέντε προτάσεις συνδυασμών με σουέτ μπότες καλύπτουν από καθημερινές έως βραδινές και γιορτινές εμφανίσεις.

Οι σουέτ μπότες προσθέτουν ζεστασιά, επιμέλεια και προσωπικό στυλ σε χειμωνιάτικα σύνολα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε σεζόν που περνά, οι σουέτ μπότες αποδεικνύουν ξανά γιατί δεν λείπουν από καμία ενημερωμένη γκαρνταρόμπα. Ψηλές ή φλατ, μυτερές ή με τετράγωνη μύτη, λειτουργούν σαν πρακτική αλλά ταυτόχρονα γοητευτική επιλογή που δίνει αμέσως χαρακτήρα σε κάθε σύνολο. Η μαλακή υφή του σουέτ και η πλούσια όψη του ξυπνούν πάντα μια ζεστή, ελαφρώς νοσταλγική διάθεση, γεμάτη φθινοπωρινά χρώματα, πεσμένα φύλλα και απογεύματα στο πάρκο.

Η φετινή παλέτα κινείται σε αποχρώσεις που ταιριάζουν απόλυτα στο κλίμα: από σκούρο καφέ της σοκολάτας και ζεστό πορτοκαλί μέχρι μπεζ και καραμέλα. Μπορείς να τις φορέσεις με τζιν και πουλόβερ από κασμίρι, αλλά και με καρό φούστες ή λαμπερά φορέματα. Μάλιστα, η φετινή τάση δίνει στο σουέτ θέση ακόμη και στις βραδινές γιορτινές εμφανίσεις, με άμεσες αναφορές από τις πασαρέλες Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026–2027.

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Με αφετηρία τις επιδείξεις Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026–2027, συγκεντρώσαμε πέντε προτάσεις με σουέτ μπότες, από τις πολύ ψηλές και τις μεσάτες μέχρι τα μποτάκια. Άλλοτε το αποτέλεσμα βγαίνει χαλαρό και καθημερινό, άλλοτε πιο προσεγμένο και βραδινό, καλύπτοντας από το γραφείο και το ποτό μέχρι τις χριστουγεννιάτικες εξόδους. Δες πώς θα τις συνδυάσεις ανάλογα με τη διάθεσή σου.

1. Μίνι φόρεμα και σουέτ μπότες

Ένας συνδυασμός ζεστός και προσεγμένος, ιδανικός για τις κρύες μέρες που έρχονται. Εδώ πρωταγωνιστούν οι σοκολατί σουέτ μπότες, τις οποίες μπορείς να ταιριάξεις με μίνι φόρεμα και κοντό παλτό στην ίδια χρωματική κλίμακα, εμπνευσμένη από την αισθητική της Max Mara.

2. Εντυπωσιακό φόρεμα και μυτερές σουέτ μπότες

Αν θέλεις μια πιο γιορτινή και party διάθεση για τις ημέρες των Χριστουγέννων, ένα σατέν φόρεμα σε απαλό ροζ ή σαμπανιζέ σε συνδυασμό με μυτερές σουέτ μπότες δημιουργεί μια ισορροπία ανάμεσα στο κομψό και το ανεπιτήδευτο. Τη φρέσκια αυτή προσέγγιση είδαμε και στην πασαρέλα της Alberta Ferretti για τη σεζόν Φ/Χ 2026–2027.

3. Τζιν με λεπτομέρειες και σουέτ μποτάκια

Τα σουέτ μποτάκια είναι από τα κομμάτια που φοριούνται άνετα όλη την εβδομάδα, σε όποια περίσταση κι αν βρεθείς. Δένουν όμορφα με φούστες και φορέματα, αλλά και με παντελόνια ή πιο ιδιαίτερα τζιν, όπως αυτά με παγιέτες ή διακοσμητικές λεπτομέρειες που είδαμε στον οίκο Christian Dior. Ένα μικρό τσαντάκι με λάμψη αρκεί για να δώσει τον τελικό γιορτινό τόνο.

4. Δαντελένιο καλσόν, καρό μίνι φούστα και over-the-knee σουέτ μπότες

Για πιο τολμηρές γιορτινές εμφανίσεις, από δείπνο με φίλους μέχρι την αλλαγή του χρόνου, η αντίθεση ανάμεσα σε διαφάνειες ή ελαφριά δαντέλα και σε πιο δομημένα κομμάτια έχει έντονη παρουσία. Ένα λευκό δαντελένιο καλσόν ισορροπεί με μια κοντή καρό φούστα, ενώ οι πολύ ψηλές σουέτ μπότες δίνουν μια ανεπιτήδευτη boho νότα, όπως στο ύφος της LoveShackFancy. Αν προσθέσεις ένα παλτό με γούνινο γιακά, αποκτάς μια πιο έντονη, ρετρό πινελιά.

5. Παντελόνι με μοτίβο και σουέτ μπότες με επένδυση shearling

Για όσες αγαπούν τα μοτίβα, το παιχνίδι με τις αντιθέσεις βρίσκεται στο επίκεντρο της σεζόν. Ένα καρό πουκάμισο, ένα στενό παντελόνι και σουέτ μπότες με επένδυση shearling συνθέτουν ένα πρακτικό χειμωνιάτικο σύνολο, με το mix μοτίβων, όπως τα καρό και τα φλοράλ, να ξεχωρίζει στις προτάσεις της Acne Studios για το Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026–2027.

Οι σουέτ μπότες έχουν τον τρόπο να κάνουν κάθε χειμωνιάτικη εμφάνιση να μοιάζει λίγο πιο ζεστή, πιο προσεγμένη και πιο προσωπική, είτε τις φοράς στην καθημερινή βόλτα σου είτε σε μια γιορτινή βραδινή έξοδο. Πειραματίσου με τις αποχρώσεις της σεζόν, παίξε με τις αντιθέσεις και κράτησε εκείνους τους συνδυασμούς που σε εκφράζουν πραγματικά, για να χαρείς το στυλ σου όλο το Φθινόπωρο και τον Χειμώνα.

Κεντρική Εικόνα: Max Mara

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